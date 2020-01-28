Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Кстати, русификация проходила достаточно успешно, потому что, как здесь неоднократно обсуждалось, проходила в основном ненасильственно.
Серйозно? "Обсуждалась" ким? Такими ж русофобами, як ви? Цікаво що означає "насильственна русификация"? Напевно за мовною ознакою - зразу на розстріл. Ще раз повторюсь - у Львові немає польської мови. Хоч Львів 4 століття був під Польщею. А під совком тільки 45 років.
Вам уже советовали хоть немного изучить историю прежде, чем писать. Интересно, что означает "насильственная русификация" в Вашем понимании?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
detroytred написав:Рабство - это право собственности. На раба. Со всеми вытекающими. А Вы пытаетесь один признак (бегство со страны части граждан) натянуть на целую качественную категорию -- рабство.
В колгоспах було чисте рабство, коли не давали паспортів. Потім трохи відкрутили гайки. Радянські люди були вільні - могли поїхати, за межі кордонів? Могли не працювати чи займатись бізнесом?
detroytred написав:Такое же преувеличение с манкурством. Я указываю, что люди знают историю и т.д., но не придают такого значения скрепам))))))))), а Вы приравниваете к потере памяти. Ещё и цель -- сделать покорного раба))) Ведь это скрепы делают покорного раба...
За окошком 21-й век...
Не понимаю: совков обвиняет в скрепах по совку (его истории, традициям, культуре и т.д.), рашкованов по рашкованским, и тут же превозносите-преувеличиваете роль иных скрепов (украинских).
Можно ведь историю знать, язык, вышиванку одевать, культуру любить, но перебарщивать-то совсем не обязательно. Как удобно, так и говори, слушай, носи.
Совок був до 1917? Була Російська імперія, яка змінила свою релігію, як Римська, вона ж і залишилась, з тою самою столицию, мовою, відношенням до нацменшин. Так що нічого, принципово, не змінилось - як були манкурти, які сдались на поталу окупантам, так і залишились. А всі ці тези - ми не такі, ми сучасні, воно нам не треба - тільки виправдання своїх чи батьківських гріхів зречення.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Starikan написав:При переходе на научную пенсию тоже нужно было уволиться, но тут же брали на контракт с той же зарплатой и теми же правами (я так уже 13 лет работаю, хотя при этом получаю уже обычную пенсию). Мне кажется, то же самое имеется в виду и здесь, поэтому не вижу ничего страшного.
Может, не понимаю каких-то подробностей?
В зв'язку з тим, що 10-11 класів має стати вполовину менше і як правило, тільки по містечках, бо ліцей повинен мати не менше 4 класів, а це 91 і більше учня на паралелі, то велика к-ть ставок просто зникне. Так що перевлаштуватись получиться не всім. Не говорячи про те, що вчителі-пенсіонери вже протестують проти передбаченого огляду фізичного і психічного здоров'я.
Работать с детьми и иметь здоровую психику, в наших условиях - не реально! 100% учителей со стажем имеют значительные изменения психики. И прежде всего страх перед будущим быть выброшенными на пенсию без "куска хлеба".
Но речь совершенно о другом! Мы "ушли" от советской системы пенсионного обеспечения, но - к Европейской не пришли, ибо это невозможно по причине насильственных трёх "Дэ". Рехворматоры уже усё украли, а теперь рекомендуют "делитесь честно"
Цинизм с выводом средств зашкаливает. И это не только "покупка Ахметовым" "родового имения"... Ситуация в "воздухе". Прогноз давно есть, но почему то его никто не хочет слышать.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 29 січ, 2020 15:19, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
- Кто сказал, что торговать Родиной дело неблагодарное? Продадут Землю - дадут больше.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 29 січ, 2020 15:20, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Якраз їх за це і судили, бо на Інституцький не було загрози життю працівникам міліції.
Або здоровью. Палка и булыжник -- не угроза здоровью?
Вообще с применением оружия ситуация сложная. С одной стороны - это не комильфо)) против силовика с палкой, значит и он должен, как мастер кунг-фу с дубинкой. И кто сильнее кого отметелит. С другой - дай волю силовикам, отстреливать начнут.
Почему тогда не записали в законе, что применять оружие только против такого же оружия?
Козак-характерник написав:До цієї природи, що навкруги, до людей, до тих старовинних будинків у Львові.
Ееее, а Ви точно у цієї країні мешкаєте? До якої природи? Отой що на малюнках Мальовнича Україна? Ну може шось ще й залишилось якщо пошукати. Є непогані місця. Але їх мало. Більш місць спополюжених - он у Дніпрі водяний горіх почав рости - без тапок у воду не зайдеш - зміна климату і таке інше. А саме головне - хто і коли ті місця бачив на власні очі. Я он літом був захотів з сім'єю на озеро равнути - поїхав на Блакитне під Києвом де ми ще студентами гуляли - божеж мій, паркани стоять по 2м ввишки, "вхід 100 грн" чи шось таке...
Ну якщо не в Києві жити то може й є що любити - Львів самому подобається, центр, Ринок, оперний, кава і таке інше - алеж не всім так пощастило - чогось он по перепису 10% українців -це кияни...
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
detroytred Я в вашу дискусію встряну трошки ... Про 21 століття і далі . Так в тому то і справа - що ми в це 21 століття потрапили 30 років тому - а вони вже сотні років . І все , що у нас своє залишилося на момент 1991 - залишилося не завдяки , а всупереч . Тому і тільки-тільки проходимо процес реального створення національної держави . А те , що вона на цей момент багатонаціональна - створює проблеми . Більше того - до цих проблем додаються внутрішні українські - оте що я називаю "російськомовний українець" . Близкість мов і створює оце все - від заперечення реальності взагалі українського всього окремого до проблем з самоідентифікацією . От є приклад Югославії - де була значна відокремленість - проблеми вирішилися набагато швидше , ніж в змішаних суспільствах ... Ну а відносно насильницької росіїзації - так це неправда . Хто мав в собі бажання , розуміння чи нераціональне своє - той залишався україномовним . Хто мав слабину , була присутня лінь чи "зручність і простота" , а часом і дурість ( типа городські ) - той ставав от таким російськомовним ... Назвати це насиллям по суті і не можна . Відсутність самосвідомості та самоідентифікації ...
detroytred написав:Або здоровью. Палка и булыжник -- не угроза здоровью?
Вообще с применением оружия ситуация сложная. С одной стороны - это не комильфо)) против силовика с палкой, значит и он должен, как мастер кунг-фу с дубинкой. И кто сильнее кого отметелит. С другой - дай волю силовикам, отстреливать начнут.
Почему тогда не записали в законе, что применять оружие только против такого же оружия?
Насправді це безтолковість , скупість і неготовність взагалі . Є багато методів - від газу до води - порівняно малотравматичних . Плюс традиційні "черепахи" і т.п. Але ж не вміють і не хочуть про це думати ...
Renee написав:А что вы хотели, там сейчас почти как у нас: у власти - представители большинства.Черного И что черная власть делает для народа? Ничего.Коррупция ... Безработица среди черного населения очень высока. Но вместе с тем ВВП на душу в два раза выше украинского и стоит в первой сотни среди других стран. Я на этом акцент делала.
В белых анклавах очень даже хорошо. У меня там знакомые живут. Приглашали ...
А я о чем писал - разве не об этом?
Renee написав:P.S. У вас ссылки в основном из российских источников. В последние годы они очень заполитизированы и стали похожими на советские.
Не заливай - я российские источники не использую в принципе! Данные по безработице в ЮАР я взял с американского портала knoema. Да и какой смысл российским источникам врать о ЮАР - сможешь внятно пояснить?