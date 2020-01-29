Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:....... От є приклад Югославії - де була значна відокремленість - проблеми вирішилися набагато швидше , ніж в змішаних суспільствах ...
Пример не очень удачный - развал страны. Такой выход можно было устроить и у нас. Донбасс на это и пошёл
Ну а відносно насильницької росіїзації - так це неправда . Хто мав в собі бажання , розуміння чи нераціональне своє - той залишався україномовним . Хто мав слабину , була присутня лінь чи "зручність і простота" , а часом і дурість ( типа городські ) - той ставав от таким російськомовним ... Назвати це насиллям по суті і не можна . Відсутність самосвідомості та самоідентифікації ...
Упрощаете. Слабиной это называть не стоит.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
detroytred написав:Я согласен с Вами, но считаю, что вот этот упор на сознание (историю, язык и т.д.) --- это очередная ошибка. Грабли тех же комми. Которые на словах заявляя о первичности бытия (материалтзме) НА ДЕЛЕ пошли по пути самого явного идеализма, поставив на первое место сознание. Упирали на скрепы.... Пусть и советские))), но это те жн скрепы. Сознание.
На первом месте должна быть экономики, бытие. А уже потом сознание, котрон идёт надстройкой к бытию.
"Шахтеры в начале 90х приблизительно так и говорили: "Дайте нам колбасу по 2-20 и мы > заговорим на мове". Не забалакали ні в нас, ні в Естонії чи Казахстані. Людина або українець, або ні.
А колбасу по 2-20 дали? И за незалежнисть шахтёры тогда проголосовали.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
detroytred написав:На первом месте должна быть экономики, бытие. А уже потом сознание, котрон идёт надстройкой к бытию.
Вот-вот
Иначе анекдот про цыгана получится который лошадь приучал только воду жрать - и вот уже ж почти привыкла - и раз и сдохла.
Так и у нас - почти приучили население к мове и правильному патриархату - а населения раз - и уже на 10 млн меньше... И это еще вопрос как изменилось процентное соотношение украиноговорящих в стране - откуда больше свалили с востока в РФ или с запада в Польшу...
Скорее, на 15 млн. меньше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.