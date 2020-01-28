Хіти тижня. "ЗеКоманда на Закарпатті - це "сбор блатных и нищих", - Москальсереда, 29 січень 2020, 14:00Геннадій Москаль зізнався, що саме тому йому зовсім не шкода посади голови ОДА Закарпаття.Геннадій Москаль, колишній голова Закарпатської і Луганської обласних державних адміністрацій в інтерв’ю розповів, що у нього нема «якогось позитивного ставлення до ЗеКоманди на Закарпатті», передають Патріоти України.На думку політика, ЗеКоманда на Закарпатті це «сбор блатных и нищих», тому він не скаржиться на те, що новий президент не пропонував залишитися на посаді керівника області. «З ким там працювати? Коли призначали нового губернатора, якого, до речі, вже зняли і знову в області немає очільника, то якось дивно було, що президент приїхав і на якомусь другорядному митному пункті представив нового голову області (6 липня президент Володимир Зеленський представив нового керіника Закарпаття Ігоря Бондаренка на митному пункті в Ужгороді). Ніхто мене навіть не запрошував (на цей захід), ніби я служив не Україні, а якійсь недружній країні», - дивується колишній чиновник.Москаль говорить, що про свого наступника Ігоря Бондаренка вперше дізнався з вивіски на кав’ярні, де пив каву. «Я винаймав квартиру, де його кондитерська знаходиться (кав’ярня Bondarenko в Ужгороді). Вони працювали з 7 ранку. Оскільки це біля обласної адміністрації, то я кожен ранок на цей час приходив на роботу і там пив каву. Ані до його роботи керівником області, ані після ми не перетиналися», - розповів колишній голова Закарпатської області.Екс-посадовець зауважив, що принципово не коментує економічний, соціальний стан, стан доріг в області тощо. «Мене це не турбує. Шановні виборці, ви зробили свій вибір, от і питайте в тих, кому ви довірили керувати областю, державою. Я сьогодні в органах державної влади не працюю», - наголосив Москаль.