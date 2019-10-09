Додано: Сер 29 січ, 2020 22:55

pesikot написав: 4) Россия намерена упростить процедуру получения гражданства для жителей Украины и ряда стран

"Уже разработаны законопроекты, которые позволят упростить процедуру приобретения гражданства нашим ближайшим соседям - гражданам Беларуси, гражданам Украины. Мы предлагаем освободить их от прохождения собеседования на признание носителями русского языка", - сказала она.

Значит, вот это вот всё

В обновленной Конституции РФ хотят зафиксировать присоединение Украины и Беларуси

Имеет место быть.

Законодательно готовят возможность присоединения к РФ

Значит, вот это вот всёИмеет место быть.Законодательно готовят возможность присоединения к РФ

pesikot написав: Большинство украинцев недовольны стоимостью коммуналки – опрос

Недовольны стоимостью коммуналки, но готовы терпеть.

Недовольны стоимостью коммуналки, но готовы терпеть.

pesikot написав: Может, лучше бы Вакарчук продолжал петь. А Зеленский продолжал выступать в Квартале.

Но обоих очень сильно попросили. Может, лучше бы Вакарчук продолжал петь. А Зеленский продолжал выступать в Квартале.Но обоих очень сильно попросили.

OMFG, а американская лотерея грин-карт - это тогда что? План захвата всего мира?Упрощение получения украинцами российского гражданства - это усугубление давно существующей проблемы, которую мы как государство игнорировали и продолжаем игнорировать. Но придумывать при этом связь с якобы фиксированием в конституции РФ присоединения Украины и Беларуси - это уже попахивает тухлой лапшой!Напомню, что РФ из под тишка аннексировала Крым, из под тишка помогает сепаратистам на Донбассе, а тут возьмет и в главный государственный закон открыто впишет намерение о совершении международного преступления? Really?Уже почти 6 лет терпят. Что тебя так смутило, родное сердце?Может и лучше... если бы Порошенко под шумок российской агрессии не дерибанил деньги у собственного народа!