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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5373537453755376
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:15

  detroytred написав:
  Kudrjavuy написав:
  detroytred написав:Kudrjavuy
Ссылку дайте, где они сообщали о произошедшем захвате позиций после отвода.

https://www.google.com/search?q=%D0%BF% ... 80&bih=881
Если "обозрения" местного, а Козак-характерник его признал местным Вам не достаточно, то смотрите сами.
Ссылка действительна.

Ссылку, где Зверобий и Ко сообщали об этом и за это их гнобили.

Вы чего прикалываетесь?
https://www.google.com/search?rlz=1C1GC ... CAs&uact=5
Или конкретнее? - оттуда же.
https://focus.ua/politics/443455-marusi ... na_i_liudi
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:17

pesikot Он член комитета.В грудь себе стучит-ЕС.Но не делает абсолютно ничего.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:20

  lubarec написав:pesikot Он член комитета.В грудь себе стучит-ЕС.Но не делает абсолютно ничего.

Интересная логика, то поддержка у Порошенко 8%, поэтому он никто и звать его никак.
То "он член комитета" и должен

В голову себе постучи
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:22

Re: Політичні дискусії

  lubarec написав:t Он член комитета.В грудь себе стучит-ЕС.Но не делает абсолютно ничего.

Сумніваюсь, що від його сидіння в комітеті щось може змінитись. У зелених своя політика - вони на опозицію не зважають.
Порошенко достатньо багато зустрічається з іноземними політиками - так від нього більше користі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:30

  lubarec написав:pesikot Он член комитета.В грудь себе стучит-ЕС.Но не делает абсолютно ничего.

Не только этого комитета:

Порошенко Петро Олексійович

Член Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом
Член міжпарламентської ради Україна-НАТО
Член Української частини Парламентського комітету Української частини Парламентського комітету асоціації
Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО
Член групи з міжпарламентських зв’язків з Італійською Республікою

https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/2273
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:42

pesikot Видимо надо Вам обоим постучать.Может поймете.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:57

  yanyura написав:
  lubarec написав:pesikot Он член комитета.В грудь себе стучит-ЕС.Но не делает абсолютно ничего.

Не только этого комитета:

Порошенко Петро Олексійович

Член Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом
Член міжпарламентської ради Україна-НАТО
Член Української частини Парламентського комітету Української частини Парламентського комітету асоціації
Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО
Член групи з міжпарламентських зв’язків з Італійською Республікою

https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/2273

Да отлично. Ты сейчас сказал абсолютно правильную и абсолютно бесполезную информацию. Ещё и вылезло при этом никому неизвестная учётка.

Ты не выполнил домашнее задание. Почему ГБР своими "допросами" не выпустили Порошенко в Давос, для выполнения им своих обязанностей, как члена комитетов ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:04

Re: Політичні дискусії

"Угрожал убийством Зеленскому". Суд отпустил Пояркова домой

Статья УК, по которой подозревается Поярков, предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за угрозу убийством, причинение вреда здоровью, уничтожение или повреждение имущества, а также похищение или лишение свободы в отношении президента Украины.

9 января Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала Прямой. По словам первого замглавы Ольги Герасимюк, к ним обратились с жалобой на заявления Пояркова, который "посягает на честь и достоинство президента Владимира Зеленского, оскорбляет его семью, отдельных персонажей, этносы и государство, употребляет нецензурную брань".

28 января стало известно, что СБУ подозревает Пояркова в "угрозе убийством" президенту Владимиру Зеленскому по части 1 статьи 346 УК. Его допросили в СБУ.

Поярков угрожал Зеленскому ? Нет покоя ебанутым
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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