Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
............... В зв'язку з тим, що 10-11 класів має стати вполовину менше і як правило, тільки по містечках, бо ліцей повинен мати не менше 4 класів, а це 91 і більше учня на паралелі, то велика к-ть ставок просто зникне. Так що перевлаштуватись получиться не всім. Не говорячи про те, що вчителі-пенсіонери вже протестують проти передбаченого огляду фізичного і психічного здоров'я.
Если правильно понимаю, это приведёт к невозможности создания именно лицея, школа-то будет? Или что-то не так?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:Вакарчук во второй раз сильно разочаровался в политике, с одной стороны его влияние в Раде близко к нулю, а с другой стороны все критикуют, подсматривают, скандал с неуплатой налогов, концерты давать тяжело, все надо декларировать под микроскопом. Видно по его резкому общению с журналистами, что нервы на пределе. Имхо, в этом году повторит финт и уйдет из Рады.
Вы только подтвердили то, что я и ранее писал. "Зачем он вообще пошёл в Верховную Раду ? он там уже был и свалил на эмоциях"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
............... В зв'язку з тим, що 10-11 класів має стати вполовину менше і як правило, тільки по містечках, бо ліцей повинен мати не менше 4 класів, а це 91 і більше учня на паралелі, то велика к-ть ставок просто зникне. Так що перевлаштуватись получиться не всім. Не говорячи про те, що вчителі-пенсіонери вже протестують проти передбаченого огляду фізичного і психічного здоров'я.
Если правильно понимаю, это приведёт к невозможности создания именно лицея, школа-то будет? Или что-то не так?
Программа сокращения образования. Мало того, с этого года первоклашки идут официально в "платный первый класс".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.