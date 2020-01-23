Додано: Сер 29 січ, 2020 12:35

Козак-характерник написав: Але дискусію треба вести україноцентричну. Той хто не сприймає Україну і не любить її, з тими про що дискутувати? Але дискусію треба вести україноцентричну. Той хто не сприймає Україну, з тими про що дискутувати?

Як взагалі можнакраїну?Якщо тверезо та детально порозмірковувати на цю тему, особисто мені відповідь приходить на думку тільки одна - країну можна любити, особисто тими що гірші за Батьківщину. Ну ось не люблю я Кіпр, там же ж ночі спекотні, волога, духота, саме пекло влітку, а взимку ані лиж ані санчат... Якби я зараз переїхав би туди - то любив би Україну мабуть.Але проживаючі в країні та нікуди з неї не виїжджаючі - як живе більшість нашого народу - на мій погляд, любити -до країни неможливо - і осі всі ті что себе в груди б'є "Люблю Україну та мову її солов'їну" не думаю що чесні люди.... Особливо коли бачиш серед таких тих що раніш також саме били в груди за щось іншеНу можливо коли заможно живеш - у своєму маєтку десь у Козину - охорона, садочок, вишенки-черешенки, особистий вихід до Днепру, яхточка стоїть, сало-горілка-кум-прокурор, кожен полісмен в осередку кланяється - так такі люди й подорожують зазвичай багато - вони свісно будуть Україну- тут жеж вони пани -а там прилетів вийшов з бізнес-класу та стоїш у черзі на паспортний контроль як усі якщо фаст-лайн нема....А вимагатидо країни від 30млн усіх інших громадян - це вже вибачте як я цьому анекдоті про "три види кохання" -