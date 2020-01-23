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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5365536653675368>
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:35

Re: Політичні дискусії

  Козак-характерник написав:Але дискусію треба вести україноцентричну. Той хто не сприймає Україну і не любить її, з тими про що дискутувати?


Як взагалі можна любити країну? :shock:

Якщо тверезо та детально порозмірковувати на цю тему, особисто мені відповідь приходить на думку тільки одна - країну можна любити тільки у порівнняні з іншими країнами, особисто тими що гірші за Батьківщину. Ну ось не люблю я Кіпр, там же ж ночі спекотні, волога, духота, саме пекло влітку, а взимку ані лиж ані санчат... Якби я зараз переїхав би туди - то любив би Україну мабуть.

Але проживаючі в країні та нікуди з неї не виїжджаючі - як живе більшість нашого народу - на мій погляд, любити - мати почуття до країни неможливо - і осі всі ті что себе в груди б'є "Люблю Україну та мову її солов'їну" не думаю що чесні люди.... Особливо коли бачиш серед таких тих що раніш також саме били в груди за щось інше

Ну можливо коли заможно живеш - у своєму маєтку десь у Козину - охорона, садочок, вишенки-черешенки, особистий вихід до Днепру, яхточка стоїть, сало-горілка-кум-прокурор, кожен полісмен в осередку кланяється - так такі люди й подорожують зазвичай багато - вони свісно будуть Україну любити - тут жеж вони пани -а там прилетів вийшов з бізнес-класу та стоїш у черзі на паспортний контроль як усі якщо фаст-лайн нема....

А вимагати почуттів до країни від 30млн усіх інших громадян - це вже вибачте як я цьому анекдоті про "три види кохання" - https://pikabu.ru/story/khitryiy_lektor_d_2100742
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
katso
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:43

  budivelnik написав:Польща-насильне ополячення+окатоличення
росія-насильна русифікація+російська православна...

Досить спірне твердження. Еквівалентне приблизно такому:
вкрасти 10 грн - це погано
вкрасти мільйон грн - це теж погано
Зокрема у Львові не чути чогось польської мови, зате російської валом.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:52

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:Польща-насильне ополячення+окатоличення
росія-насильна русифікація+російська православна...

Досить спірне твердження. Еквівалентне приблизно такому:
вкрасти 10 грн - це погано
вкрасти мільйон грн - це теж погано
Зокрема у Львові не чути чогось польської мови, зате російської валом.


Ну - судячи з усього - історію Львова і взагалі Галичини знаємо погано ...
Для загального розвитку рекомендую почитати щось про Шептицького . Там буде зразу і зв"язок з історією і церквою і багато чим ... Можна навіть радянські агітаційні матеріали - але критично - теж цікаво ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:54

  Puente написав:
  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:Польща-насильне ополячення+окатоличення
росія-насильна русифікація+російська православна...

Досить спірне твердження. Еквівалентне приблизно такому:
вкрасти 10 грн - це погано
вкрасти мільйон грн - це теж погано
Зокрема у Львові не чути чогось польської мови, зате російської валом.


Ну - судячи з усього - історію Львова і взагалі Галичини знаємо погано ...
Для загального розвитку рекомендую почитати щось про Шептицького . Там буде зразу і зв"язок з історією і церквою і багато чим ... Можна навіть радянські агітаційні матеріали - але критично - теж цікаво ...

Нічого не зрозумів...
Невже польська мова у Львові більш популярна ніж російська?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:55

  lapay написав:
  katso написав:
  M-A-X написав:А что действительно мешало осудить беркутовцев за почти 6 лет?
Может они действительно невиновные?
Такого быть не может?


Вот это положение в "Законе про милицию" мешало

Без попередження фізична сила, спеціальні
засоби і зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня
загроза життю або здоров'ю громадян чи працівників міліції


https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-12

Якраз їх за це і судили, бо на Інституцький не було загрози життю працівникам міліції.


угу, а камни и коктейли Молотова в них не летели... :roll:
вот например - http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=191293
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
katso
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:01

  katso написав:
угу, а камни и коктейли Молотова в них не летели... :roll:
вот например - http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=191293

Ні. На Інституцькій беркутівці розстрілювали майданівців, з дерев'яними палками і щитами. Відео і свідки є.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:02

По сути форума:
70 тисяч учителів-пенсіонерів буде звільнено
23.01.2020
https://pedpresa.ua/201325-70-tysyach-u ... lneno.html

ЦК Профспілки звернувся до Голови Верховної Ради України Д.О. Разумкова не підписувати прийнятий 16 січня 327 народними депутатами України закон «Про повну загальну середню освіту» з його дискримінаційними та антиконституційними нормами.

У зверненні наголошено, що реалізація норм про обмеження права на роботу педагогів, які отримають пенсію за віком, призведе до звільнення до 1 липня 2020 року понад 70 000 вчителів, вихователів та інших педпрацівників.

В окремих регіонах їх частка сягає 30%, що спричинено низьким рівнем заробітної плати недотриманням законодавства про оплату праці, мізерною пенсією. Такі нововведення загрожують ситуації, що у школах не буде кому викладати відповідні предмети.

Надання права створювати ліцеї лише обласним радам та радам міст, населення яких становить більше 50 тисяч, позбавить права та можливості здобувати повну загальну освіту за місцем проживання учням навіть у містах, не кажучи вже про сільських дітей.

Викликає обурення педагогів, батьків закриття санаторних шкіл, у яких одночасно здобувають освіту та поправляють своє здоров’я й лікуються діти з психоневрологічними захворюваннями, хворими на сколіоз, цукровий діабет, із захворюваннями серцево-судинної системи, з малими формами туберкульозу та іншими. У прийнятому законі є ще низка проблемних положень, які потребують вилучення та врегулювання.

У зверненні наголошено, що стаття 22 Конституції України забороняє при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Неврахування позиції профспілки унеможливить забезпечення гарантованого Конституцією України безоплатного здобуття повної загальної середньої освіти, дотримання трудових прав працівників закладів загальної середньої освіти, особливо з числа працюючих пенсіонерів – вчителів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:09

Re: Політичні дискусії

По состоянию на международной арене:
https://www.rbc.ua/rus/news/pase-opubli ... 84541.html
В ПАСЕ заявили о выполнении Россией ряда рекомендаций после возвращения

- Дела животворящие бабло творит, - кто сворачивал лыжи на то, что не продадут?
- "Еуропа" свиточ Права?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 29 січ, 2020 13:15, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:13

  ЛАД написав:Я против любой насильственной деятельности - хоть ополячивания, хоть русификации, хоть украинизации. Мировая (как и наша) практика показывает, что ни к чему хорошему это не приводит.

Поэтому действует экономико-финансовый регулятор и уничтожение экономической деятельности в Украине.

  ЛАД написав:Кстати, русификация проходила достаточно успешно, потому что, как здесь неоднократно обсуждалось, проходила в основном ненасильственно.

Ну, это Вы перегнули палку.
Только насильственным путём, голодомором, Гулагами, целиной, БАМом,.....

При чём, на сегодня эти процессы только форсируются.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:20

  ЛАД написав:Кстати, русификация проходила достаточно успешно, потому что, как здесь неоднократно обсуждалось, проходила в основном ненасильственно.

Серйозно? "Обсуждалась" ким? Такими ж русофобами, як ви?
Цікаво що означає "насильственна русификация"? Напевно за мовною ознакою - зразу на розстріл.
Ще раз повторюсь - у Львові немає польської мови. Хоч Львів 4 століття був під Польщею. А під совком тільки 45 років.
andrijk777
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