budivelnik написав: ЛАД написав:
Кстати, русификация проходила достаточно успешно, потому что, как здесь неоднократно обсуждалось, проходила в основном ненасильственно.
1 Русифікація проходила довго-бо спішити срср було нікуди і ні Україна . ні Польща - срср не загрожували
Русификация началась вроде бы не в СССР, а раньше.
Польша СССР не угрожала(до 1939)?
До 1917 не было Австро-Венгрии и других?
б - на використання російської як пропоганди - збільшує використання української - як противагу,створюючи стійкий стереотип(якщо ти не на фронті і користуєшся російською - значить ти ватник або совкофіл,або тупий який за 20-50 років проживання не захотів вивчити українську)
Т.е. Вы продолжаете утверждать, что русскоязычные граждане - враги?
И те русскоязычные, кот. на фронте тоже?
А украиноязычные призывного возраста и не на фронте, а прячутся от военкоматов - патриоты?
Ополяченню суспільство противилось , бо богослужіння йшло латиною... мовою яку прості селяни не розуміли
а от та сама гілка католицької - УГКЦ -суспільство не противилось . бо служіння йшло українською
Ополячення - это только религия?
УГКЦ получила большое распространение в Украине? И греко-католичество принималось с охотой?
Остальное не хочу и комментировать - надоело одно и то же.