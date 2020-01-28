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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 29 січ, 2020 02:29
andrijk777 написав:
1. Звичайно повинно бути засуджена узурпація ЗУ і пакт з Рейхом, тому що це фактично загарбницька, агресивна війна і очевидно повинна бути засуджена.
А осуждение захвата ЗУ Польшей в 1921-м будет? Или политическая ситуация предрасполагает молчать, значит будем молчать?
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Додано: Сер 29 січ, 2020 02:58
zРадио написав: andrijk777 написав:
1. Звичайно повинно бути засуджена узурпація ЗУ і пакт з Рейхом, тому що це фактично загарбницька, агресивна війна і очевидно повинна бути засуджена.
А осуждение захвата ЗУ Польшей в 1921-м будет? Или политическая ситуация предрасполагает молчать, значит будем молчать?
Звичайно будемо. Правда не в 1921 а в 1919, коли Польща воювала і захопила ЗУНР.
В 1921 фактично УНР вже не існувало(дякуючи більшовикам) і "захват" ЗУ був наслідком мирного договору між Польщею і Росією(чи як там її звали тоді).
І в 1921 питання про незалежність ЗУ не стояло. Стояло питання кому вона дістанеться - Польщі чи Росії. Добре що дісталась Польщі.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 08:56
freeze написав:
Главное, чтобы поляки реституцию своей собственности не стали требовать.
Бросьте паниковать, на это никто не пойдет, это уже будет новый "крымнаш".
У СССР пусть требуют, если хотят.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Додано: Сер 29 січ, 2020 09:06
andrijk777 написав:
В 1921 фактично УНР вже не існувало(дякуючи більшовикам)
Не только большевикам, а в большей степени украинской власти того времени и уставшему от войны нариду.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 09:25
detroytred написав:
Наука, промышленность была больше сосредоточена у нас.
Большое преувеличение (не хотел употреблять более сильных эпитетов).
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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