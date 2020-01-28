RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5362536353645365
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:45

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Ну и?
1. Смысл этого?
2. Вы считаете это правильным и нормальным?

Сенс в обміні. Нормальним було б обміняти всіх на всіх ще в 14-ому чи 15-ому. Тільки нормальних ватанів не існує.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9763
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1097 раз.
Подякували: 1215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:48

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Ротшильды подали сейчас в суд в Австрии с требованием вернуть им здания, которые были отобраны после захвата в 1938 году. У зданий в Австрии давно новые собственники, а у Ротшильдов хорошие адвокаты. Никакой политики адвокаты не предьявляют, просто защита частной собственности.
На примере Латвии мы можем видеть успешность таких судов.

Це залежить від того, чиїми правонаступниками вважають себе сучасні держави. Австрія і Латвія довоєнними капіталістичними, Польща і Україна післявоєнними соціалістичними. Тому для нас мають значення тільки післявоєні угоди про визнання кордонів з сусідами. Що там було до війни - тільки історія без правових наслідкив.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9763
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1097 раз.
Подякували: 1215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:50

  andrijk777 написав:
  zРадио написав:
  andrijk777 написав:1. Звичайно повинно бути засуджена узурпація ЗУ і пакт з Рейхом, тому що це фактично загарбницька, агресивна війна і очевидно повинна бути засуджена.


А осуждение захвата ЗУ Польшей в 1921-м будет? Или политическая ситуация предрасполагает молчать, значит будем молчать?

Звичайно будемо. Правда не в 1921 а в 1919, коли Польща воювала і захопила ЗУНР.
В 1921 фактично УНР вже не існувало(дякуючи більшовикам) і "захват" ЗУ був наслідком мирного договору між Польщею і Росією(чи як там її звали тоді).
І в 1921 питання про незалежність ЗУ не стояло. Стояло питання кому вона дістанеться - Польщі чи Росії. Добре що дісталась Польщі.

Ви ще пожалкуйте, що Польщі "не дісталась" вся Україна.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15250
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4314 раз.
Подякували: 4012 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:54

  Starikan написав:
  freeze написав: Главное, чтобы поляки реституцию своей собственности не стали требовать.

Бросьте паниковать, на это никто не пойдет, это уже будет новый "крымнаш".
У СССР пусть требуют, если хотят.

Собственность, реституцию которой они могут потребовать, сегодня принадлежит Украине или нашим гражданам, т.е. требования могут быть предъявлены именно Украине.
Хотя я такого не ожидаю.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15250
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4314 раз.
Подякували: 4012 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 5362536353645365
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.