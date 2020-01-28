А осуждение захвата ЗУ Польшей в 1921-м будет? Или политическая ситуация предрасполагает молчать, значит будем молчать?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 29 січ, 2020 02:29
Додано: Сер 29 січ, 2020 02:58
Звичайно будемо. Правда не в 1921 а в 1919, коли Польща воювала і захопила ЗУНР.
В 1921 фактично УНР вже не існувало(дякуючи більшовикам) і "захват" ЗУ був наслідком мирного договору між Польщею і Росією(чи як там її звали тоді).
І в 1921 питання про незалежність ЗУ не стояло. Стояло питання кому вона дістанеться - Польщі чи Росії. Добре що дісталась Польщі.
Додано: Сер 29 січ, 2020 08:56
Бросьте паниковать, на это никто не пойдет, это уже будет новый "крымнаш".
У СССР пусть требуют, если хотят.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Сер 29 січ, 2020 09:06
Додано: Сер 29 січ, 2020 09:25
Большое преувеличение (не хотел употреблять более сильных эпитетов).
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Сер 29 січ, 2020 09:37
Re: Політичні дискусії
Ротшильды подали сейчас в суд в Австрии с требованием вернуть им здания, которые были отобраны после захвата в 1938 году. У зданий в Австрии давно новые собственники, а у Ротшильдов хорошие адвокаты. Никакой политики адвокаты не предьявляют, просто защита частной собственности.
На примере Латвии мы можем видеть успешность таких судов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 29 січ, 2020 10:10
Re: Политический недоговор
- Как остановить целый завод?
- Отправить работников на больничный.
- Всех сразу?!
- Злобный вирус..
Додано: Сер 29 січ, 2020 10:19
Да, как я и предполагал, Зеленский очень огорчён массовой критикой его речей в Давосе и Польше, многочисленными ляпами и ненужной тональностью. Завтра полетят на кислород спичрайтеры и многие из пресс-команды.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 29 січ, 2020 10:32
Re: Политическая Украина
Поэтому вирус у нас не пройдет. Нет работников, одни активисты.
Додано: Сер 29 січ, 2020 10:44
Буду крайне признателен, если Вы подскажете какой-нибудь пункт международного права, по которому признание независимости тождественно признанию границ.
P.s. Хотя после Ваших обвинений Вас стоило бы включить в мою подпись, но понимаю, что после принятия 777 в Вашем школьном возрасте может и не то привидиться.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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