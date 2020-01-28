Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Ротшильды подали сейчас в суд в Австрии с требованием вернуть им здания, которые были отобраны после захвата в 1938 году. У зданий в Австрии давно новые собственники, а у Ротшильдов хорошие адвокаты. Никакой политики адвокаты не предьявляют, просто защита частной собственности. На примере Латвии мы можем видеть успешность таких судов.
Це залежить від того, чиїми правонаступниками вважають себе сучасні держави. Австрія і Латвія довоєнними капіталістичними, Польща і Україна післявоєнними соціалістичними. Тому для нас мають значення тільки післявоєні угоди про визнання кордонів з сусідами. Що там було до війни - тільки історія без правових наслідкив.
Так речь в принципе не про кордоны, пакты или политику. Никто в эти дебри в таких делах не залазит. Речь о том, что у меня было здание, которое фактически украли путём грабежа. Просьба вернуть то, что я построил за свои деньги. Вот и весь смысл таких исков.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Не, ну почему Вас тянет "в дерьмо", или кто навязывает эти темы? 1. "Собаку, что покусала того, на кого натравил хозяин не бьют" 2. Они исполняли свои должностные обязанности. 3. Вас всегда уводит от сути содержания вопроса: Кто организатор? Кто давал команды? Кто давал команды на применение оружия? Кто отстреливал и по какому принципу? ........................................................... Вот здесь и всплывает "схема Новочеркасска", РФский самолёт с оборудованием, бойцы - по гражданке с РФ, ......[/quote]
Рідко - але тут повністю погоджуся . Будь-які силовики не можеть не виконувати накази . Інакше їх вигнали б за профнепридатність вже давно ... Причому ці силовики достатньо слабо задумуються про конкретику наказів , а агресивність та надлишкова сомовпевненість і реальна безкарність - насправді стандарт скрізь і всюди ... А от хто далі і вище простих виконавців - оце вже питання справді поки абсолютно неосвітлене ...
freeze написав:Речь о том, что у меня было здание, которое фактически украли путём грабежа. Просьба вернуть то, что я построил за свои деньги. Вот и весь смысл таких исков.
Це якщо держава визнає права таких власників, наприклад, Польща. Вони виплачували, за націоналізацію, ще тоді, компенсацію, або виплачують зараз. Тільки тут проблем куча, як і можливостей для шахраїв. Почитайте https://varianty.lviv.ua/38888-surmy-po ... estytutsii, як шахраї хотіли забрати ціле місто, позичили в сторожа музею одну акцію, чи як кгбисти стали євреями.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
ЛАД написав:Звичайно будемо. Правда не в 1921 а в 1919, коли Польща воювала і захопила ЗУНР. В 1921 фактично УНР вже не існувало(дякуючи більшовикам) і "захват" ЗУ був наслідком мирного договору між Польщею і Росією(чи як там її звали тоді). І в 1921 питання про незалежність ЗУ не стояло. Стояло питання кому вона дістанеться - Польщі чи Росії. Добре що дісталась Польщі.
Ви ще пожалкуйте, що Польщі "не дісталась" вся Україна.
Нічого хорошого не було ні там , ні там для українців ... СРСР був трохи більш кривавий , можливо не настільки конкретно національно направлений ( хоч і національно чи соціально - важко часом розділити ) , але і в Польщі була пацифікація - почитайте , хто не в курсі ... Звідки раптом ОУН виросла - не задумувалися ?[/quote] Я это знаю, поэтому и задал вопрос Андрейке о Польше. К Вам просьба, немного аккуратнее цитировать, а так не очень понятно, что основная часть текста принадлежит Андрейке.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Я это знаю, поэтому и задал вопрос Андрейке о Польше.
Польща-насильне ополячення+окатоличення росія-насильна русифікація+російська православна... Україна - українізація+ПЦУ Ви де живете? В Україні То чому дивуєтесь , що Україна як Держава,для самостворення робить те саме що робили по відношенню до України ті які хотіли її приєднати до себе?
От і виходить Армія+Мова+Віра...+Економіка
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Kudrjavuy написав:Не, ну почему Вас тянет "в дерьмо", или кто навязывает эти темы? 1. "Собаку, что покусала того, на кого натравил хозяин не бьют" 2. Они исполняли свои должностные обязанности. 3. Вас всегда уводит от сути содержания вопроса: Кто организатор? Кто давал команды? Кто давал команды на применение оружия? Кто отстреливал и по какому принципу? ........................................................... Вот здесь и всплывает "схема Новочеркасска", РФский самолёт с оборудованием, бойцы - по гражданке с РФ, ......
Вот вас ведёт, ништяк ))) А апартеид тут при чём ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав: Главное, чтобы поляки реституцию своей собственности не стали требовать.
Бросьте паниковать, на это никто не пойдет, это уже будет новый "крымнаш". У СССР пусть требуют, если хотят.
Ротшильды подали сейчас в суд в Австрии с требованием вернуть им здания, которые были отобраны после захвата в 1938 году. У зданий в Австрии давно новые собственники, а у Ротшильдов хорошие адвокаты. Никакой политики адвокаты не предьявляют, просто защита частной собственности. На примере Латвии мы можем видеть успешность таких судов.
Это немного другое. Не знаю, что в Австрии, но в Латвии - это внутренние разборки. У родителей был знакомый латвийский академик, у которого действительно прежние владельцы забрали в 90-х квартиру по закону о реституции, принятому в Латвии.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество