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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:19

Ітогі подвєдьом. 2020-01-29

Ітогі подвєдьом. 2020-01-29

1) День памяти Героев Крут: сегодня - 102 года бесстрашному подвигу 300 студентов

2) ОБСЕ зафиксировала танки и гаубицы оккупантов, размещенные с нарушением линии отвода на Донбассе
Но в тоже время
Обмен пленными и новые пункты пропуска: в Минске проходит встреча ТКГ
Также представители Украины озвучили предложения по разведению сил на следующих трех участках на Донбассе

Им бы разобраться c предыдущим разведением сил. де***.

3) "Отрекся от деда": спикер Госдумы РФ обвинил Зеленского в "попытках очернить общую историю"

Кравчук выступил на путинском канале, чтобы подтвердить слова Зеленского о СССР
Первый президент Леонид Кравчук подтвердил слова шестого президента Владимира Зеленского, что личная встреча лидеров нацистской Германии и СССР стала предпосылкой начала Второй мировой войны.

Как-то уж очень всё на поверхности. Надо будет посмотреть, что будет дальше.

4) Россия намерена упростить процедуру получения гражданства для жителей Украины и ряда стран
"Уже разработаны законопроекты, которые позволят упростить процедуру приобретения гражданства нашим ближайшим соседям - гражданам Беларуси, гражданам Украины. Мы предлагаем освободить их от прохождения собеседования на признание носителями русского языка", - сказала она.

Значит, вот это вот всё
В обновленной Конституции РФ хотят зафиксировать присоединение Украины и Беларуси
Имеет место быть.
Законодательно готовят возможность присоединения к РФ

5) Средняя зарплата в Украине выросла: сколько получали в декабре
Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2019 года составила 12 264 грн.

Можно было бы порадоваться. Алє ніт. В декабре обычно выплачивают новогодние премии под ёлочку. Будем посмотреть январь 2020

6) В Украине увеличилось число граждан, готовых терпеть материальные трудности для успеха реформ - опрос

Большинство украинцев недовольны стоимостью коммуналки – опрос
Недовольны стоимостью коммуналки, но готовы терпеть.

7) Порошенко подал против следователей и прокуроров 14 исков о возмещении морального вреда

8) Вакарчук объяснил, почему пел на корпоративе разработчиков игры про "танчики" в Минске
Может, лучше бы Вакарчук продолжал петь. А Зеленский продолжал выступать в Квартале.
Но обоих очень сильно попросили.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:23

  Kudrjavuy написав:Истфакт - самый кошерный, чисто кгбшный был.

Був. В той час вже правознавці "круті" стали... :P
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:24

  freeze написав:Да, как я и предполагал, Зеленский очень огорчён массовой критикой его речей в Давосе и Польше, многочисленными ляпами и ненужной тональностью. Завтра полетят на кислород спичрайтеры и многие из пресс-команды.

А где же был потужный ум величайшего руководителя (с) Мендель, когда он одобрял все эти речи ?
Или, как обычно, принесли сценарий, он его отрепетировал и вышел выступать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:25

Если есть факт захвата наших позиций, то почему об этом сообщает *военный обозреватель*, а не Зверобий и т.д.

Ведь если это факт, то им уже можно оперировать.
И ЗЕ и Ко должны ответить... и сами использовать его против агрессора -- вот мы - миротворчески отошли, а оккупанты захватили. Усиление санкций и т.д.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:30

  detroytred написав:Если есть факт захвата наших позиций, то почему об этом сообщает *военный обозреватель*, а не Зверобий и т.д.

Дык они сразу публично и соообщали, за что их и поимели.
  detroytred написав:Ведь если это факт, то им уже можно оперировать.
И ЗЕ и Ко должны ответить... и сами использовать его против агрессора -- вот мы - миротворчески отошли, а оккупанты захватили. Усиление санкций и т.д.

Вы же речь с Давоса слушали?
Уперёд - палку в руки, что ещё в печке не истоплена и прогонять.
- Только с кого начинать?
Вы определитесь.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 29 січ, 2020 18:34, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:33

  freeze написав:Ротшильды подали сейчас в суд в Австрии с требованием вернуть им здания, которые были отобраны после захвата в 1938 году. У зданий в Австрии давно новые собственники, а у Ротшильдов хорошие адвокаты. Никакой политики адвокаты не предьявляют, просто защита частной собственности.

Так-то воно так, але трішечки не так
Ротшильды подали к Вене иск на €110 млн из-за отнятого нацистами имущества
В 1905 году его прадед барон Альберт фон Роншильд основал фонд, которому принадлежали несколько зданий, включая дворец в стиле барокко, отданный под одну из первых в мире психиатрических лечебниц.

После Аншлюса Австрии в 1938 году нацисты конфисковали все имущество семейства в стране. В 1956 году фонд восстановили, однако, как утверждает Хоге, власти не сообщили об этом Ротшильдам, решив, что с ними будет сложно связаться.

Поводом для иска стала продажа недвижимости, принадлежавшей фонду. По мнению наследника Ротшильдов, здания продавались по заниженной цене и власти Вены "по сути хитростью сделали то, что в 1938 году было сделано с помощью грубой силы". Хоге оценил имущество фонда в 110 млн евро.

С 1956 года фонд восстановили и наследники никак не проявляли интерес.
Да и Австрия - не Польша и не Прибалтика. С 1945 года вполне себе кап.страна

Злые языки пишут, что сейчас интерес у Ротшильдов возник из-за того, что стоимость недвижимости в Австрии возросла в последнее время.
Вот и решили "фарш обратно провернуть в мясорубке"
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 29 січ, 2020 18:36, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:35

Kudrjavuy
Ссылку дайте, где они сообщали о произошедшем захвате позиций после отвода.
detroytred
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