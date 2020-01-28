Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:И нюанс в том, что перейдёт он на мову, не будет снимать вышиванку и т.д. -- всё равно докопаются, что неправильный украинец.
От хай, спочатку, зробить це, а потім вже буде качати права. Хоч я сильно сумніваюсь, що якомусь російськомовному, в кафе, не дали горнятко кави. Можна шукати виправдань своїй "неповноцінності" чи, принаймі, усвідомлювати це. Це особиста справа кожної людини. Але не можна вчити інших, що українська мова і культура - це вчорашній день, а зараз потрібна російська/англійська. Якщо ти сам манкурт, то хоч інших не навертай в релігію окупантів.
Ваша суперечка із за того, що немає еліти, яка б сформувала концепцію світоглядну побудови держави. Хтось бачить українську Україну, хтось глобалістично-безліку...А хтось заперечує й сам факт існування України. Врешті решт хтось повинен визначити стратегію і гнути свою лінію: і батагом, і пряником. Бо держава - це примус так чи інакше. Просто треба чітко визначити правила гри. І вимагати виконання.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Михаил Жирохов о провокации боевиков возле Петровского. В понедельник, 26 января, вооруженные формирования боевиков ДНР зашли на бывшие позиции украинских войск в зоне разведения у Петровского и устроили обстрелы своих позиций. Как сообщили в штабе Операции объединенных сил, эта показуху устроили для камер наблюдения ОБСЕ.
Военный обозреватель Михаил Жирохов считает, что российские “прокси” не ушли из зоны разведения, а остались там, и теперь контролируют господствующие высоты и имеют возможность для наступления на позиции сил ООС. Такое мнение Жирохов выразил “Апострофу”.
Я не верю, чтобы боевики занимались обстрелом своих сил из бывших украинских позиций в зоне разведения №3 — Петровское и Викторовка, потому что у них нет нужды для формирования имиджа. Входя в зону разведения ради таких провокаций, боевики подвергали бы себя большой опасности нарваться на мины или попасть под минометный обстрел. Считаю, что боевики просто заняли позиции, которые были оставлены нами в ноябре. Наши же формулируют официальную версию по принципу “как бы чего не случилось”. Если ситуация будет ухудшаться, будут другие заявления. Если ситуация пойдет на спад, все останется на уровне одноразовой провокации. Есть политические решения по установлению мира, договоренности, о которых говорит президент Владимир Зеленский — и исходя из этого формулирует свои заявления руководство ООС. Но игнорировать факт, который зафиксировали в ОБСЕ - невозможно. Большой плюс в том, что мы впервые официально признали захват наших позиций.
Пункта об отводе войск нет в Минских соглашениях. Это исключительно инициатива Путина еще в 2016 году, которую тогда формально поддержал Порошенко. Из Петровского демонстративно вывели войска, но через три дня вернули на место. Новому украинскому президенту Путин “надул в уши”, что это будет очень хорошая миротворческая инициатива, и Зеленский на это купился.
Сейчас министр обороны получил картину реальных дел на фронте, в обществе царят общие негативные настроения, а украинские войска понесли огромные для позиционной войны потери — погибли 11 военнослужащих за 20 с лишним дней. От всего этого приходит понимание, что позиции надо менять, а миротворческие инициативы нашего президента не отвечают интересам Украины. Мы получили холодный душ, который старые новые лица в Генштабе приводит в чувство. Вспоминают, что отвода нет у Минских соглашениях, он не имеет гуманитарного значения — обстрелы жилых районов продолжаются. Поэтому начинают понимать, что отвод не имеет никакого смысла.
Дальнейшее развитие ситуации зависит от того, какими будут позиции переговорщиков в Минском формате. Если Россия дожмет разведение на еще трех участках, для Украины это будет очень плохо. Сейчас планируется отвод в трех точках со стороны Украины и шести со стороны ОРДЛО. Согласована лишь одна — на направлении КПП “Гнутово”. Это на Приазовье. Фактически это открывает наступление на Мариуполь, но в стратегическом плане это направление имеет минимальное значение — там степная зона и очень мало населенных пунктов.
Что касается решения развести войска на трех предыдущих участках — оно было неверным. Сейчас боевики находятся в Станице Луганской под видом представителей Общего центра по контролю и координации. В поселке Орехово на подступах к Золотому-4 боевики устраивают провокации с обстрелами мирных жителей.
Между Викторовкой и Петровским находятся так называемые “господствующие высоты”, которые в степном районе очень важны. Мы их контролировали и от них отошли, таким образом потеряв критически важный для степной зоны огневой контроль на 10 км фронта. Сейчас наши военные стоят в низине. Таким образом, создается очень неудачная обстановка — даже передвижение врага мы не можем видеть из-за потери наблюдательных пунктов.
Вообще, в ОРДЛО сейчас готовы к локальному наступлению в одном из мест на линии разграничения. Для глобального у них нет ни сил, ни средств. Петровское и Викторовка — это танкоопасные направление, но есть некоторые моменты. Зная, что боевики могут начать наступление, наши военные делали минные поля — там минами территория просто усеяна. Поэтому если в ОРДЛО решат начать наступление, то потери будут большими.
Михаил ЖИРОХОВ, военный обозреватель
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
andrijk777 написав:Ще раз повторюсь - у Львові немає польської мови. Хоч Львів 4 століття був під Польщею. А під совком тільки 45 років.
Ранее уже писал об этом (нет поляков = нет польского языка):
yanyura написав:
Puente написав:де поляки , які жили до війни у Львові ?
radiosvoboda:
08 вересня 2019 ... 9 вересня 1944 року у місті Люблін була підписана міждержавна угода між УРСР і Польським комітетом національного визволення про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР. Цей документ передбачав переселення на територію України всіх українців, які проживали у повітах Холмщини у Польщі, а також евакуацію у сусідню державу всіх поляків і євреїв, які мали польське громадянство до 17 вересня 1939 року, тобто жили в Україні. ...
Puente написав: А тут у нас якось виникає відраза і несприйняття . Тому так і виходить - з одного боку - ..., але з іншого ...
С людми так и есть: Ему объясняешь, на пальцах, с цифрами, ... - понял? - понял! И дальше своё. Начинаешь понимать, что общаешся с ... "телевизором". При чём с телевизором, оплаченным "лицом заинтересованным". Несущим истинный бред, шо "политиканы".(или политические проститутки).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Козак-характерник написав:З Жироховим я вчився в одній групі. З нього такий ікспєрд, як зі свині балерина...
Тогда Ваши проблемы понятны.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Козак-характерник написав:З Жироховим я вчився в одній групі. З нього такий ікспєрд, як зі свині балерина...
Он хоть военный ? Или просто очередной военный эксперт ?
Спеціальність "Всесвітня історія". Історичний факультет ДонНУ.
Истфакт - самый кошерный, чисто кгбшный был.
Но с другой стороны у него, как у местного есть понимание и видение ситуации на местности.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 29 січ, 2020 18:23, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.