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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5374537553765377
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:41

  M-A-X написав:Скоро времена Януковича признают золотым временем Украины.
Сами сторонники майдана.

freeze, держите своего клона на привязи :)
Буйный что-то он
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:46

Интересно, что было бы в Европе?

Манипуляторы:
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:51

M-A-X
Интересно, что было бы в Европе, если бы кто-то одобрял сепаратизм.
Или кто-то бы одобрял изменение территориальной целостности страны.

Закон обязателен для всех
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:58

  Kudrjavuy написав:
  detroytred написав:
  Kudrjavuy написав:[quote="4856401:detroytred"Kudrjavuy
Ссылку дайте, где они сообщали о произошедшем захвате позиций после отвода.

https://www.google.com/search?q=%D0%BF% ... 80&bih=881
Если "обозрения" местного, а Козак-характерник его признал местным Вам не достаточно, то смотрите сами.
Ссылка действительна.

Ссылку, где Зверобий и Ко сообщали об этом и за это их гнобили.

Вы чего прикалываетесь?
https://www.google.com/search?rlz=1C1GC ... CAs&uact=5
Или конкретнее? - оттуда же.
https://focus.ua/politics/443455-marusi ... na_i_liudi[/quote]


Вы даты сравните и мой первый посыл посмотрите, о чем он был.
Поясняю: тогда она обвиняла в возможном будущем захвате позиций. Могло быть, могло и не быть.

Произошёл захват.
Теперь можно *спросить* с президента по факту.
Меня и заинтересовало: есть спрос? И если нет, то почему?
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:14

  Puente написав:.......
От є приклад Югославії - де була значна відокремленість - проблеми вирішилися набагато швидше , ніж в змішаних суспільствах ...

Пример не очень удачный - развал страны.
Такой выход можно было устроить и у нас. Донбасс на это и пошёл

Ну а відносно насильницької росіїзації - так це неправда . Хто мав в собі бажання , розуміння чи нераціональне своє - той залишався україномовним . Хто мав слабину , була присутня лінь чи "зручність і простота" , а часом і дурість ( типа городські ) - той ставав от таким російськомовним ... Назвати це насиллям по суті і не можна . Відсутність самосвідомості та самоідентифікації ...

Упрощаете. Слабиной это называть не стоит.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:22

  lapay написав:
  detroytred написав:Я согласен с Вами, но считаю, что вот этот упор на сознание (историю, язык и т.д.) --- это очередная ошибка.
Грабли тех же комми.
Которые на словах заявляя о первичности бытия (материалтзме) НА ДЕЛЕ пошли по пути самого явного идеализма, поставив на первое место сознание. Упирали на скрепы.... Пусть и советские))), но это те жн скрепы. Сознание.


На первом месте должна быть экономики, бытие.
А уже потом сознание, котрон идёт надстройкой к бытию.

"Шахтеры в начале 90х приблизительно так и говорили: "Дайте нам колбасу по 2-20 и мы > заговорим на мове".
Не забалакали ні в нас, ні в Естонії чи Казахстані. Людина або українець, або ні.

А колбасу по 2-20 дали? :)
И за незалежнисть шахтёры тогда проголосовали.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:24

  katso написав:
  detroytred написав:На первом месте должна быть экономики, бытие.
А уже потом сознание, котрон идёт надстройкой к бытию.


Вот-вот

Иначе анекдот про цыгана получится который лошадь приучал только воду жрать - и вот уже ж почти привыкла - и раз и сдохла.

Так и у нас - почти приучили население к мове и правильному патриархату - а населения раз - и уже на 10 млн меньше... И это еще вопрос как изменилось процентное соотношение украиноговорящих в стране - откуда больше свалили с востока в РФ или с запада в Польшу...

Скорее, на 15 млн. меньше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:28

  detroytred написав:...........
Но любой намёк на неправильных украинцев по критериям языка, веры, национальности -- это ошибка.
Не действия, а даже намёк.

Как один из вариантов негатива, это та же возможность поддержки политсил аля медведчука и пр.

Знаю людей, которые уже говорят: "В следующий раз проголосую за ОПЗЖ".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:33

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:А колбасу по 2-20 дали? :)
И за незалежнисть шахтёры тогда проголосовали.

І після незалежності 2014 теж не дадуть, а стару забрали. :)
Так що не в ковбасі щастя...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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