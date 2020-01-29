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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5375537653775378
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:49

  pesikot написав:"Угрожал убийством Зеленскому". Суд отпустил Пояркова домой

Статья УК, по которой подозревается Поярков, предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за угрозу убийством, причинение вреда здоровью, уничтожение или повреждение имущества, а также похищение или лишение свободы в отношении президента Украины.

9 января Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала Прямой. По словам первого замглавы Ольги Герасимюк, к ним обратились с жалобой на заявления Пояркова, который "посягает на честь и достоинство президента Владимира Зеленского, оскорбляет его семью, отдельных персонажей, этносы и государство, употребляет нецензурную брань".

28 января стало известно, что СБУ подозревает Пояркова в "угрозе убийством" президенту Владимиру Зеленскому по части 1 статьи 346 УК. Его допросили в СБУ.

Поярков угрожал Зеленскому ? Нет покоя ебанутым

С хамовитыми мразями только так. Возможно, элементарной журналисткой этике научится.
  pesikot написав:M-A-X
Интересно, что было бы в Европе, если бы кто-то одобрял сепаратизм.
Или кто-то бы одобрял изменение территориальной целостности страны.

Закон обязателен для всех

Порохоботы его не то, что одобряли, вовсю поддерживали, организовав полномасштабную блокаду и препятствуя реинтеграции Донбасса. Хотя нужно ли это дончанам, чтобы затем улицы их переименовали в честь галицких нацистских преступников.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:25

Посмотрел результат якобы опроса Центра Разумкова по оплате сайтом Обозреватель.

Совсем стыд потеряли, имхо, некогда уважаемая контора была.

Если увеличения рейтинга ПЕС логично, за счет аннигиляции рейтинга Голоса, проекта Сороса-Пинчука, созданного специально, чтобы отобрать голоса у Порошенко.

То все остальные цифры, просто от них пахнет денежной проплатой, некрасиво, имхо.
Дискредитируют науку социология. Бродский видимо метит на какую-то должность, последний месяц замелькал на разных ток-шоу, хитропопый семит.

Никогда и ни за что не поверю, что после июльских выборов вырос рейтинг Слуги народа, когда проёбы СН идут со скоростью минимум два в неделю.
Увеличение рейтинга Смешко и Гриценко ))) Откуда, пля, социологи продажные, эти двое как полгода полностью исчезли с информпростора после пролёта на парламентских выборах )))

https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... kie_vybory


Поддержка на юге у Слуги народа 72 процента ))))
Давно не видел, чтобы врали так нагло :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:55

  pesikot написав:4) Россия намерена упростить процедуру получения гражданства для жителей Украины и ряда стран
"Уже разработаны законопроекты, которые позволят упростить процедуру приобретения гражданства нашим ближайшим соседям - гражданам Беларуси, гражданам Украины. Мы предлагаем освободить их от прохождения собеседования на признание носителями русского языка", - сказала она.

Значит, вот это вот всё
В обновленной Конституции РФ хотят зафиксировать присоединение Украины и Беларуси
Имеет место быть.
Законодательно готовят возможность присоединения к РФ


OMFG, а американская лотерея грин-карт - это тогда что? План захвата всего мира? :mrgreen:

Упрощение получения украинцами российского гражданства - это усугубление давно существующей проблемы, которую мы как государство игнорировали и продолжаем игнорировать. Но придумывать при этом связь с якобы фиксированием в конституции РФ присоединения Украины и Беларуси - это уже попахивает тухлой лапшой!

Напомню, что РФ из под тишка аннексировала Крым, из под тишка помогает сепаратистам на Донбассе, а тут возьмет и в главный государственный закон открыто впишет намерение о совершении международного преступления? Really? :roll:

  pesikot написав:Большинство украинцев недовольны стоимостью коммуналки – опрос
Недовольны стоимостью коммуналки, но готовы терпеть.


Уже почти 6 лет терпят. Что тебя так смутило, родное сердце? :lol:

  pesikot написав:Может, лучше бы Вакарчук продолжал петь. А Зеленский продолжал выступать в Квартале.
Но обоих очень сильно попросили.


Может и лучше... если бы Порошенко под шумок российской агрессии не дерибанил деньги у собственного народа!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 23:00

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Может и лучше... если бы Порошенко под шумок российской агрессии не дерибанил деньги у собственного народа!

Портнов з Трубою вже пупок з попою надірвали, а навіть на підозру не нарили, а топ-менеджер вже і вирок настрочив. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 23:02

  lapay написав:
  zРадио написав:Может и лучше... если бы Порошенко под шумок российской агрессии не дерибанил деньги у собственного народа!

Портнов з Трубою вже пупок з попою надірвали, а навіть на підозру не нарили, а топ-менеджер вже і вирок настрочив. :)


Одна пидозра с ноября, на столе у француза Рябошапки лежит, говорит, что изучает.
Но не подписывает, понятно, что элемент политического торга.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 23:07

Не знаю, просто интересно, кому что не понравилось в этом моем посте?

[quote="4855870:budivelnik"]
[quote="4855840:ЛАД"]Я это знаю, поэтому и задал вопрос Андрейке о Польше.[/quote]
Польща-насильне ополячення+окатоличення
росія-насильна русифікація+російська православна...
Україна - українізація+ПЦУ
Ви де живете? В Україні
То чому дивуєтесь , що Україна як Держава,для самостворення робить те саме що робили по відношенню до України ті які хотіли її приєднати до себе?

От і виходить
Армія+Мова+Віра...+Економіка[/quote]
Я против любой [u] насильственной[/u] деятельности - хоть ополячивания, хоть русификации, хоть украинизации. Мировая (как и наша) практика показывает, что ни к чему хорошему это не приводит.
Кстати, русификация проходила достаточно успешно, потому что, как здесь неоднократно обсуждалось, проходила в основном ненасильственно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 29 січ, 2020 23:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 23:09

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Одна пидозра с ноября, на столе у француза Рябошапки лежит, говорит, что изучает.
Но не подписывает, понятно, что элемент политического торга.

Скажу так: навіть тупуватий Зеленський розуміє, що не дурний Порошенко не буде підставлятись під КК, навіть якщо б він щось робив незаконне. :)
З усіх наших багатих і владних, тільки один Лазаренко трохи відсидів в США. Тому робіть висновки (думай-те).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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