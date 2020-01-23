Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:При всех этих событиях от кого-то требовали отказаться от украинского языка? Вы, когда пишете, хоть не смешивайте в кучу совершенно несвязанные вещи. На целину и БАМ посылали принудительно?
Именно в Украине со временем мова брала своё. Для чего была целая система "смешивания народов". Самое страшное, что вся документация, образование, специальные знания,.. - всё было на русском. Теперь из моей практики: Карпаты - местные заведующие отделениями - консилиум. лет этак 12-13 назад Местная упёртость с мовой привела к интересному факту девчонки официально сами - вынуждены были отказаться общаться на украинском по причине системы знаний диагнозов, лечебных программ, и пр. Нет в нашем языке ещё такого пакета знаний. Они понимают, но сказать на украинском не могут. - А в машиностроении?....
Общение было со своим диалектом, но сама система коммуникации, профессиональная вынуждала правильное знание и произношение ЯЗЫКА!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 29 січ, 2020 14:27, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Як свій дім, куди приємно повернутися після подорожі.
Так і я ж про це кажу - "після подорожі" Але справа у тому що більшість населення нікуди не подорожує, максимум на роботу-з роботи...
Ось особисто Ви - відчуваєте любов до країни коли повертаєтесь уввечері додому маршруткою?
Ну давайте розділимо терміни "країна" і "держава". Держава - це бюрократичний апарат і примус. Країна - це земля: ріки, ліси, поля і люди. До країни відчувю Любов. До цієї природи, що навкруги, до людей, до тих старовинних будинків у Львові. Все в комлексі це створює певне ментально-географічне середовище, в якому відчуваєш себе своїм. Певна зона психологічного комфорту. За кордоном такого відчуття немає. Хоча й можливо матеріальний побут там і краще. Вже наводив відео...Репост. Кожному своє.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
ЛАД написав:КХ писал, например, о любви к детям, родителям. Бывают у кого-то и лучше, но любят своих.
Любов - іраціональне почуття... Люблять всупереч...а не за щось.
«Любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить! Ніколи любов не перестає! Хоч пророцтва й існують, та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання, та скасується.»
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
detroytred написав:Рабство* и тем более рабство - это одно, а память о национальности, языке и культуре -- это другое.
Второе, кстати, -- это те же скрепы (только свои).
И что значит забув? Много русскоговорящих украинцев знают свою историю, национальность, культуру, да и язык. Да и с заперечують своих пращурiв -- сомнительно.
Ещё раз: рабы -- это кандалы. Если же добровольное, то это не рабство.
Рабство воно і є рабство. Поки була можливість і не стріляли, з НДР злиняли 10% населення, з КНДР теж тікають тисячі, нариваясь на кулі. З Совка тікали, правдами і неправдами. Так тікають з рабства чи з зони. "Какая разница?" і є манкуртство в чистому вигляді. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 1%80%D1%82 Манку́рт — людина зі стертою пам'яттю. Людина без історичної пам'яті, без знання історії власного народу. Термін походить із тюркського міфу і був поширений Чингізом Айтматовим у романі «І довше віку день триває» (1980). За Айтматовим, людині пошкоджують особистість та пам'ять з метою зробити покірного раба.
Киргизька легенда, згадана в романі, описує жорстокий шлях створення манкурта, людини, котра забуває все і значно втрачає особистість і тому стає взірцевим рабом. Полоненому вдягали на поголену голову щось схоже на шапку, що була свіжою шкірою верблюда. Раба залишали в пустелі на кілька днів зі зв'язаними руками та ногами і колодкою на шиї, аби він не міг доторкнутися головою землі. Шкіра верблюда під сонцем стягувалась, стискаючи голову, власне волосся вростало в шкіру. Це разом зі спрагою завдавало пекельних мук полоненому. Він або помирав, або залишався жити, забуваючи своє минуле та стаючи взірцевим рабом. Манкурти цінувалися більше за звичайних рабів.
Слово «манкурт» найширше вживається у країнах тюркських народностей колишнього Радянського Союзу (Азербайджані, Узбекистані, Татарстані, Казахстані тощо), щодо їхніх співгромадян, які не плекають достатньо рідну мову та культуру.
Рабство - это право собственности. На раба. Со всеми вытекающими. А Вы пытаетесь один признак (бегство со страны части граждан) натянуть на целую качественную категорию -- рабство.
Такое же преувеличение с манкурством. Я указываю, что люди знают историю и т.д., но не придают такого значения скрепам))))))))), а Вы приравниваете к потере памяти. Ещё и цель -- сделать покорного раба))) Ведь это скрепы делают покорного раба...
За окошком 21-й век...
Не понимаю: совков обвиняет в скрепах по совку (его истории, традициям, культуре и т.д.), рашкованов по рашкованским, и тут же превозносите-преувеличиваете роль иных скрепов (украинских).
Можно ведь историю знать, язык, вышиванку одевать, культуру любить, но перебарщивать-то совсем не обязательно. Как удобно, так и говори, слушай, носи.
Kudrjavuy написав:Starikan С другой стороны Вам на "общую" ежегодно обязаны были идентифицировать, в связи с изменением стажа.-?
Разумеется, именно из-за этого обычная превысила фиксированную научную почти в полтора раза. "Обязательный" стаж в моем случае вообще не при чем, у меня стаж намного больше (при переходе учитывалось и очное обучение в универе, в новой редакции закона оно, по-моему, не учитывается). Есть еще доплата за сверхнормативный стаж (превышение над обязательным), но она мизерная (типа 200-300 грн).
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Kudrjavuy написав:Starikan С другой стороны Вам на "общую" ежегодно обязаны были идентифицировать, в связи с изменением стажа.-?
Разумеется, именно из-за этого обычная превысила фиксированную научную почти в полтора раза. "Обязательный" стаж в моем случае вообще не при чем, у меня стаж намного больше (при переходе учитывалось и очное обучение в универе, в новой редакции закона оно, по-моему, не учитывается). Есть еще доплата за сверхнормативный стаж (превышение над обязательным), но она мизерная (типа 200-300 грн).
Там невероятное количество "приколов" - Которые вроде как и есть, но ... - гроші вже вкрали.
И при "разборе полётов" стали вылазить третьи административные факторы коррупционной составляющей. Что они делают?: вместо чистки "авгиевых конюшен" - ставят на верх нового смотрящего,(если Вы слушали вчерашний брифинг генерального директора, системы директоров, объединённых дирекций,.....) разделённую насильно структуру вновь объединяют, но с сохранением штата и кормушек всего криминала. Сама схема социальных систем по администрированию превосходит в несколько раз дефицит фонда. В то же время она официально по чёрному коррумпирована - это и легализуют.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 29 січ, 2020 14:54, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
При переходе на научную пенсию тоже нужно было уволиться, но тут же брали на контракт с той же зарплатой и теми же правами (я так уже 13 лет работаю, хотя при этом получаю уже обычную пенсию). Мне кажется, то же самое имеется в виду и здесь, поэтому не вижу ничего страшного.
Может, не понимаю каких-то подробностей?
В зв'язку з тим, що 10-11 класів має стати вполовину менше і як правило, тільки по містечках, бо ліцей повинен мати не менше 4 класів, а це 91 і більше учня на паралелі, то велика к-ть ставок просто зникне. Так що перевлаштуватись получиться не всім. Не говорячи про те, що вчителі-пенсіонери вже протестують проти передбаченого огляду фізичного і психічного здоров'я.