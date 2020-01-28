Додано: Сер 29 січ, 2020 01:24

То есть, когда Зеленский в Польше говорит, что Аушвиц освобождал 1-й украинский фронт, то это были не украинцы, в Красная Армия.



Но в 1939, в Польшу заходил КВО, а значит украинцы.

Тут или крестик или трусики

Мои родственники в черниговском подполье сопротивлялись нацистам.

В то время, как твои родственники, от пуза жрали в тылу.

Беркутня воевала на Майдане на стороне РФ против украинских граждан

Народ, какой смысл спорить с человеком, который демонстрирует абсолютное незнание истории (или делает вид, авось проскочит).Красная Армия 1939 и 1944 - вещи сильно разные. В 1939 - формирование в значительной степени по территориальному принципу, 1944 - понятно, что никакого территориального принципа не было и в помине.И ещё один перл:Хоть бы когда поинтересовался нормами обеспечения. Не голодали, но уж "от пуза" ...Оказывается российская агрессия началась ещё на Майдане!А я и не знал.Тогда тем более, почему же за 5 лет патриот Порошенко не добился суда над беркутнёй для разоблачения росс. агрессии?К слову, во время гражданской войны 1917-1920 иностранные государства прямо и открыто участвовали в войне против большевиков, причём не только поставками оружия, но и войсками, без всякой "гибридности". Тем не менее, она называется и считается гражданской и ни один вятрович не поднимал вопрос о переименовании.