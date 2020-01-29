Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Уже разработаны законопроекты, которые позволят упростить процедуру приобретения гражданства нашим ближайшим соседям - гражданам Беларуси, гражданам Украины. Мы предлагаем освободить их от прохождения собеседования на признание носителями русского языка", - сказала она.
freeze написав:Да, как я и предполагал, Зеленский очень огорчён массовой критикой его речей в Давосе и Польше, многочисленными ляпами и ненужной тональностью. Завтра полетят на кислород спичрайтеры и многие из пресс-команды.
А где же был потужный ум величайшего руководителя (с) Мендель, когда он одобрял все эти речи ? Или, как обычно, принесли сценарий, он его отрепетировал и вышел выступать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
detroytred написав:Если есть факт захвата наших позиций, то почему об этом сообщает *военный обозреватель*, а не Зверобий и т.д.
Дык они сразу публично и соообщали, за что их и поимели.
detroytred написав:Ведь если это факт, то им уже можно оперировать. И ЗЕ и Ко должны ответить... и сами использовать его против агрессора -- вот мы - миротворчески отошли, а оккупанты захватили. Усиление санкций и т.д.
Вы же речь с Давоса слушали? Уперёд - палку в руки, что ещё в печке не истоплена и прогонять. - Только с кого начинать? Вы определитесь.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 29 січ, 2020 18:34, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
freeze написав:Ротшильды подали сейчас в суд в Австрии с требованием вернуть им здания, которые были отобраны после захвата в 1938 году. У зданий в Австрии давно новые собственники, а у Ротшильдов хорошие адвокаты. Никакой политики адвокаты не предьявляют, просто защита частной собственности.
В 1905 году его прадед барон Альберт фон Роншильд основал фонд, которому принадлежали несколько зданий, включая дворец в стиле барокко, отданный под одну из первых в мире психиатрических лечебниц.
После Аншлюса Австрии в 1938 году нацисты конфисковали все имущество семейства в стране. В 1956 году фонд восстановили, однако, как утверждает Хоге, власти не сообщили об этом Ротшильдам, решив, что с ними будет сложно связаться.
Поводом для иска стала продажа недвижимости, принадлежавшей фонду. По мнению наследника Ротшильдов, здания продавались по заниженной цене и власти Вены "по сути хитростью сделали то, что в 1938 году было сделано с помощью грубой силы". Хоге оценил имущество фонда в 110 млн евро.
С 1956 года фонд восстановили и наследники никак не проявляли интерес. Да и Австрия - не Польша и не Прибалтика. С 1945 года вполне себе кап.страна
Злые языки пишут, что сейчас интерес у Ротшильдов возник из-за того, что стоимость недвижимости в Австрии возросла в последнее время. Вот и решили "фарш обратно провернуть в мясорубке"
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 29 січ, 2020 18:36, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой