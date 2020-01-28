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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 02:29

  andrijk777 написав:1. Звичайно повинно бути засуджена узурпація ЗУ і пакт з Рейхом, тому що це фактично загарбницька, агресивна війна і очевидно повинна бути засуджена.


А осуждение захвата ЗУ Польшей в 1921-м будет? Или политическая ситуация предрасполагает молчать, значит будем молчать?
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 02:58

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:1. Звичайно повинно бути засуджена узурпація ЗУ і пакт з Рейхом, тому що це фактично загарбницька, агресивна війна і очевидно повинна бути засуджена.


А осуждение захвата ЗУ Польшей в 1921-м будет? Или политическая ситуация предрасполагает молчать, значит будем молчать?

Звичайно будемо. Правда не в 1921 а в 1919, коли Польща воювала і захопила ЗУНР.
В 1921 фактично УНР вже не існувало(дякуючи більшовикам) і "захват" ЗУ був наслідком мирного договору між Польщею і Росією(чи як там її звали тоді).
І в 1921 питання про незалежність ЗУ не стояло. Стояло питання кому вона дістанеться - Польщі чи Росії. Добре що дісталась Польщі.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 08:56

  freeze написав: Главное, чтобы поляки реституцию своей собственности не стали требовать.

Бросьте паниковать, на это никто не пойдет, это уже будет новый "крымнаш".
У СССР пусть требуют, если хотят.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 09:06

  andrijk777 написав:В 1921 фактично УНР вже не існувало(дякуючи більшовикам)

Не только большевикам, а в большей степени украинской власти того времени и уставшему от войны нариду.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 09:25

  detroytred написав: Наука, промышленность была больше сосредоточена у нас.

Большое преувеличение (не хотел употреблять более сильных эпитетов).
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 09:37

Re: Політичні дискусії

Starikan написав:
  freeze написав: Главное, чтобы поляки реституцию своей собственности не стали требовать.

Бросьте паниковать, на это никто не пойдет, это уже будет новый "крымнаш".
У СССР пусть требуют, если хотят.


Ротшильды подали сейчас в суд в Австрии с требованием вернуть им здания, которые были отобраны после захвата в 1938 году. У зданий в Австрии давно новые собственники, а у Ротшильдов хорошие адвокаты. Никакой политики адвокаты не предьявляют, просто защита частной собственности.
На примере Латвии мы можем видеть успешность таких судов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:10

Re: Политический недоговор

- Как остановить целый завод?
- Отправить работников на больничный.
- Всех сразу?!
- Злобный вирус..
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:19

Да, как я и предполагал, Зеленский очень огорчён массовой критикой его речей в Давосе и Польше, многочисленными ляпами и ненужной тональностью. Завтра полетят на кислород спичрайтеры и многие из пресс-команды.
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freeze
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:32

Re: Политическая Украина

Поэтому вирус у нас не пройдет. Нет работников, одни активисты.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:44

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Либо признать неправомерность захвата ЗУ и вернуть её Польше (а Бессарабию Румынии и т.д.), либо сидеть тихо и молчать в тряпочку.
А обвинять громогласно Союз в жестоком захвате и при этом рассказывать о нерушимости границ... Неосторожно и рискованно.

Ваша проросійська(або антиукраїнська) позиці зрозуміла.
Тепер я озвучу яка(по-моєму) повинна бути позиція України:
1. Звичайно повинно бути засуджена узурпація ЗУ і пакт з Рейхом, тому що це фактично загарбницька, агресивна війна і очевидно повинна бути засуджена.
2. ЗУ(і Крим) звичайно є невід'ємною частиною України, тому що в 1991 році, коли Україна проголосила свою незалежність, її незалежність була визнана усіма цими країнами(Польщею, Румунією, Росією і т.д.). А визнання незалежності є і визнанням кордонів по міжнародному праву.

Буду крайне признателен, если Вы подскажете какой-нибудь пункт международного права, по которому признание независимости тождественно признанию границ.

P.s. Хотя после Ваших обвинений Вас стоило бы включить в мою подпись, но понимаю, что после принятия 777 в Вашем школьном возрасте может и не то привидиться.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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