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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5365536653675368 Додано: Сер 29 січ, 2020 13:21 katso написав: Як взагалі можна любити країну?

Як взагалі можнакраїну?

Як свій дім, куди приємно повернутися після подорожі. Де все знайоме і звичне. Де тебе розуміють і чують. Зустрічають як рідного. Це все в ідеалі звісно... І ми любимо казкову Україну, ту що має бути, а не ту, що є зараз. Але Україну! Не Росію, чи Францію.



Батько любить свою дитину, мати любить свою дитину, діти люблять батька й матір, та це не те: і звір любить свою дитину. Але поріднитися душею, а не по крові, може тільки людина. Бували й по інших землях товариства, а такого, як на нашій землі, не було ніде. Не одному з вас траплялося довго пропадати на чужині; бачиш — і там люди!



Також Боже сотворіння, і розбалакаєшся з ним, немовби зі своїм; а коли дійде до того, щоб вилити йому душу, — бачиш: ні! І розумні люди, та не ті; немов би й такі люди, та не такі! Ні, пани-браття, так любити, як козацька душа, — любити не тільки розумом чи ще чим, а всім, що дав тобі Бог і що тільки є в тобі , — еге! — промовив Тарас і махнув рукою, похитав сивою головою, моргнув вусом і додав: — Ні, так любити ніхто не зможе!



П.С. Взагалі це стосується іраціонального. Висловити почуття словами не можливо. Тільки відчути серцем. Не дано любити, то не дано. Як свій дім, куди приємно повернутися після подорожі. Де все знайоме і звичне. Де тебе розуміють і чують. Зустрічають як рідного. Це все в ідеалі звісно...І ми любимо казкову Україну, ту що має бути, а не ту, що є зараз. Але Україну! Не Росію, чи Францію.Батько любить свою дитину, мати любить свою дитину, діти люблять батька й матір, та це не те: і звір любить свою дитину. Але поріднитися душею, а не по крові, може тільки людина. Бували й по інших землях товариства, а такого, як на нашій землі, не було ніде.Ні, пани-браття, так любити, як козацька душа, —, — еге! — промовив Тарас і махнув рукою, похитав сивою головою, моргнув вусом і додав: — Ні, так любити ніхто не зможе!П.С. Взагалі це стосується іраціонального. Висловити почуття словами не можливо. Тільки відчути серцем. Не дано любити, то не дано. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27447 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1901 раз. Подякували: 2079 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2020 13:54 Kudrjavuy написав: По сути форума:



23.01.2020

https://pedpresa.ua/201325-70-tysyach-u ... lneno.html 70 тисяч учителів-пенсіонерів буде звільнено23.01.2020 По сути форума:

При переходе на научную пенсию тоже нужно было уволиться, но тут же брали на контракт с той же зарплатой и теми же правами (я так уже 13 лет работаю, хотя при этом получаю уже обычную пенсию).

Мне кажется, то же самое имеется в виду и здесь, поэтому не вижу ничего страшного.



Может, не понимаю каких-то подробностей? При переходе на научную пенсию тоже нужно было уволиться, но тут же брали на контракт с той же зарплатой и теми же правами (я так уже 13 лет работаю, хотя при этом получаю уже обычную пенсию).Мне кажется, то же самое имеется в виду и здесь, поэтому не вижу ничего страшного.Может, не понимаю каких-то подробностей? Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16591 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1674 раз. Подякували: 2564 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2020 13:55 lapay написав: katso написав:

угу, а камни и коктейли Молотова в них не летели...

вот например - http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=191293 угу, а камни и коктейли Молотова в них не летели...вот например -

Ні. На Інституцькій беркутівці розстрілювали майданівців, з дерев'яними палками і щитами. Відео і свідки є. Ні. На Інституцькій беркутівці розстрілювали майданівців, з дерев'яними палками і щитами. Відео і свідки є.



Палка и щит - это холодное оружие. А детально на те палки посмотреть - кистеня те еще.



Вот пожалуйста - 2018 год, человеку дают 2 года только за хранение такой палки - http://reyestr.court.gov.ua/Review/76342939 - и чета никто не орет "беспредел"...



Было б все так однозначно - не было б 5-летней тягомотины - ктоб их стал защищать этих ментов... Палка и щит - это холодное оружие. А детально на те палки посмотреть - кистеня те еще.Вот пожалуйста - 2018 год, человеку дают 2 года только за хранение такой палки -- и чета никто не орет "беспредел"...Было б все так однозначно - не было б 5-летней тягомотины - ктоб их стал защищать этих ментов... Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга! katso

Повідомлень: 513 З нами з: 16.05.12 Подякував: 95 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2020 13:59 Козак-характерник написав: katso написав: Як взагалі можна любити країну?

Як взагалі можнакраїну?

Як свій дім, куди приємно повернутися після подорожі. Де все знайоме і звичне. Де тебе розуміють і чують. Зустрічають як рідного. Це все в ідеалі звісно... І ми любимо казкову Україну, ту що має бути, а не ту, що є зараз. Але Україну! Не Росію, чи Францію.



Батько любить свою дитину, мати любить свою дитину, діти люблять батька й матір, та це не те: і звір любить свою дитину. Але поріднитися душею, а не по крові, може тільки людина. Бували й по інших землях товариства, а такого, як на нашій землі, не було ніде. Не одному з вас траплялося довго пропадати на чужині; бачиш — і там люди!



Також Боже сотворіння, і розбалакаєшся з ним, немовби зі своїм; а коли дійде до того, щоб вилити йому душу, — бачиш: ні! І розумні люди, та не ті; немов би й такі люди, та не такі! Ні, пани-браття, так любити, як козацька душа, — любити не тільки розумом чи ще чим, а всім, що дав тобі Бог і що тільки є в тобі , — еге! — промовив Тарас і махнув рукою, похитав сивою головою, моргнув вусом і додав: — Ні, так любити ніхто не зможе!



П.С. Взагалі це стосується іраціонального. Висловити почуття словами не можливо. Тільки відчути серцем. Не дано любити, то не дано. Як свій дім, куди приємно повернутися після подорожі. Де все знайоме і звичне. Де тебе розуміють і чують. Зустрічають як рідного. Це все в ідеалі звісно...І ми любимо казкову Україну, ту що має бути, а не ту, що є зараз. Але Україну! Не Росію, чи Францію.Батько любить свою дитину, мати любить свою дитину, діти люблять батька й матір, та це не те: і звір любить свою дитину. Але поріднитися душею, а не по крові, може тільки людина. Бували й по інших землях товариства, а такого, як на нашій землі, не було ніде.Ні, пани-браття, так любити, як козацька душа, —, — еге! — промовив Тарас і махнув рукою, похитав сивою головою, моргнув вусом і додав: — Ні, так любити ніхто не зможе!П.С. Взагалі це стосується іраціонального. Висловити почуття словами не можливо. Тільки відчути серцем. Не дано любити, то не дано.



Ваш собеседник конкретно написал, что надо (можно) любить: маеток с обслугой и чтобы в ноги кланялись

Форум финансовый, тут иррациональное не в почете Ваш собеседник конкретно написал, что надо (можно) любить: маеток с обслугой и чтобы в ноги кланялисьФорум финансовый, тут иррациональное не в почете Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16591 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1674 раз. Подякували: 2564 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2020 14:01 lapay написав: katso написав: M-A-X написав: А что действительно мешало осудить беркутовцев за почти 6 лет?

Может они действительно невиновные?

Такого быть не может? А что действительно мешало осудить беркутовцев за почти 6 лет?Может они действительно невиновные?Такого быть не может?



Вот это положение в "Законе про милицию" мешало



Без попередження фізична сила, спеціальні

засоби і зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня

загроза життю або здоров'ю громадян чи працівників міліції



https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-12 Вот это положение в "Законе про милицию" мешало

Якраз їх за це і судили, бо на Інституцький не було загрози життю працівникам міліції. Якраз їх за це і судили, бо на Інституцький не було загрози життю працівникам міліції.

А откуда взялись пострадавшие милиционеры? А откуда взялись пострадавшие милиционеры? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15254 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4012 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5365536653675368 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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