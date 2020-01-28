Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Рабство* и тем более рабство - это одно, а память о национальности, языке и культуре -- это другое.
Второе, кстати, -- это те же скрепы (только свои).
И что значит забув? Много русскоговорящих украинцев знают свою историю, национальность, культуру, да и язык. Да и с заперечують своих пращурiв -- сомнительно.
Ещё раз: рабы -- это кандалы. Если же добровольное, то это не рабство.
Рабство воно і є рабство. Поки була можливість і не стріляли, з НДР злиняли 10% населення, з КНДР теж тікають тисячі, нариваясь на кулі. З Совка тікали, правдами і неправдами. Так тікають з рабства чи з зони. "Какая разница?" і є манкуртство в чистому вигляді. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 1%80%D1%82 Манку́рт — людина зі стертою пам'яттю. Людина без історичної пам'яті, без знання історії власного народу. Термін походить із тюркського міфу і був поширений Чингізом Айтматовим у романі «І довше віку день триває» (1980). За Айтматовим, людині пошкоджують особистість та пам'ять з метою зробити покірного раба.
Киргизька легенда, згадана в романі, описує жорстокий шлях створення манкурта, людини, котра забуває все і значно втрачає особистість і тому стає взірцевим рабом. Полоненому вдягали на поголену голову щось схоже на шапку, що була свіжою шкірою верблюда. Раба залишали в пустелі на кілька днів зі зв'язаними руками та ногами і колодкою на шиї, аби він не міг доторкнутися головою землі. Шкіра верблюда під сонцем стягувалась, стискаючи голову, власне волосся вростало в шкіру. Це разом зі спрагою завдавало пекельних мук полоненому. Він або помирав, або залишався жити, забуваючи своє минуле та стаючи взірцевим рабом. Манкурти цінувалися більше за звичайних рабів.
Слово «манкурт» найширше вживається у країнах тюркських народностей колишнього Радянського Союзу (Азербайджані, Узбекистані, Татарстані, Казахстані тощо), щодо їхніх співгромадян, які не плекають достатньо рідну мову та культуру.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:Проблема в том, что обвиняемые беркутовцы согласно закону Савченко －год за два - уже подошли к максимально теоретически возможному сроку, который им мог присудить суд. А материалов для суда не было и в помине. Их надо было по любому выпускать, иначе бы возникла юридическая коллизия.
Не було такої проблеми. Вони спокійно могли сидіти ще 10 років, під слідством, потім суд і вирок, після якого випустили б зали суду, як виконавших покарання. Потім змогли б відсудити кілька тисяч євро, як Штепа, через ЄСПЛ.
Ну и? 1. Смысл этого? 2. Вы считаете это правильным и нормальным?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
detroytred написав:Козак-характерник Та да)) Не только на яхты, а на *модернизацию* футбольных клубов и т.д. деньги и ум нашлись, а на предприятия - нет.
Дурницю пишите Витрати на яхти-футбольні клуби - це навіть не мільярди-це максимум сотні мільйонів.. та й то таких три Динамо-Шахтар-Дніпро , всі інші не витрачали на це навіть десятків Потреба коштів в модернізації - це сотні мільярдів....
С соседней ветки:
Ахметов приобрел "самую дорогую в мире виллу" ... В августе 2019 года агентство Bloomberg сообщало о продаже этой виллы за 200 миллионов евро “неуказанному покупателю для частного использования”. Ее начальная цена составляла 350 миллионов евро, поэтому вилла считалась самой дорогой в мире.
Эта вилла была одним из активов, которые итальянская Campari Group получила, приобретя французский бренд ликеров Grand Marnier Group в 2016 году. С 1920-х этой виллой владела семья Марнье-Лапостоль. До них владельцем Les Cedres был бельгийский король Леопольд II.
Вилла окружена ботаническим садом площадью 14 гектаров. Она расположена на полуострове между французским городом Ницца и Монако. Соседями Ахметова стали соучредитель Microsoft Corp Пол Аллен и семья Ферреро.
freeze написав:Методы людоедские, но эта плата за присоединение, чрезмерная и садистская, но как вариант можно было ЗУ оставить в Польше. Но вышло как вышло. Главное, чтобы поляки реституцию своей собственности не стали требовать.
Давайте лично вас так присоединим куда-нибудь - чрезмерно, садистски, людоедски.
Я бы лично никого не присоединял, пакт Молотова-Риббентропа был в нарушение всех мировых законов, но получилось как получилось.
1. Нет, к сожалению, никаких мировых законов. Прав тот, у кого больше силы. 2. При присоединении никаких садистских методов не было. Методы были при последующем наведении "порядка", но они были такие же, как и во всей стране. Отношения к ЗУ как к колонии не было. 3. Как тут часто пишут (в т.ч. и песикот) - либо трусы, либо крестик. Либо признать неправомерность захвата ЗУ и вернуть её Польше (а Бессарабию Румынии и т.д.), либо сидеть тихо и молчать в тряпочку. А обвинять громогласно Союз в жестоком захвате и при этом рассказывать о нерушимости границ... Неосторожно и рискованно. Ссылаться на Ялту и Потсдам тоже не стоит. Их результаты объясняются не какими-то заслугами Украины, а силой Советского Союза.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
lapay написав:........... Посил бувшої митрополії, так щоб ізолювати наслідки столітньої окупації, йде десятиліття чи, навіть, століття. Так було не раз.
1. МЕтрополія. Митрополіт це дещо інше. 2. Тогда уже не столетней, а 300-летней. Или Вы считаете, что колонией стали только при Союзе?
Прямо конспирология получается - в високосном 2020-м году (366 дней) исполнилось 366 лет как
У Переяславі відбулася 8 (18) січня 1654 р. старшинська рада, а згодом генеральна військова рада. У ній взяли участь представники козацтва Київського, Чернігівського та Брацлавського полків і жителі Переяслава. Не було представників від селян, міщан (крім переяславських) та духовенства.
Під час публічної церемонії гетьман і козацька старшина присяглися на тім, «щоб бути їм із землею і городами під царською великою рукою невідступно». ... Від імені царя гетьману {Богдану Хмельницкому} вручено грамоту та знаки гетьманської влади: військовий прапор (хоругву), булаву та шапку.
То есть, когда Зеленский в Польше говорит, что Аушвиц освобождал 1-й украинский фронт, то это были не украинцы, в Красная Армия.
Но в 1939, в Польшу заходил КВО, а значит украинцы. Тут или крестик или трусики
Народ, какой смысл спорить с человеком, который демонстрирует абсолютное незнание истории (или делает вид, авось проскочит). Красная Армия 1939 и 1944 - вещи сильно разные. В 1939 - формирование в значительной степени по территориальному принципу, 1944 - понятно, что никакого территориального принципа не было и в помине.
И ещё один перл:
Мои родственники в черниговском подполье сопротивлялись нацистам. В то время, как твои родственники, от пуза жрали в тылу.
Хоть бы когда поинтересовался нормами обеспечения. Не голодали, но уж "от пуза" ...
Беркутня воевала на Майдане на стороне РФ против украинских граждан
Оказывается российская агрессия началась ещё на Майдане! А я и не знал. Тогда тем более, почему же за 5 лет патриот Порошенко не добился суда над беркутнёй для разоблачения росс. агрессии? К слову, во время гражданской войны 1917-1920 иностранные государства прямо и открыто участвовали в войне против большевиков, причём не только поставками оружия, но и войсками, без всякой "гибридности". Тем не менее, она называется и считается гражданской и ни один вятрович не поднимал вопрос о переименовании.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 29 січ, 2020 01:41, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Компания миллиардера Рината Ахметова купила виллу Les Cedres во Франции за €200 млн. Ранее особняк принадлежал бельгийскому королю Леопольду II. Особняк с 14 спальнями находится в коммуне Сен-Жан-Кап-Ферра в регионе Прованс на юго-востоке Франции. Вилла расположена на территории площадью 14 тыс. га. Она была построена в 1870 году, в 1904 году ее приобрел бельгийский король Леопольд II. В 1920-х особняк продали семье Марнье-Лапостоль, производителям коньячного ликера Grand Marnier.