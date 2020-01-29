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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5377537853795380>
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 23:37

  detroytred написав: Это так, потому что я выоажаюсь не столько лично за себя.
Если бы я рассматривал с позиции лично себя,
То без проблем: прям сейчас бы перешёл на мову, одел вышиванку и пошёл бы под УПЦ МП выражать своё несогласие с их нахождением.
Если бы это решило проблему.

Я не считаю возможным принцип: а вот каждый, если бы услышал, взял и сделал так, то и был бы результат.
Ну не возьмутся люди всей Земли за руки))
А на роль Прометея я не претендую...
Больше доверяю объективным законам развития общества.
Есть 10-15% прометеев, которым в кайф, которые такие по своей сути...
Но им-то в кайф, а мне-то лично зачем?

Объективные законы развития общества реализуются через всех (или, по крайней мере, через большинство) членов общества. В том числе через пьющих пиво и смотрящих футбол (с).
В противном случае их нельзя называть "законами развития общества".
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 23:41

  ЛАД написав:Кстати, русификация проходила достаточно успешно, потому что, как здесь неоднократно обсуждалось, проходила в основном ненасильственно.
1 Русифікація проходила довго-бо спішити срср було нікуди і ні Україна . ні Польща - срср не загрожували
2 Українізація також проходить успішно і не насильницькими методами-як приклад ваші повідомлення на цих сторінках.
На якій мові? Вам штраф виписали за використання російської? Забанили з формулюванням за використання російської?
3 Якщо країну оточують потенційні вороги ( а росія вже не потенційний а реальний) - то що дивного в тому ,що Держава Україна старається зменшити російський вплив використовуючи чотири інструменти
а - на постійні і односторонні обмеження з сторони росії - переорієнтовує свої економічні інтереси з росії на Захід
б - на використання російської як пропоганди - збільшує використання української - як противагу,створюючи стійкий стереотип(якщо ти не на фронті і користуєшся російською - значить ти ватник або совкофіл,або тупий який за 20-50 років проживання не захотів вивчити українську)
в - релігію, не секрет що церква з центром в москві своїм підлеглим священникам дає вказівки вести пропоганду проти України
г - армію.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 23:51

Ще трошки про мову
1 Якою мовою повинні віддаватись команди в армії?
Якщо російською вперемішку з українською - то москалики спокійно будуть і далі заявляти про громадянську війну.
А якщо у нас українською - а зі сторони ордло російською?
2 Якою мовою повинні проводити богослужіння?
Ополяченню суспільство противилось , бо богослужіння йшло латиною... мовою яку прості селяни не розуміли
а от та сама гілка католицької - УГКЦ -суспільство не противилось . бо служіння йшло українською
3 Якою мовою повинні викладати у ВУЗах?
Якщо російською - то звідки візьметься українська еліта? Яка повинна писати Закони (Статути для армії) мовою зрозумілою для громадян
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 23:55

Starikan
Конечно.
Именно с учётом обывателя (пьющих пиво и смотрящих футбол) я говорил.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 23:57

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:5) Средняя зарплата в Украине выросла: сколько получали в декабре
Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2019 года составила 12 264 грн.

Можно было бы порадоваться. Алє ніт. В декабре обычно выплачивают новогодние премии под ёлочку. Будем посмотреть январь 2020

А чого не радуватись? Середня зарплата грудня 2019 = 490$. Середня зарплата грудня 2013 - 450$.
Інфляція долара - нехай 10%.
Тобто РЕАЛЬНА зарплата зрівнялась з 2013 роком.
Пам'ятаю невтішні прогнози що ми 2013 це не скоро доженемо. Ну ось догнали. Чого не радуватись?

Слово "РЕАЛЬНА" тут вообще-то лишнее. Сравнялась номинальная в долларовом исчислении.
Возможно, и реальная, но для этого надо хотя бы посчитать не инфляцию доллара в мире, а его инфляцию у нас.
Вы не знаете не только историю, но и экономику.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 00:01

  budivelnik написав:Ще трошки про мову
1 Якою мовою повинні віддаватись команди в армії?
Якщо російською вперемішку з українською - то москалики спокійно будуть і далі заявляти про громадянську війну.
А якщо у нас українською - а зі сторони ордло російською?
2 Якою мовою повинні проводити богослужіння?
Ополяченню суспільство противилось , бо богослужіння йшло латиною... мовою яку прості селяни не розуміли
а от та сама гілка католицької - УГКЦ -суспільство не противилось . бо служіння йшло українською
3 Якою мовою повинні викладати у ВУЗах?
Якщо російською - то звідки візьметься українська еліта? Яка повинна писати Закони (Статути для армії) мовою зрозумілою для громадян

Армия - это держустанова.
Язык уже давно принят украинский. И команды, и уставы и пр.

Церковь отделена от государства.

Честно говоря, совсем не понял связи команд в вперемешку с основанием для определения гражданской войны.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 00:23

  ЛАД написав:Вы не знаете не только историю, но и экономику.
Ви також далекі від економіки
1 Зарплата у валюті у нас буде ще довго рости
Справа в тому , що сьогоднішніх наших 430 = сьогоднішнім польським 700
2 Або труси , або хрестик
Рахуєте або у завонішній валюті для порівняння, або у внутрішній.
Інших варіантів обрахунку в кольорових папірцях - не існує в світі
3 Є особистий варіант
а - перелік особистих витрат на товари/послуги(чітко описаний і чітко зафіксований)
б - час ,який витрачається для заробітку коштів,щоб забезпечити цей особистий перелік товарів/послуг в різні періоди по рокам....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 00:24

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:2 Якою мовою повинні проводити богослужіння?
Ополяченню суспільство противилось , бо богослужіння йшло латиною... мовою яку прості селяни не розуміли
а от та сама гілка католицької - УГКЦ -суспільство не противилось . бо служіння йшло українською

Так вы оказывается против Вселенского патриархата (Константинополя)!
...
Би-би-си: В этой новой церкви богослужения будут проводиться не только по-украински?

А.И.: Каждая церковь на данной территории должна служить потребностям верующих. Если на данной территории будут русскоязычные, грекоязычные, румыноязычные или англоязычные верующие, она должна служить им на этих языках.

К примеру, в Афинах есть храм, где служат на церковнославянском языке для духовных потребностей славян, живущих в Афинах, и этот храм не пребывает в составе Православной церкви России, а является храмом Элладской церкви. Так же в Украине в объединенной Православной церкви в Украине, могут быть храмы, в которых служат на разных языках, потому что есть разное населения, есть разные потребности.
...

https://www.bbc.com/russian/features-46067230

*А.И. - архиепископ Телмисский Иов (Геча)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 00:29

  yanyura написав:Так вы оказывается против Вселенского патриархата (Константинополя)!
А ви різницю між позицією Константинополя і москви-знаєте?
Константинополь - Если на данной территории будут русскоязычные, грекоязычные, румыноязычные или англоязычные верующие, она должна служить им на этих языках.
москва - а мы всех в пепел,сами в рай - поэтому -только по русски.

Різницю самі знайдете-чи пояснювати?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 00:34

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:москва - а мы всех в пепел,сами в рай - поэтому -только по русски.

Ссылку на это можете привести?
На Константинополь я привел.
yanyura
 
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