Додано: Сер 29 січ, 2020 10:19

Да, как я и предполагал, Зеленский очень огорчён массовой критикой его речей в Давосе и Польше, многочисленными ляпами и ненужной тональностью. Завтра полетят на кислород спичрайтеры и многие из пресс-команды.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.