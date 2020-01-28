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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 29 січ, 2020 16:35
detroytred написав:
И нюанс в том, что перейдёт он на мову, не будет снимать вышиванку и т.д. -- всё равно докопаются, что неправильный украинец.
От хай, спочатку, зробить це, а потім вже буде качати права. Хоч я сильно сумніваюсь, що якомусь російськомовному, в кафе, не дали горнятко кави.
Можна шукати виправдань своїй "неповноцінності" чи, принаймі, усвідомлювати це. Це особиста справа кожної людини.
Але не можна вчити інших, що українська мова і культура - це вчорашній день, а зараз потрібна російська/англійська. Якщо ти сам манкурт, то хоч інших не навертай в релігію окупантів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 16:37
detroytred написав:
Я с простым шахтером в санатории отдыхал в начале 2000-х.
Так от него шла только злость ... на богатеньких.
Переключить ее на бандеривцив раз плюнуть.
Людина -- обыватель.
Советы тоже хотели советского человека))
Вы хотите украинца.
Но в обществе большинство - обыватели. Фундамент)))
Зате зараз вони отримали ідеальне суспільство - без Ахметових, української мови - заможне і безпечне.
Який фундамент (бандитський), таке і суспільство собі побудували...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 16:42
detroytred
От знаєте , що Ваші погляди мені нагадують - насправді у мене до них більше позитивного , ніж я висловлюю - але вони все одно не сприяють консолідації . Ну навряд чи у Вас чи мене можуть бути спільні інтереси з Ахметовим чи Порошенко в більшості пунктів . Відповідно - як тільки починають говорити про економіку - це вже класова боротьба . А тут у нас якось виникає відраза і несприйняття . Тому так і виходить - з одного боку - ..., але з іншого ...
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Додано: Сер 29 січ, 2020 16:43
lapay написав: detroytred написав:
И нюанс в том, что перейдёт он на мову, не будет снимать вышиванку и т.д. -- всё равно докопаются, что неправильный украинец.
От хай, спочатку, зробить це, а потім вже буде качати права. Хоч я сильно сумніваюсь, що якомусь російськомовному, в кафе, не дали горнятко кави.
Можна шукати виправдань своїй "неповноцінності" чи, принаймі, усвідомлювати це. Це особиста справа кожної людини.
Але не можна вчити інших, що українська мова і культура - це вчорашній день, а зараз потрібна російська/англійська. Якщо ти сам манкурт, то хоч інших не навертай в релігію окупантів.
Вы меня с кем-то спутали.
Я ни в коем случае не за то, чтобы кому-то навязывать (вчити iнших) по языковому, религиозному вопросу.
Насчёт примера не сомневайтесь. И там не какому-то русскоговорящему, а тому, которого отлично знали.
Я Вам такой пример крайности привёл, что незнание или не использование мови викорастили, как инструмент.
У Вас зачастую получается, что украиноговорящие прям все патриоты.
Обыватели....
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Додано: Сер 29 січ, 2020 16:44
Мені цікаво - тут є хто-небуть з відмінним знанням іспанської ? Бо прості переклади будуть незрозумілими до кінця . Сленгу забагато . Цікавить мене - ось такі розмови в Латинській Америці ведуть ? Чи може хтось пожив там трохи ...
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Додано: Сер 29 січ, 2020 16:49
Вакарчук во второй раз сильно разочаровался в политике, с одной стороны его влияние в Раде близко к нулю, а с другой стороны все критикуют, подсматривают, скандал с неуплатой налогов, концерты давать тяжело, все надо декларировать под микроскопом.
Видно по его резкому общению с журналистами, что нервы на пределе.
Имхо, в этом году повторит финт и уйдет из Рады.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 16:49
detroytred написав:
Насчёт примера не сомневайтесь. И там не какому-то русскоговорящему, а тому, которого отлично знали.
Я Вам такой пример крайности привёл, что незнание или не использование мови викорастили, как инструмент.
Трохи розбираючись в людях, можу припустити, що йому відмовили не через мову, а через певні риси характеру, тим паче, якщо його добре знали.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 16:54
Puente написав:detroytred
От знаєте , що Ваші погляди мені нагадують - насправді у мене до них більше позитивного , ніж я висловлюю - але вони все одно не сприяють консолідації . Ну навряд чи у Вас чи мене можуть бути спільні інтереси з Ахметовим чи Порошенко в більшості пунктів . Відповідно - як тільки починають говорити про економіку - це вже класова боротьба . А тут у нас якось виникає відраза і несприйняття . Тому так і виходить - з одного боку - ..., але з іншого ...
Это так, потому что я выоажаюсь не столько лично за себя.
Если бы я рассматривал с позиции лично себя,
То без проблем: прям сейчас бы перешёл на мову, одел вышиванку и пошёл бы под УПЦ МП выражать своё несогласие с их нахождением.
Если бы это решило проблему.
Я не считаю возможным принцип: а вот каждый, если бы услышал, взял и сделал так, то и был бы результат.
Ну не возьмутся люди всей Земли за руки))
А на роль Прометея я не претендую...
Больше доверяю объективным законам развития общества.
Есть 10-15% прометеев, которым в кайф, которые такие по своей сути...
Но им-то в кайф, а мне-то лично зачем?
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Додано: Сер 29 січ, 2020 16:59
lapay написав: detroytred написав:
Насчёт примера не сомневайтесь. И там не какому-то русскоговорящему, а тому, которого отлично знали.
Я Вам такой пример крайности привёл, что незнание или не использование мови викорастили, как инструмент.
Трохи розбираючись в людях, можу припустити, що йому відмовили не через мову, а через певні риси характеру, тим паче, якщо його добре знали.
Так я так и указал.
Использовали, как инструмент.
О том и речь веду, что легализируя данный инструмент, больше принесёте вреда, чем пользы. Пользоваться будут редиски))
С обеих сторон причём.
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