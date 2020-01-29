Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав: Это так, потому что я выоажаюсь не столько лично за себя. Если бы я рассматривал с позиции лично себя, То без проблем: прям сейчас бы перешёл на мову, одел вышиванку и пошёл бы под УПЦ МП выражать своё несогласие с их нахождением. Если бы это решило проблему.
Я не считаю возможным принцип: а вот каждый, если бы услышал, взял и сделал так, то и был бы результат. Ну не возьмутся люди всей Земли за руки)) А на роль Прометея я не претендую... Больше доверяю объективным законам развития общества. Есть 10-15% прометеев, которым в кайф, которые такие по своей сути... Но им-то в кайф, а мне-то лично зачем?
Объективные законы развития общества реализуются через всех (или, по крайней мере, через большинство) членов общества. В том числе через пьющих пиво и смотрящих футбол (с). В противном случае их нельзя называть "законами развития общества".
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
ЛАД написав:Кстати, русификация проходила достаточно успешно, потому что, как здесь неоднократно обсуждалось, проходила в основном ненасильственно.
1 Русифікація проходила довго-бо спішити срср було нікуди і ні Україна . ні Польща - срср не загрожували 2 Українізація також проходить успішно і не насильницькими методами-як приклад ваші повідомлення на цих сторінках. На якій мові? Вам штраф виписали за використання російської? Забанили з формулюванням за використання російської? 3 Якщо країну оточують потенційні вороги ( а росія вже не потенційний а реальний) - то що дивного в тому ,що Держава Україна старається зменшити російський вплив використовуючи чотири інструменти а - на постійні і односторонні обмеження з сторони росії - переорієнтовує свої економічні інтереси з росії на Захід б - на використання російської як пропоганди - збільшує використання української - як противагу,створюючи стійкий стереотип(якщо ти не на фронті і користуєшся російською - значить ти ватник або совкофіл,або тупий який за 20-50 років проживання не захотів вивчити українську) в - релігію, не секрет що церква з центром в москві своїм підлеглим священникам дає вказівки вести пропоганду проти України г - армію.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Ще трошки про мову 1 Якою мовою повинні віддаватись команди в армії? Якщо російською вперемішку з українською - то москалики спокійно будуть і далі заявляти про громадянську війну. А якщо у нас українською - а зі сторони ордло російською? 2 Якою мовою повинні проводити богослужіння? Ополяченню суспільство противилось , бо богослужіння йшло латиною... мовою яку прості селяни не розуміли а от та сама гілка католицької - УГКЦ -суспільство не противилось . бо служіння йшло українською 3 Якою мовою повинні викладати у ВУЗах? Якщо російською - то звідки візьметься українська еліта? Яка повинна писати Закони (Статути для армії) мовою зрозумілою для громадян
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2019 года составила 12 264 грн.
Можно было бы порадоваться. Алє ніт. В декабре обычно выплачивают новогодние премии под ёлочку. Будем посмотреть январь 2020
А чого не радуватись? Середня зарплата грудня 2019 = 490$. Середня зарплата грудня 2013 - 450$. Інфляція долара - нехай 10%. Тобто РЕАЛЬНА зарплата зрівнялась з 2013 роком. Пам'ятаю невтішні прогнози що ми 2013 це не скоро доженемо. Ну ось догнали. Чого не радуватись?
Слово "РЕАЛЬНА" тут вообще-то лишнее. Сравнялась номинальная в долларовом исчислении. Возможно, и реальная, но для этого надо хотя бы посчитать не инфляцию доллара в мире, а его инфляцию у нас. Вы не знаете не только историю, но и экономику.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
budivelnik написав:Ще трошки про мову 1 Якою мовою повинні віддаватись команди в армії? Якщо російською вперемішку з українською - то москалики спокійно будуть і далі заявляти про громадянську війну. А якщо у нас українською - а зі сторони ордло російською? 2 Якою мовою повинні проводити богослужіння? Ополяченню суспільство противилось , бо богослужіння йшло латиною... мовою яку прості селяни не розуміли а от та сама гілка католицької - УГКЦ -суспільство не противилось . бо служіння йшло українською 3 Якою мовою повинні викладати у ВУЗах? Якщо російською - то звідки візьметься українська еліта? Яка повинна писати Закони (Статути для армії) мовою зрозумілою для громадян
Армия - это держустанова. Язык уже давно принят украинский. И команды, и уставы и пр.
Церковь отделена от государства.
Честно говоря, совсем не понял связи команд в вперемешку с основанием для определения гражданской войны.
ЛАД написав:Вы не знаете не только историю, но и экономику.
Ви також далекі від економіки 1 Зарплата у валюті у нас буде ще довго рости Справа в тому , що сьогоднішніх наших 430 = сьогоднішнім польським 700 2 Або труси , або хрестик Рахуєте або у завонішній валюті для порівняння, або у внутрішній. Інших варіантів обрахунку в кольорових папірцях - не існує в світі 3 Є особистий варіант а - перелік особистих витрат на товари/послуги(чітко описаний і чітко зафіксований) б - час ,який витрачається для заробітку коштів,щоб забезпечити цей особистий перелік товарів/послуг в різні періоди по рокам....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:2 Якою мовою повинні проводити богослужіння? Ополяченню суспільство противилось , бо богослужіння йшло латиною... мовою яку прості селяни не розуміли а от та сама гілка католицької - УГКЦ -суспільство не противилось . бо служіння йшло українською
Так вы оказывается против Вселенского патриархата (Константинополя)!
... Би-би-си: В этой новой церкви богослужения будут проводиться не только по-украински?
А.И.: Каждая церковь на данной территории должна служить потребностям верующих. Если на данной территории будут русскоязычные, грекоязычные, румыноязычные или англоязычные верующие, она должна служить им на этих языках.
К примеру, в Афинах есть храм, где служат на церковнославянском языке для духовных потребностей славян, живущих в Афинах, и этот храм не пребывает в составе Православной церкви России, а является храмом Элладской церкви. Так же в Украине в объединенной Православной церкви в Украине, могут быть храмы, в которых служат на разных языках, потому что есть разное населения, есть разные потребности. ...
yanyura написав:Так вы оказывается против Вселенского патриархата (Константинополя)!
А ви різницю між позицією Константинополя і москви-знаєте? Константинополь - Если на данной территории будут русскоязычные, грекоязычные, румыноязычные или англоязычные верующие, она должна служить им на этих языках. москва - а мы всех в пепел,сами в рай - поэтому -только по русски.
Різницю самі знайдете-чи пояснювати?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69