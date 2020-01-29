Додано: Сер 29 січ, 2020 18:33

freeze написав: Ротшильды подали сейчас в суд в Австрии с требованием вернуть им здания, которые были отобраны после захвата в 1938 году. У зданий в Австрии давно новые собственники, а у Ротшильдов хорошие адвокаты. Никакой политики адвокаты не предьявляют, просто защита частной собственности.

Ротшильды подали сейчас в суд в Австрии с требованием вернуть им здания, которые были отобраны после захвата в 1938 году. У зданий в Австрии давно новые собственники, а у Ротшильдов хорошие адвокаты. Никакой политики адвокаты не предьявляют, просто защита частной собственности.

В 1905 году его прадед барон Альберт фон Роншильд основал фонд, которому принадлежали несколько зданий, включая дворец в стиле барокко, отданный под одну из первых в мире психиатрических лечебниц.



После Аншлюса Австрии в 1938 году нацисты конфисковали все имущество семейства в стране. В 1956 году фонд восстановили, однако, как утверждает Хоге, власти не сообщили об этом Ротшильдам, решив, что с ними будет сложно связаться.



Поводом для иска стала продажа недвижимости, принадлежавшей фонду. По мнению наследника Ротшильдов, здания продавались по заниженной цене и власти Вены "по сути хитростью сделали то, что в 1938 году было сделано с помощью грубой силы". Хоге оценил имущество фонда в 110 млн евро.

Так-то воно так, але трішечки не такС 1956 года фонд восстановили и наследники никак не проявляли интерес.Да и Австрия - не Польша и не Прибалтика. С 1945 года вполне себе кап.странаЗлые языки пишут, что сейчас интерес у Ротшильдов возник из-за того, что стоимость недвижимости в Австрии возросла в последнее время.Вот и решили "фарш обратно провернуть в мясорубке"