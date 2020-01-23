Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Як свій дім, куди приємно повернутися після подорожі. Де все знайоме і звичне. Де тебе розуміють і чують. Зустрічають як рідного. Це все в ідеалі звісно... І ми любимо казкову Україну, ту що має бути, а не ту, що є зараз. Але Україну! Не Росію, чи Францію.
Батько любить свою дитину, мати любить свою дитину, діти люблять батька й матір, та це не те: і звір любить свою дитину. Але поріднитися душею, а не по крові, може тільки людина. Бували й по інших землях товариства, а такого, як на нашій землі, не було ніде. Не одному з вас траплялося довго пропадати на чужині; бачиш — і там люди!
Також Боже сотворіння, і розбалакаєшся з ним, немовби зі своїм; а коли дійде до того, щоб вилити йому душу, — бачиш: ні! І розумні люди, та не ті; немов би й такі люди, та не такі! Ні, пани-браття, так любити, як козацька душа, — любити не тільки розумом чи ще чим, а всім, що дав тобі Бог і що тільки є в тобі, — еге! — промовив Тарас і махнув рукою, похитав сивою головою, моргнув вусом і додав: — Ні, так любити ніхто не зможе!
П.С. Взагалі це стосується іраціонального. Висловити почуття словами не можливо. Тільки відчути серцем. Не дано любити, то не дано.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
При переходе на научную пенсию тоже нужно было уволиться, но тут же брали на контракт с той же зарплатой и теми же правами (я так уже 13 лет работаю, хотя при этом получаю уже обычную пенсию). Мне кажется, то же самое имеется в виду и здесь, поэтому не вижу ничего страшного.
Может, не понимаю каких-то подробностей?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Як свій дім, куди приємно повернутися після подорожі. Де все знайоме і звичне. Де тебе розуміють і чують. Зустрічають як рідного. Це все в ідеалі звісно... І ми любимо казкову Україну, ту що має бути, а не ту, що є зараз. Але Україну! Не Росію, чи Францію.
Батько любить свою дитину, мати любить свою дитину, діти люблять батька й матір, та це не те: і звір любить свою дитину. Але поріднитися душею, а не по крові, може тільки людина. Бували й по інших землях товариства, а такого, як на нашій землі, не було ніде. Не одному з вас траплялося довго пропадати на чужині; бачиш — і там люди!
Також Боже сотворіння, і розбалакаєшся з ним, немовби зі своїм; а коли дійде до того, щоб вилити йому душу, — бачиш: ні! І розумні люди, та не ті; немов би й такі люди, та не такі! Ні, пани-браття, так любити, як козацька душа, — любити не тільки розумом чи ще чим, а всім, що дав тобі Бог і що тільки є в тобі, — еге! — промовив Тарас і махнув рукою, похитав сивою головою, моргнув вусом і додав: — Ні, так любити ніхто не зможе!
П.С. Взагалі це стосується іраціонального. Висловити почуття словами не можливо. Тільки відчути серцем. Не дано любити, то не дано.
Ваш собеседник конкретно написал, что надо (можно) любить: маеток с обслугой и чтобы в ноги кланялись Форум финансовый, тут иррациональное не в почете
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество