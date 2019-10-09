Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Статья УК, по которой подозревается Поярков, предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за угрозу убийством, причинение вреда здоровью, уничтожение или повреждение имущества, а также похищение или лишение свободы в отношении президента Украины.
9 января Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала Прямой. По словам первого замглавы Ольги Герасимюк, к ним обратились с жалобой на заявления Пояркова, который "посягает на честь и достоинство президента Владимира Зеленского, оскорбляет его семью, отдельных персонажей, этносы и государство, употребляет нецензурную брань".
28 января стало известно, что СБУ подозревает Пояркова в "угрозе убийством" президенту Владимиру Зеленскому по части 1 статьи 346 УК. Его допросили в СБУ.
Поярков угрожал Зеленскому ? Нет покоя ебанутым
С хамовитыми мразями только так. Возможно, элементарной журналисткой этике научится.
pesikot написав:M-A-X Интересно, что было бы в Европе, если бы кто-то одобрял сепаратизм. Или кто-то бы одобрял изменение территориальной целостности страны.
Закон обязателен для всех
Порохоботы его не то, что одобряли, вовсю поддерживали, организовав полномасштабную блокаду и препятствуя реинтеграции Донбасса. Хотя нужно ли это дончанам, чтобы затем улицы их переименовали в честь галицких нацистских преступников.
Посмотрел результат якобы опроса Центра Разумкова по оплате сайтом Обозреватель.
Совсем стыд потеряли, имхо, некогда уважаемая контора была.
Если увеличения рейтинга ПЕС логично, за счет аннигиляции рейтинга Голоса, проекта Сороса-Пинчука, созданного специально, чтобы отобрать голоса у Порошенко.
То все остальные цифры, просто от них пахнет денежной проплатой, некрасиво, имхо. Дискредитируют науку социология. Бродский видимо метит на какую-то должность, последний месяц замелькал на разных ток-шоу, хитропопый семит.
Никогда и ни за что не поверю, что после июльских выборов вырос рейтинг Слуги народа, когда проёбы СН идут со скоростью минимум два в неделю. Увеличение рейтинга Смешко и Гриценко ))) Откуда, пля, социологи продажные, эти двое как полгода полностью исчезли с информпростора после пролёта на парламентских выборах )))
"Уже разработаны законопроекты, которые позволят упростить процедуру приобретения гражданства нашим ближайшим соседям - гражданам Беларуси, гражданам Украины. Мы предлагаем освободить их от прохождения собеседования на признание носителями русского языка", - сказала она.
OMFG, а американская лотерея грин-карт - это тогда что? План захвата всего мира?
Упрощение получения украинцами российского гражданства - это усугубление давно существующей проблемы, которую мы как государство игнорировали и продолжаем игнорировать. Но придумывать при этом связь с якобы фиксированием в конституции РФ присоединения Украины и Беларуси - это уже попахивает тухлой лапшой!
Напомню, что РФ из под тишка аннексировала Крым, из под тишка помогает сепаратистам на Донбассе, а тут возьмет и в главный государственный закон открыто впишет намерение о совершении международного преступления? Really?
Не знаю, просто интересно, кому что не понравилось в этом моем посте?
[quote="4855870:budivelnik"] [quote="4855840:ЛАД"]Я это знаю, поэтому и задал вопрос Андрейке о Польше.[/quote] Польща-насильне ополячення+окатоличення росія-насильна русифікація+російська православна... Україна - українізація+ПЦУ Ви де живете? В Україні То чому дивуєтесь , що Україна як Держава,для самостворення робить те саме що робили по відношенню до України ті які хотіли її приєднати до себе?
От і виходить Армія+Мова+Віра...+Економіка[/quote] Я против любой [u] насильственной[/u] деятельности - хоть ополячивания, хоть русификации, хоть украинизации. Мировая (как и наша) практика показывает, что ни к чему хорошему это не приводит. Кстати, русификация проходила достаточно успешно, потому что, как здесь неоднократно обсуждалось, проходила в основном ненасильственно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 29 січ, 2020 23:09, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Одна пидозра с ноября, на столе у француза Рябошапки лежит, говорит, что изучает. Но не подписывает, понятно, что элемент политического торга.
Скажу так: навіть тупуватий Зеленський розуміє, що не дурний Порошенко не буде підставлятись під КК, навіть якщо б він щось робив незаконне. З усіх наших багатих і владних, тільки один Лазаренко трохи відсидів в США. Тому робіть висновки (думай-те).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Puente написав: А тут у нас якось виникає відраза і несприйняття . Тому так і виходить - з одного боку - ..., але з іншого ...
С людми так и есть: Ему объясняешь, на пальцах, с цифрами, ... - понял? - понял! И дальше своё. Начинаешь понимать, что общаешся с ... "телевизором". При чём с телевизором, оплаченным "лицом заинтересованным". Несущим истинный бред, шо "политиканы".(или политические проститутки).
Если объясняете так же, как на форуме, то ничего удивительного.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Козак-характерник написав:З Жироховим я вчився в одній групі. З нього такий ікспєрд, як зі свині балерина...
Он хоть военный ? Или просто очередной военный эксперт ?
Какие могут быть вопросы после такого:
Для глобального у них нет ни сил, ни средств. Петровское и Викторовка — это танкоопасные направление, но есть некоторые моменты. Зная, что боевики могут начать наступление, наши военные делали минные поля — там минами территория просто усеяна. Поэтому если в ОРДЛО решат начать наступление, то потери будут большими.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.