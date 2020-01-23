Додано: Сер 29 січ, 2020 18:57

Kudrjavuy

Я вас уже просил, не привязывать мои тексты к вашим бредням

Востаннє редагувалось pesikot в Сер 29 січ, 2020 19:14, всього редагувалось 1 раз.

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой