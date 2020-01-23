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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5373537453755376>
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:46

  Ой+ написав:..............
  Kudrjavuy написав:По сути форума:
70 тисяч учителів-пенсіонерів буде звільнено
23.01.2020
https://pedpresa.ua/201325-70-tysyach-u ... lneno.html

...............
В зв'язку з тим, що 10-11 класів має стати вполовину менше і як правило, тільки по містечках, бо ліцей повинен мати не менше 4 класів, а це 91 і більше учня на паралелі, то велика к-ть ставок просто зникне. Так що перевлаштуватись получиться не всім.
Не говорячи про те, що вчителі-пенсіонери вже протестують проти передбаченого огляду фізичного і психічного здоров'я.

Если правильно понимаю, это приведёт к невозможности создания именно лицея, школа-то будет? Или что-то не так?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:47

  pesikot написав:
  freeze написав:Вакарчук во второй раз сильно разочаровался в политике, с одной стороны его влияние в Раде близко к нулю, а с другой стороны все критикуют, подсматривают, скандал с неуплатой налогов, концерты давать тяжело, все надо декларировать под микроскопом.
Видно по его резкому общению с журналистами, что нервы на пределе.
Имхо, в этом году повторит финт и уйдет из Рады.

Вы только подтвердили то, что я и ранее писал. "Зачем он вообще пошёл в Верховную Раду ? он там уже был и свалил на эмоциях"

viewtopic.php?p=4856364#p4856364
Кроме того, вероятно "кто-то не за просто так попросил"(новый политический проект, ибо все старые себя скомпроментировали)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:50

  Козак-характерник написав:Спеціальність "Всесвітня історія". Історичний факультет ДонНУ.

О!, истфак - кузница партийных кадров. А кому повезло, то и КГБ-кадров
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:51

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:..............

...............
В зв'язку з тим, що 10-11 класів має стати вполовину менше і як правило, тільки по містечках, бо ліцей повинен мати не менше 4 класів, а це 91 і більше учня на паралелі, то велика к-ть ставок просто зникне. Так що перевлаштуватись получиться не всім.
Не говорячи про те, що вчителі-пенсіонери вже протестують проти передбаченого огляду фізичного і психічного здоров'я.

Если правильно понимаю, это приведёт к невозможности создания именно лицея, школа-то будет? Или что-то не так?

Программа сокращения образования.
Мало того, с этого года первоклашки идут официально в "платный первый класс".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:54

  pesikot написав:
  Козак-характерник написав:Спеціальність "Всесвітня історія". Історичний факультет ДонНУ.

О!, истфак - кузница партийных кадров. А кому повезло, то и КГБ-кадров

Ну це було за радянських часів. А наш випуск 2000р.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:57

Kudrjavuy
Я вас уже просил, не привязывать мои тексты к вашим бредням
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 29 січ, 2020 19:14, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:00

О чем умолчал pesikot (у него ссылки на события, опубликованные с 06:55, 29 января 2020 по 16:13, 29 января 2020).

А вот то, что произошло в 13:52, 29 января 2020:

Интеграция Украины в ЕС больше не интересует Порошенко после того, как он перестал быть действующим Президентом Украины:

Также в ноябре все три заседания Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС пропустил пятый президент Петр Порошенко, представитель "Европейской солидарности".

https://www.unian.net/politics/10850723 ... opzzh.html
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:01

  Kudrjavuy написав:
  detroytred написав:Kudrjavuy
Ссылку дайте, где они сообщали о произошедшем захвате позиций после отвода.

https://www.google.com/search?q=%D0%BF% ... 80&bih=881
Если "обозрения" местного, а Козак-характерник его признал местным Вам не достаточно, то смотрите сами.
Ссылка действительна.

Ссылку, где Зверобий и Ко сообщали об этом и за это их гнобили.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:02

  Козак-характерник написав:
  pesikot написав:
  Козак-характерник написав:Спеціальність "Всесвітня історія". Історичний факультет ДонНУ.

О!, истфак - кузница партийных кадров. А кому повезло, то и КГБ-кадров

Ну це було за радянських часів. А наш випуск 2000р.

Тут согласен. Но до 2000 года мало что изменилось в подготовке. Разве что, партии изменились
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:13

  yanyura написав:О чем умолчал pesikot (у него ссылки на события, опубликованные с 06:55, 29 января 2020 по 16:13, 29 января 2020).

Я тебе говорил о том, что ты можешь публиковать свои итоги ? Говорил
Почему ты их не публикуешь ?

  yanyura написав:Интеграция Украины в ЕС больше не интересует Порошенко после того, как он перестал быть действующим Президентом Украины:

Также в ноябре все три заседания Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС пропустил пятый президент Петр Порошенко, представитель "Европейской солидарности".

Откуда ты сделал вывод, что непосещение Порошенко заседаний комитета - это не интерес Порошенко к интеграции Украины в ЕС ?

И почему Порошенко не выпустили в Давос, прикрываясь вызовами в ГБР ?

Тебе домашнее задание.
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 29 січ, 2020 19:16, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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