Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
lubarec написав:t Он член комитета.В грудь себе стучит-ЕС.Но не делает абсолютно ничего.
Сумніваюсь, що від його сидіння в комітеті щось може змінитись. У зелених своя політика - вони на опозицію не зважають. Порошенко достатньо багато зустрічається з іноземними політиками - так від нього більше користі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lubarec написав:pesikot Он член комитета.В грудь себе стучит-ЕС.Но не делает абсолютно ничего.
Не только этого комитета:
Порошенко Петро Олексійович
Член Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом Член міжпарламентської ради Україна-НАТО Член Української частини Парламентського комітету Української частини Парламентського комітету асоціації Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Член групи з міжпарламентських зв’язків з Італійською Республікою
lubarec написав:pesikot Он член комитета.В грудь себе стучит-ЕС.Но не делает абсолютно ничего.
Не только этого комитета:
Порошенко Петро Олексійович
Член Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом Член міжпарламентської ради Україна-НАТО Член Української частини Парламентського комітету Української частини Парламентського комітету асоціації Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Член групи з міжпарламентських зв’язків з Італійською Республікою
Статья УК, по которой подозревается Поярков, предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за угрозу убийством, причинение вреда здоровью, уничтожение или повреждение имущества, а также похищение или лишение свободы в отношении президента Украины.
9 января Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала Прямой. По словам первого замглавы Ольги Герасимюк, к ним обратились с жалобой на заявления Пояркова, который "посягает на честь и достоинство президента Владимира Зеленского, оскорбляет его семью, отдельных персонажей, этносы и государство, употребляет нецензурную брань".
28 января стало известно, что СБУ подозревает Пояркова в "угрозе убийством" президенту Владимиру Зеленскому по части 1 статьи 346 УК. Его допросили в СБУ.
Поярков угрожал Зеленскому ? Нет покоя ебанутым
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
freeze написав:Таня Чорновол перелезла через забор с высокой колючей проволокой, чтобы попасть на прессуху в ДБР. По моему давно пора определяться или лечить, или сажать, с учетом того, что девушка имеет еще автомат, это все становится слишком опасным для окружающих.