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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5363536453655366 Додано: Сер 29 січ, 2020 11:25 lapay написав: freeze написав: Ротшильды подали сейчас в суд в Австрии с требованием вернуть им здания, которые были отобраны после захвата в 1938 году. У зданий в Австрии давно новые собственники, а у Ротшильдов хорошие адвокаты. Никакой политики адвокаты не предьявляют, просто защита частной собственности.

На примере Латвии мы можем видеть успешность таких судов. Ротшильды подали сейчас в суд в Австрии с требованием вернуть им здания, которые были отобраны после захвата в 1938 году. У зданий в Австрии давно новые собственники, а у Ротшильдов хорошие адвокаты. Никакой политики адвокаты не предьявляют, просто защита частной собственности.На примере Латвии мы можем видеть успешность таких судов.

Це залежить від того, чиїми правонаступниками вважають себе сучасні держави. Австрія і Латвія довоєнними капіталістичними, Польща і Україна післявоєнними соціалістичними. Тому для нас мають значення тільки післявоєні угоди про визнання кордонів з сусідами. Що там було до війни - тільки історія без правових наслідкив. Це залежить від того, чиїми правонаступниками вважають себе сучасні держави. Австрія і Латвія довоєнними капіталістичними, Польща і Україна післявоєнними соціалістичними. Тому для нас мають значення тільки післявоєні угоди про визнання кордонів з сусідами. Що там було до війни - тільки історія без правових наслідкив.



Так речь в принципе не про кордоны, пакты или политику. Никто в эти дебри в таких делах не залазит.

Речь о том, что у меня было здание, которое фактически украли путём грабежа. Просьба вернуть то, что я построил за свои деньги. Вот и весь смысл таких исков. Так речь в принципе не про кордоны, пакты или политику. Никто в эти дебри в таких делах не залазит.Речь о том, что у меня было здание, которое фактически украли путём грабежа. Просьба вернуть то, что я построил за свои деньги. Вот и весь смысл таких исков. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15000 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3913 раз. Подякували: 5936 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2020 11:32 Kudrjavuy написав:

Не, ну почему Вас тянет "в дерьмо", или кто навязывает эти темы?

1. "Собаку, что покусала того, на кого натравил хозяин не бьют"

2. Они исполняли свои должностные обязанности.

3. Вас всегда уводит от сути содержания вопроса: Кто организатор? Кто давал команды? Кто давал команды на применение оружия? Кто отстреливал и по какому принципу?

...........................................................

Вот здесь и всплывает "схема Новочеркасска", РФский самолёт с оборудованием, бойцы - по гражданке с РФ, ......[/quote]



Рідко - але тут повністю погоджуся . Будь-які силовики не можеть не виконувати накази . Інакше їх вигнали б за профнепридатність вже давно ... Причому ці силовики достатньо слабо задумуються про конкретику наказів , а агресивність та надлишкова сомовпевненість і реальна безкарність - насправді стандарт скрізь і всюди ... А от хто далі і вище простих виконавців - оце вже питання справді поки абсолютно неосвітлене ... Не, ну почему Вас тянет "в дерьмо", или кто навязывает эти темы?1. "Собаку, что покусала того, на кого натравил хозяин не бьют"2. Они исполняли свои должностные обязанности.3. Вас всегда уводит от сути содержания вопроса: Кто организатор? Кто давал команды? Кто давал команды на применение оружия? Кто отстреливал и по какому принципу?...........................................................Вот здесь и всплывает "схема Новочеркасска", РФский самолёт с оборудованием, бойцы - по гражданке с РФ, ......[/quote]Рідко - але тут повністю погоджуся . Будь-які силовики не можеть не виконувати накази . Інакше їх вигнали б за профнепридатність вже давно ... Причому ці силовики достатньо слабо задумуються про конкретику наказів , а агресивність та надлишкова сомовпевненість і реальна безкарність - насправді стандарт скрізь і всюди ... А от хто далі і вище простих виконавців - оце вже питання справді поки абсолютно неосвітлене ... Puente Повідомлень: 2441 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 308 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2020 11:42 Re: Політичні дискусії freeze написав: Речь о том, что у меня было здание, которое фактически украли путём грабежа. Просьба вернуть то, что я построил за свои деньги. Вот и весь смысл таких исков. Речь о том, что у меня было здание, которое фактически украли путём грабежа. Просьба вернуть то, что я построил за свои деньги. Вот и весь смысл таких исков.

Це якщо держава визнає права таких власників, наприклад, Польща. Вони виплачували, за націоналізацію, ще тоді, компенсацію, або виплачують зараз. Тільки тут проблем куча, як і можливостей для шахраїв. Почитайте https://varianty.lviv.ua/38888-surmy-po ... estytutsii , як шахраї хотіли забрати ціле місто, позичили в сторожа музею одну акцію, чи як кгбисти стали євреями. Це якщо держава визнає права таких власників, наприклад, Польща. Вони виплачували, за націоналізацію, ще тоді, компенсацію, або виплачують зараз. Тільки тут проблем куча, як і можливостей для шахраїв. Почитайте, як шахраї хотіли забрати ціле місто, позичили в сторожа музею одну акцію, чи як кгбисти стали євреями. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9765 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1097 раз. Подякували: 1215 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2020 11:48 Puente написав: ЛАД написав: Звичайно будемо. Правда не в 1921 а в 1919, коли Польща воювала і захопила ЗУНР.

В 1921 фактично УНР вже не існувало(дякуючи більшовикам) і "захват" ЗУ був наслідком мирного договору між Польщею і Росією(чи як там її звали тоді).

І в 1921 питання про незалежність ЗУ не стояло. Стояло питання кому вона дістанеться - Польщі чи Росії. Добре що дісталась Польщі. Звичайно будемо. Правда не в 1921 а в 1919, коли Польща воювала і захопила ЗУНР.В 1921 фактично УНР вже не існувало(дякуючи більшовикам) і "захват" ЗУ був наслідком мирного договору між Польщею і Росією(чи як там її звали тоді).І в 1921 питання про незалежність ЗУ не стояло. Стояло питання кому вона дістанеться - Польщі чи Росії. Добре що дісталась Польщі.

Ви ще пожалкуйте, що Польщі "не дісталась" вся Україна. Ви ще пожалкуйте, що Польщі "не дісталась" вся Україна.



Нічого хорошого не було ні там , ні там для українців ... СРСР був трохи більш кривавий , можливо не настільки конкретно національно направлений ( хоч і національно чи соціально - важко часом розділити ) , але і в Польщі була пацифікація - почитайте , хто не в курсі ... Звідки раптом ОУН виросла - не задумувалися ?[/quote]

Я это знаю, поэтому и задал вопрос Андрейке о Польше.

К Вам просьба, немного аккуратнее цитировать, а так не очень понятно, что основная часть текста принадлежит Андрейке. Нічого хорошого не було ні там , ні там для українців ... СРСР був трохи більш кривавий , можливо не настільки конкретно національно направлений ( хоч і національно чи соціально - важко часом розділити ) , але і в Польщі була пацифікація - почитайте , хто не в курсі ... Звідки раптом ОУН виросла - не задумувалися ?[/quote]Я это знаю, поэтому и задал вопрос Андрейке о Польше.К Вам просьба, немного аккуратнее цитировать, а так не очень понятно, что основная часть текста принадлежит Андрейке. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15253 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4012 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2020 12:03 ЛАД написав: Я это знаю, поэтому и задал вопрос Андрейке о Польше. Я это знаю, поэтому и задал вопрос Андрейке о Польше. Польща-насильне ополячення+окатоличення

росія-насильна русифікація+російська православна...

Україна - українізація+ПЦУ

Ви де живете? В Україні

То чому дивуєтесь , що Україна як Держава,для самостворення робить те саме що робили по відношенню до України ті які хотіли її приєднати до себе?



От і виходить

Армія+Мова+Віра...+Економіка Польща-насильне ополячення+окатоличенняросія-насильна русифікація+російська православна...Україна - українізація+ПЦУВи де живете? В УкраїніТо чому дивуєтесь , що Україна як Держава,для самостворення робить те саме що робили по відношенню до України ті які хотіли її приєднати до себе?От і виходитьАрмія+Мова+Віра...+Економіка в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21939 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2247 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2020 12:09 Kudrjavuy написав: Не, ну почему Вас тянет "в дерьмо", или кто навязывает эти темы?

1. "Собаку, что покусала того, на кого натравил хозяин не бьют"

2. Они исполняли свои должностные обязанности.

3. Вас всегда уводит от сути содержания вопроса: Кто организатор? Кто давал команды? Кто давал команды на применение оружия? Кто отстреливал и по какому принципу?

...........................................................

Вот здесь и всплывает "схема Новочеркасска", РФский самолёт с оборудованием, бойцы - по гражданке с РФ, ...... Не, ну почему Вас тянет "в дерьмо", или кто навязывает эти темы?1. "Собаку, что покусала того, на кого натравил хозяин не бьют"2. Они исполняли свои должностные обязанности.3. Вас всегда уводит от сути содержания вопроса: Кто организатор? Кто давал команды? Кто давал команды на применение оружия? Кто отстреливал и по какому принципу?...........................................................Вот здесь и всплывает "схема Новочеркасска", РФский самолёт с оборудованием, бойцы - по гражданке с РФ, ......



Вот вас ведёт, ништяк )))

А апартеид тут при чём ? Вот вас ведёт, ништяк )))А апартеид тут при чём ? Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15000 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3913 раз. Подякували: 5936 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2020 12:14 M-A-X написав: А что действительно мешало осудить беркутовцев за почти 6 лет?

Может они действительно невиновные?

Такого быть не может? А что действительно мешало осудить беркутовцев за почти 6 лет?Может они действительно невиновные?Такого быть не может?



Вот это положение в "Законе про милицию" мешало



Без попередження фізична сила, спеціальні

засоби і зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня

загроза життю або здоров'ю громадян чи працівників міліції



https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-12 Вот это положение в "Законе про милицию" мешало Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга! katso

Повідомлень: 510 З нами з: 16.05.12 Подякував: 95 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2020 12:21 freeze написав: Starikan написав: freeze написав: Главное, чтобы поляки реституцию своей собственности не стали требовать. Главное, чтобы поляки реституцию своей собственности не стали требовать. Бросьте паниковать, на это никто не пойдет, это уже будет новый "крымнаш".

У СССР пусть требуют, если хотят. Бросьте паниковать, на это никто не пойдет, это уже будет новый "крымнаш".У СССР пусть требуют, если хотят. Ротшильды подали сейчас в суд в Австрии с требованием вернуть им здания, которые были отобраны после захвата в 1938 году. У зданий в Австрии давно новые собственники, а у Ротшильдов хорошие адвокаты. Никакой политики адвокаты не предьявляют, просто защита частной собственности.

На примере Латвии мы можем видеть успешность таких судов. Ротшильды подали сейчас в суд в Австрии с требованием вернуть им здания, которые были отобраны после захвата в 1938 году. У зданий в Австрии давно новые собственники, а у Ротшильдов хорошие адвокаты. Никакой политики адвокаты не предьявляют, просто защита частной собственности.На примере Латвии мы можем видеть успешность таких судов.

Это немного другое. Не знаю, что в Австрии, но в Латвии - это внутренние разборки.

У родителей был знакомый латвийский академик, у которого действительно прежние владельцы забрали в 90-х квартиру по закону о реституции, принятому в Латвии. Это немного другое. Не знаю, что в Австрии, но в Латвии - это внутренние разборки.У родителей был знакомый латвийский академик, у которого действительно прежние владельцы забрали в 90-х квартиру по закону о реституции, принятому в Латвии. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16587 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1674 раз. Подякували: 2564 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2020 12:28 katso написав: M-A-X написав: А что действительно мешало осудить беркутовцев за почти 6 лет?

Может они действительно невиновные?

Такого быть не может? А что действительно мешало осудить беркутовцев за почти 6 лет?Может они действительно невиновные?Такого быть не может?



Вот это положение в "Законе про милицию" мешало



Без попередження фізична сила, спеціальні

засоби і зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня

загроза життю або здоров'ю громадян чи працівників міліції



https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-12 Вот это положение в "Законе про милицию" мешало

Якраз їх за це і судили, бо на Інституцький не було загрози життю працівникам міліції. Якраз їх за це і судили, бо на Інституцький не було загрози життю працівникам міліції. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9765 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1097 раз. Подякували: 1215 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5363536453655366 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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