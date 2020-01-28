Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными[07:20 29 января 2020 года ] [ Апостроф, 28 января 2020 ]Михаил Жирохов о провокации боевиков возле Петровского.В понедельник, 26 января, вооруженные формирования боевиков ДНР зашли на бывшие позиции украинских войск в зоне разведения у Петровского и устроили обстрелы своих позиций. Как сообщили в штабе Операции объединенных сил, эта показуху устроили для камер наблюдения ОБСЕ.Военный обозреватель Михаил Жирохов считает, что российские “прокси” не ушли из зоны разведения, а остались там, и теперь контролируют господствующие высоты и имеют возможность для наступления на позиции сил ООС. Такое мнение Жирохов выразил “Апострофу”.Я не верю, чтобы боевики занимались обстрелом своих сил из бывших украинских позиций в зоне разведения №3 — Петровское и Викторовка, потому что у них нет нужды для формирования имиджа. Входя в зону разведения ради таких провокаций, боевики подвергали бы себя большой опасности нарваться на мины или попасть под минометный обстрел. Считаю, что боевики просто заняли позиции, которые были оставлены нами в ноябре. Наши же формулируют официальную версию по принципу “как бы чего не случилось”. Если ситуация будет ухудшаться, будут другие заявления. Если ситуация пойдет на спад, все останется на уровне одноразовой провокации. Есть политические решения по установлению мира, договоренности, о которых говорит президент Владимир Зеленский — и исходя из этого формулирует свои заявления руководство ООС. Но игнорировать факт, который зафиксировали в ОБСЕ - невозможно. Большой плюс в том, что мы впервые официально признали захват наших позиций.Пункта об отводе войск нет в Минских соглашениях. Это исключительно инициатива Путина еще в 2016 году, которую тогда формально поддержал Порошенко. Из Петровского демонстративно вывели войска, но через три дня вернули на место. Новому украинскому президенту Путин “надул в уши”, что это будет очень хорошая миротворческая инициатива, и Зеленский на это купился.Сейчас министр обороны получил картину реальных дел на фронте, в обществе царят общие негативные настроения, а украинские войска понесли огромные для позиционной войны потери — погибли 11 военнослужащих за 20 с лишним дней. От всего этого приходит понимание, что позиции надо менять, а миротворческие инициативы нашего президента не отвечают интересам Украины. Мы получили холодный душ, который старые новые лица в Генштабе приводит в чувство. Вспоминают, что отвода нет у Минских соглашениях, он не имеет гуманитарного значения — обстрелы жилых районов продолжаются. Поэтому начинают понимать, что отвод не имеет никакого смысла.Дальнейшее развитие ситуации зависит от того, какими будут позиции переговорщиков в Минском формате. Если Россия дожмет разведение на еще трех участках, для Украины это будет очень плохо. Сейчас планируется отвод в трех точках со стороны Украины и шести со стороны ОРДЛО. Согласована лишь одна — на направлении КПП “Гнутово”. Это на Приазовье. Фактически это открывает наступление на Мариуполь, но в стратегическом плане это направление имеет минимальное значение — там степная зона и очень мало населенных пунктов.Что касается решения развести войска на трех предыдущих участках — оно было неверным. Сейчас боевики находятся в Станице Луганской под видом представителей Общего центра по контролю и координации. В поселке Орехово на подступах к Золотому-4 боевики устраивают провокации с обстрелами мирных жителей.Между Викторовкой и Петровским находятся так называемые “господствующие высоты”, которые в степном районе очень важны. Мы их контролировали и от них отошли, таким образом потеряв критически важный для степной зоны огневой контроль на 10 км фронта. Сейчас наши военные стоят в низине. Таким образом, создается очень неудачная обстановка — даже передвижение врага мы не можем видеть из-за потери наблюдательных пунктов.Вообще, в ОРДЛО сейчас готовы к локальному наступлению в одном из мест на линии разграничения. Для глобального у них нет ни сил, ни средств. Петровское и Викторовка — это танкоопасные направление, но есть некоторые моменты. Зная, что боевики могут начать наступление, наши военные делали минные поля — там минами территория просто усеяна. Поэтому если в ОРДЛО решат начать наступление, то потери будут большими.Михаил ЖИРОХОВ, военный обозреватель