Додано: Сер 29 січ, 2020 20:51

M-A-X

Интересно, что было бы в Европе, если бы кто-то одобрял сепаратизм.

Или кто-то бы одобрял изменение территориальной целостности страны.



Закон обязателен для всех

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""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой