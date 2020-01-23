lapay написав:

detroytred написав: Рабство* и тем более рабство - это одно, а память о национальности, языке и культуре -- это другое.



Второе, кстати, -- это те же скрепы (только свои).



И что значит забув?

Много русскоговорящих украинцев знают свою историю, национальность, культуру, да и язык.

Да и с заперечують своих пращурiв -- сомнительно.



Ещё раз: рабы -- это кандалы.

Если же добровольное, то это не рабство. Рабство* и тем более рабство - это одно, а память о национальности, языке и культуре -- это другое.Второе, кстати, -- это те же скрепы (только свои).И что значит забув?Много русскоговорящих украинцев знают свою историю, национальность, культуру, да и язык.Да и с заперечують своих пращурiв -- сомнительно.Ещё раз: рабы -- это кандалы.Если же добровольное, то это не рабство.

Рабство воно і є рабство. Поки була можливість і не стріляли, з НДР злиняли 10% населення, з КНДР теж тікають тисячі, нариваясь на кулі. З Совка тікали, правдами і неправдами. Так тікають з рабства чи з зони."Какая разница?" і є манкуртство в чистому вигляді.Манку́рт — людина зі стертою пам'яттю. Людина без історичної пам'яті, без знання історії власного народу. Термін походить із тюркського міфу і був поширений Чингізом Айтматовим у романі «І довше віку день триває» (1980). За Айтматовим, людині пошкоджують особистість та пам'ять з метою зробити покірного раба.Киргизька легенда, згадана в романі, описує жорстокий шлях створення манкурта, людини, котра забуває все і значно втрачає особистість і тому стає взірцевим рабом. Полоненому вдягали на поголену голову щось схоже на шапку, що була свіжою шкірою верблюда. Раба залишали в пустелі на кілька днів зі зв'язаними руками та ногами і колодкою на шиї, аби він не міг доторкнутися головою землі. Шкіра верблюда під сонцем стягувалась, стискаючи голову, власне волосся вростало в шкіру. Це разом зі спрагою завдавало пекельних мук полоненому. Він або помирав, або залишався жити, забуваючи своє минуле та стаючи взірцевим рабом. Манкурти цінувалися більше за звичайних рабів.Слово «манкурт» найширше вживається у країнах тюркських народностей колишнього Радянського Союзу (Азербайджані, Узбекистані, Татарстані, Казахстані тощо), щодо їхніх співгромадян, які не плекають достатньо рідну мову та культуру.