Сенс в обміні. Нормальним було б обміняти всіх на всіх ще в 14-ому чи 15-ому. Тільки нормальних ватанів не існує.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 29 січ, 2020 10:45
Re: Політичні дискусії
Сенс в обміні. Нормальним було б обміняти всіх на всіх ще в 14-ому чи 15-ому. Тільки нормальних ватанів не існує.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 29 січ, 2020 10:48
Re: Політичні дискусії
Це залежить від того, чиїми правонаступниками вважають себе сучасні держави. Австрія і Латвія довоєнними капіталістичними, Польща і Україна післявоєнними соціалістичними. Тому для нас мають значення тільки післявоєні угоди про визнання кордонів з сусідами. Що там було до війни - тільки історія без правових наслідкив.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 29 січ, 2020 10:50
Ви ще пожалкуйте, що Польщі "не дісталась" вся Україна.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 29 січ, 2020 10:54
Собственность, реституцию которой они могут потребовать, сегодня принадлежит Украине или нашим гражданам, т.е. требования могут быть предъявлены именно Украине.
Хотя я такого не ожидаю.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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