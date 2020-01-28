RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5368536953705371>
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:02

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Кстати, русификация проходила достаточно успешно, потому что, как здесь неоднократно обсуждалось, проходила в основном ненасильственно.

Серйозно? "Обсуждалась" ким? Такими ж русофобами, як ви?
Цікаво що означає "насильственна русификация"? Напевно за мовною ознакою - зразу на розстріл.
Ще раз повторюсь - у Львові немає польської мови. Хоч Львів 4 століття був під Польщею. А під совком тільки 45 років.

Вам уже советовали хоть немного изучить историю прежде, чем писать.
Интересно, что означает "насильственная русификация" в Вашем понимании?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15259
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4314 раз.
Подякували: 4012 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:02

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Рабство - это право собственности. На раба. Со всеми вытекающими.
А Вы пытаетесь один признак (бегство со страны части граждан) натянуть на целую качественную категорию -- рабство.

В колгоспах було чисте рабство, коли не давали паспортів. Потім трохи відкрутили гайки. Радянські люди були вільні - могли поїхати, за межі кордонів? Могли не працювати чи займатись бізнесом?
  detroytred написав:Такое же преувеличение с манкурством.
Я указываю, что люди знают историю и т.д., но не придают такого значения скрепам))))))))), а Вы приравниваете к потере памяти. Ещё и цель -- сделать покорного раба)))
Ведь это скрепы делают покорного раба...

За окошком 21-й век...

Не понимаю: совков обвиняет в скрепах по совку (его истории, традициям, культуре и т.д.), рашкованов по рашкованским, и тут же превозносите-преувеличиваете роль иных скрепов (украинских).

Можно ведь историю знать, язык, вышиванку одевать, культуру любить, но перебарщивать-то совсем не обязательно. Как удобно, так и говори, слушай, носи.

Совок був до 1917? Була Російська імперія, яка змінила свою релігію, як Римська, вона ж і залишилась, з тою самою столицию, мовою, відношенням до нацменшин.
Так що нічого, принципово, не змінилось - як були манкурти, які сдались на поталу окупантам, так і залишились.
А всі ці тези - ми не такі, ми сучасні, воно нам не треба - тільки виправдання своїх чи батьківських гріхів зречення.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9770
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1097 раз.
Подякували: 1216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:08

  Ой+ написав:
  Starikan написав:При переходе на научную пенсию тоже нужно было уволиться, но тут же брали на контракт с той же зарплатой и теми же правами (я так уже 13 лет работаю, хотя при этом получаю уже обычную пенсию).
Мне кажется, то же самое имеется в виду и здесь, поэтому не вижу ничего страшного.

Может, не понимаю каких-то подробностей?


В зв'язку з тим, що 10-11 класів має стати вполовину менше і як правило, тільки по містечках, бо ліцей повинен мати не менше 4 класів, а це 91 і більше учня на паралелі, то велика к-ть ставок просто зникне. Так що перевлаштуватись получиться не всім.
Не говорячи про те, що вчителі-пенсіонери вже протестують проти передбаченого огляду фізичного і психічного здоров'я.

Работать с детьми и иметь здоровую психику, в наших условиях - не реально!
100% учителей со стажем имеют значительные изменения психики. И прежде всего страх перед будущим быть выброшенными на пенсию без "куска хлеба".

Но речь совершенно о другом!
Мы "ушли" от советской системы пенсионного обеспечения, но - к Европейской не пришли, ибо это невозможно по причине насильственных трёх "Дэ".
Рехворматоры уже усё украли, а теперь рекомендуют "делитесь честно" :shock:

Цинизм с выводом средств зашкаливает. И это не только "покупка Ахметовым" "родового имения"...
Ситуация в "воздухе".
Прогноз давно есть, но почему то его никто не хочет слышать.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 29 січ, 2020 15:19, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7683
З нами з: 20.09.12
Подякував: 659 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:11

  lapay написав:
  katso написав:Было б все так однозначно - не было б 5-летней тягомотины - ктоб их стал защищать этих ментов...

Однозначо було б, якби в кожного була своя іменна зброя, з якою їх затримали.
  ЛАД написав:А откуда взялись пострадавшие милиционеры?

На Інституцький 20,02,14 загинув тільки один. І не від палиці.

История Майдана не ограничивается Институтской.

Хотел написать ещё о вреде для Украины, кот. нанесли обвинения беркутовцев и вообще "ментов" (фактически за добросовестное выполнение служебных обязанностей), но смысла не вижу. Ирочка почистит.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15259
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4314 раз.
Подякували: 4012 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:14

Re: Політичні дискусії

О "Наёмных" сегодняшнее:
- Шакалы продали немцам укрзализницю - им кинули на "премии"

https://www.ostro.org/general/society/news/583874/
Украина выполнила условия для получения 500 млн евро транша от ЕС - Гончарук


- Кто сказал, что торговать Родиной дело неблагодарное?
Продадут Землю - дадут больше.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 29 січ, 2020 15:20, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7683
З нами з: 20.09.12
Подякував: 659 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:20

  lapay написав:
  katso написав:
  M-A-X написав:А что действительно мешало осудить беркутовцев за почти 6 лет?
Может они действительно невиновные?
Такого быть не может?


Вот это положение в "Законе про милицию" мешало

Без попередження фізична сила, спеціальні
засоби і зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня
загроза життю або здоров'ю громадян чи працівників міліції


https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-12

Якраз їх за це і судили, бо на Інституцький не було загрози життю працівникам міліції.

Або здоровью.
Палка и булыжник -- не угроза здоровью?

Вообще с применением оружия ситуация сложная.
С одной стороны - это не комильфо)) против силовика с палкой, значит и он должен, как мастер кунг-фу с дубинкой. И кто сильнее кого отметелит.
С другой - дай волю силовикам, отстреливать начнут.

Почему тогда не записали в законе, что применять оружие только против такого же оружия?
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22990
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1888 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:24

Re: Політичні дискусії

  Козак-характерник написав:До цієї природи, що навкруги, до людей, до тих старовинних будинків у Львові.


Ееее, а Ви точно у цієї країні мешкаєте? До якої природи? Отой що на малюнках Мальовнича Україна? Ну може шось ще й залишилось якщо пошукати. Є непогані місця. Але їх мало. Більш місць спополюжених - он у Дніпрі водяний горіх почав рости - без тапок у воду не зайдеш - зміна климату і таке інше. А саме головне - хто і коли ті місця бачив на власні очі. Я он літом був захотів з сім'єю на озеро равнути - поїхав на Блакитне під Києвом де ми ще студентами гуляли - божеж мій, паркани стоять по 2м ввишки, "вхід 100 грн" чи шось таке...

Ну якщо не в Києві жити то може й є що любити - Львів самому подобається, центр, Ринок, оперний, кава і таке інше - алеж не всім так пощастило - чогось он по перепису 10% українців -це кияни...
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 515
З нами з: 16.05.12
Подякував: 95 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:25

detroytred
Я в вашу дискусію встряну трошки ...
Про 21 століття і далі .
Так в тому то і справа - що ми в це 21 століття потрапили 30 років тому - а вони вже сотні років . І все , що у нас своє залишилося на момент 1991 - залишилося не завдяки , а всупереч . Тому і тільки-тільки проходимо процес реального створення національної держави . А те , що вона на цей момент багатонаціональна - створює проблеми . Більше того - до цих проблем додаються внутрішні українські - оте що я називаю "російськомовний українець" . Близкість мов і створює оце все - від заперечення реальності взагалі українського всього окремого до проблем з самоідентифікацією . От є приклад Югославії - де була значна відокремленість - проблеми вирішилися набагато швидше , ніж в змішаних суспільствах ...
Ну а відносно насильницької росіїзації - так це неправда . Хто мав в собі бажання , розуміння чи нераціональне своє - той залишався україномовним . Хто мав слабину , була присутня лінь чи "зручність і простота" , а часом і дурість ( типа городські ) - той ставав от таким російськомовним ... Назвати це насиллям по суті і не можна . Відсутність самосвідомості та самоідентифікації ...
Puente
 
Повідомлень: 2445
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 308 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:29

  detroytred написав:Або здоровью.
Палка и булыжник -- не угроза здоровью?

Вообще с применением оружия ситуация сложная.
С одной стороны - это не комильфо)) против силовика с палкой, значит и он должен, как мастер кунг-фу с дубинкой. И кто сильнее кого отметелит.
С другой - дай волю силовикам, отстреливать начнут.

Почему тогда не записали в законе, что применять оружие только против такого же оружия?


Насправді це безтолковість , скупість і неготовність взагалі . Є багато методів - від газу до води - порівняно малотравматичних . Плюс традиційні "черепахи" і т.п. Але ж не вміють і не хочуть про це думати ...
Puente
 
Повідомлень: 2445
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 308 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:30

  Renee написав:А что вы хотели, там сейчас почти как у нас: у власти - представители большинства.Черного :wink: И что черная власть делает для народа? Ничего.Коррупция ... Безработица среди черного населения очень высока. Но вместе с тем ВВП на душу в два раза выше украинского и стоит в первой сотни среди других стран. Я на этом акцент делала.

В белых анклавах очень даже хорошо. У меня там знакомые живут. Приглашали ...


А я о чем писал - разве не об этом?

  Renee написав:P.S. У вас ссылки в основном из российских источников. В последние годы они очень заполитизированы и стали похожими на советские.


Не заливай - я российские источники не использую в принципе! Данные по безработице в ЮАР я взял с американского портала knoema. Да и какой смысл российским источникам врать о ЮАР - сможешь внятно пояснить?
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4780
З нами з: 02.05.18
Подякував: 893 раз.
Подякували: 2040 раз.
 
Профіль
2
4
3
  #<1 ... 5368536953705371>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Puente, zРадио і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.