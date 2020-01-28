Додано: Сер 29 січ, 2020 16:49

Вакарчук во второй раз сильно разочаровался в политике, с одной стороны его влияние в Раде близко к нулю, а с другой стороны все критикуют, подсматривают, скандал с неуплатой налогов, концерты давать тяжело, все надо декларировать под микроскопом.

Видно по его резкому общению с журналистами, что нервы на пределе.

Имхо, в этом году повторит финт и уйдет из Рады.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.