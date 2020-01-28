Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Донбасс или "Пакращання" докатилось до Херсона - Кто сказал, что Война? Технику вынуждены делать чуть ли не в гаражах?
"Нас выкинули как собак": митинг на заводе карданных валов, реакция Юрия Гусева https://khersondaily.com/news/-nas-vyki ... ija-guseva 27 января стало известно, что Херсонский завод карданных валов продали с тайного аукциона и начали резать на металлолом. По словам очевидцев, с территории завода уже выезжали машины с металлоломом. Руководство и работники узнали, что предприятие было куплено с торгов за 2 процента от заявленной суммы: вместо заявленных 614 млн грн было выкуплено за 11 млн 700 тыс грн. Кроме того, вместе с заводом за эту же цену передали 20 га земли на берегу моря и два пансионата.
Говорите промышленность, налоги,...??? Живые заводы - на металлолом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:З.Ы. это для скрепов ничего не изменилось. На этом играют в той же рашке -- дескать ничего не изменилось и поток скрепов...
Вы ж за окошко гляньте: даже наши скрепные изменились. По сути сдались оккупантам (пусть и частично) -- война гибридная... Это и есть отказ от скрепов. Даже скрепными.
Нічого не розумію. Розумію, що була україномовна Україна, яка зараз стала україномовною лише на 50%. Подивіться ірландський фільм Чорний 47-й, про те, як легко зламати цілий народ голодом. Це схоже на наші події, зі схожим результатом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Козак-характерник написав:До цієї природи, що навкруги, до людей, до тих старовинних будинків у Львові.
Ееее, а Ви точно у цієї країні мешкаєте? До якої природи? Отой що на малюнках Мальовнича Україна? Ну може шось ще й залишилось якщо пошукати. Є непогані місця. Але їх мало. Більш місць спополюжених - он у Дніпрі водяний горіх почав рости - без тапок у воду не зайдеш - зміна климату і таке інше. А саме головне - хто і коли ті місця бачив на власні очі. Я он літом був захотів з сім'єю на озеро равнути - поїхав на Блакитне під Києвом де ми ще студентами гуляли - божеж мій, паркани стоять по 2м ввишки, "вхід 100 грн" чи шось таке...
Ну якщо не в Києві жити то може й є що любити - Львів самому подобається, центр, Ринок, оперний, кава і таке інше - алеж не всім так пощастило - чогось он по перепису 10% українців -це кияни...
Я ж в попередньому дописі Політичні дискусії й наголосив на тому, що ми любимо казкову країну Україна... Маємо мрію про ту ідеальну країну. Але мріємо саме про казкову Україну, а не Росію чи Францію.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 29 січ, 2020 15:52, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Puente написав:detroytred Я в вашу дискусію встряну трошки ... Про 21 століття і далі . Так в тому то і справа - що ми в це 21 століття потрапили 30 років тому - а вони вже сотні років . І все , що у нас своє залишилося на момент 1991 - залишилося не завдяки , а всупереч . Тому і тільки-тільки проходимо процес реального створення національної держави . А те , що вона на цей момент багатонаціональна - створює проблеми . Більше того - до цих проблем додаються внутрішні українські - оте що я називаю "російськомовний українець" . Близкість мов і створює оце все - від заперечення реальності взагалі українського всього окремого до проблем з самоідентифікацією . От є приклад Югославії - де була значна відокремленість - проблеми вирішилися набагато швидше , ніж в змішаних суспільствах ... Ну а відносно насильницької росіїзації - так це неправда . Хто мав в собі бажання , розуміння чи нераціональне своє - той залишався україномовним . Хто мав слабину , була присутня лінь чи "зручність і простота" , а часом і дурість ( типа городські ) - той ставав от таким російськомовним ... Назвати це насиллям по суті і не можна . Відсутність самосвідомості та самоідентифікації ...
Я это *встряну* не понимаю)) Моя позиция, что площадка публичная и каждый может выразить своё мнение и отношение по любому утверждению.
Я согласен с Вами, но считаю, что вот этот упор на сознание (историю, язык и т.д.) --- это очередная ошибка. Грабли тех же комми. Которые на словах заявляя о первичности бытия (материалтзме) НА ДЕЛЕ пошли по пути самого явного идеализма, поставив на первое место сознание. Упирали на скрепы.... Пусть и советские))), но это те жн скрепы. Сознание.
На первом месте должна быть экономики, бытие. А уже потом сознание, котрон идёт надстройкой к бытию.
То есть народ, видя, что национальна держава на самом деле создаёт хорошее для него бытие, сам начнёт отгораживаться от варваров (отсталых) *скрепами*. И сам превозносить-воодушевлять себя *скрепами*. В кавычках -- потому что основой этих скрепов будут европейские ценности в украинской вышиванке.
А так имеем попытку построить сильную развитую Украину через того же строителя украинства. Как СССР пытались построить через строителя коммунизма с моральным кодексом.
detroytred написав:Я согласен с Вами, но считаю, что вот этот упор на сознание (историю, язык и т.д.) --- это очередная ошибка. Грабли тех же комми. Которые на словах заявляя о первичности бытия (материалтзме) НА ДЕЛЕ пошли по пути самого явного идеализма, поставив на первое место сознание. Упирали на скрепы.... Пусть и советские))), но это те жн скрепы. Сознание.
На первом месте должна быть экономики, бытие. А уже потом сознание, котрон идёт надстройкой к бытию.
"Шахтеры в начале 90х приблизительно так и говорили: "Дайте нам колбасу по 2-20 и мы > заговорим на мове". Не забалакали ні в нас, ні в Естонії чи Казахстані. Людина або українець, або ні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
detroytred написав:На первом месте должна быть экономики, бытие. А уже потом сознание, котрон идёт надстройкой к бытию.
Вот-вот
Иначе анекдот про цыгана получится который лошадь приучал только воду жрать - и вот уже ж почти привыкла - и раз и сдохла.
Так и у нас - почти приучили население к мове и правильному патриархату - а населения раз - и уже на 10 млн меньше... И это еще вопрос как изменилось процентное соотношение украиноговорящих в стране - откуда больше свалили с востока в РФ или с запада в Польшу...
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
Геннадій Москаль, колишній голова Закарпатської і Луганської обласних державних адміністрацій в інтерв’ю розповів, що у нього нема «якогось позитивного ставлення до ЗеКоманди на Закарпатті», передають Патріоти України. На думку політика, ЗеКоманда на Закарпатті це «сбор блатных и нищих», тому він не скаржиться на те, що новий президент не пропонував залишитися на посаді керівника області. «З ким там працювати? Коли призначали нового губернатора, якого, до речі, вже зняли і знову в області немає очільника, то якось дивно було, що президент приїхав і на якомусь другорядному митному пункті представив нового голову області (6 липня президент Володимир Зеленський представив нового керіника Закарпаття Ігоря Бондаренка на митному пункті в Ужгороді). Ніхто мене навіть не запрошував (на цей захід), ніби я служив не Україні, а якійсь недружній країні», - дивується колишній чиновник.
Москаль говорить, що про свого наступника Ігоря Бондаренка вперше дізнався з вивіски на кав’ярні, де пив каву. «Я винаймав квартиру, де його кондитерська знаходиться (кав’ярня Bondarenko в Ужгороді). Вони працювали з 7 ранку. Оскільки це біля обласної адміністрації, то я кожен ранок на цей час приходив на роботу і там пив каву. Ані до його роботи керівником області, ані після ми не перетиналися», - розповів колишній голова Закарпатської області.
Екс-посадовець зауважив, що принципово не коментує економічний, соціальний стан, стан доріг в області тощо. «Мене це не турбує. Шановні виборці, ви зробили свій вибір, от і питайте в тих, кому ви довірили керувати областю, державою. Я сьогодні в органах державної влади не працюю», - наголосив Москаль.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:З.Ы. это для скрепов ничего не изменилось. На этом играют в той же рашке -- дескать ничего не изменилось и поток скрепов...
Вы ж за окошко гляньте: даже наши скрепные изменились. По сути сдались оккупантам (пусть и частично) -- война гибридная... Это и есть отказ от скрепов. Даже скрепными.
Нічого не розумію. Розумію, що була україномовна Україна, яка зараз стала україномовною лише на 50%. Подивіться ірландський фільм Чорний 47-й, про те, як легко зламати цілий народ голодом. Це схоже на наші події, зі схожим результатом.
А я понимаю только другое: что знаю людей, которые Украину защищали, здоровье и силы для неё отдали, а им дорекают мовою. Сильно дорекают. Вплоть, например, что хорошо зная, кто он, не обслуживают в кафе, потому что не на мове. Пока силой не начнёт давить...
И знаете почему дорекают мовой-то? И кто? Потому что это единственное, в чём у них есть преимущество и возможность самовозвыситься. Кто? Да те, кто только исключительно на свою мошну работали, работают и будут работать - в лучшем случае; а в худшем -- просто вели образ жизни за счёт родителей и шмекерили по мелочи.
И нюанс в том, что перейдёт он на мову, не будет снимать вышиванку и т.д. -- всё равно докопаются, что неправильный украинец.
Отчуждаться от рфии конечно нужно. И украинизацию проводить. Принятых принудительных мер в виде в держустановах, квоты на радио и пр. - вполне достаточно. Поощрять же можно до схочу. Она и так произойдёт.
Но любой намёк на неправильных украинцев по критериям языка, веры, национальности -- это ошибка. Не действия, а даже намёк.
Как один из вариантов негатива, это та же возможность поддержки политсил аля медведчука и пр.
Зеленский недоволен снижением рейтинга президента и партии СН в Одессе. По данным закрытого опроса, по заказу СН, рейтинг партии Слуга Народа сейчас в диапазоне 35% по одесскому региону. Рейтинг просел более чем на (10%) по сравнению с «летними» выборами в парламент.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
detroytred написав:Я согласен с Вами, но считаю, что вот этот упор на сознание (историю, язык и т.д.) --- это очередная ошибка. Грабли тех же комми. Которые на словах заявляя о первичности бытия (материалтзме) НА ДЕЛЕ пошли по пути само го явного идеализма, поставив на первое место сознание. Упирали на скрепы.... Пусть и советские))), но это те жн скрепы. Сознание.
На первом месте должна быть экономики, бытие. А уже потом сознание, котрон идёт надстройкой к бытию.
"Шахтеры в начале 90х приблизительно так и говорили: "Дайте нам колбасу по 2-20 и мы > заговорим на мове". Не забалакали ні в нас, ні в Естонії чи Казахстані. Людина або українець, або ні.
Так колбасу-то им не дали! Условий труда, жизни не дали. Кудрявый только о рабах)) и пишет. Да ещё и политику разделения проводили.
Я с простым шахтером в санатории отдыхал в начале 2000-х. Так от него шла только злость ... на богатеньких. Переключить ее на бандеривцив раз плюнуть.
Людина -- обыватель. Советы тоже хотели советского человека)) Вы хотите украинца. Но в обществе большинство - обыватели. Фундамент)))
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 29 січ, 2020 16:35, всього редагувалось 1 раз.