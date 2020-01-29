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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5377537853795380
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 00:34

  budivelnik написав:Справа в тому , що сьогоднішніх наших 430 = сьогоднішнім польським 700


Снова цифры с потолка. Коэффициент ППС у нас 3 (ВВП 2018 = 130 млрд долларов, ВВП по ППС 2018 = 390). У Польши - 2,3 (ВВП 2018 = 527, ВВП по ППС 1215). Наши 430 - это польские 560 (430 * 3 / 2,3). Хватит уже врать о дешевизне жизни в Украине!

Сама же логика о том, что мы подтягиваемся, а не отдаляемся от Польши - из разряда "дурень думкою багатіє".

Вот, наслаждайся (ВВП по ППС на душу, доллары США):
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 00:36

Re: Політичні дискусії

В СССР были различные юные друзья:

- пограничника
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- автодора
Зображення

- пожарника
Зображення

- освода
Зображення

- милиции
Зображення

Но, оказывается, были и юные друзья КГБистов, хоть у них и не было значков:
  Кто-то написав:Никогда Контора Глубокого Бурения так не представлялась. У них были иные методы. Сам знаю. Пионерское и комсомольское прошлое.

Політичні дискусії
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 00:38

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Кстати, русификация проходила достаточно успешно, потому что, как здесь неоднократно обсуждалось, проходила в основном ненасильственно.
1 Русифікація проходила довго-бо спішити срср було нікуди і ні Україна . ні Польща - срср не загрожували

Русификация началась вроде бы не в СССР, а раньше.
Польша СССР не угрожала(до 1939)?
До 1917 не было Австро-Венгрии и других?


б - на використання російської як пропоганди - збільшує використання української - як противагу,створюючи стійкий стереотип(якщо ти не на фронті і користуєшся російською - значить ти ватник або совкофіл,або тупий який за 20-50 років проживання не захотів вивчити українську)

Т.е. Вы продолжаете утверждать, что русскоязычные граждане - враги?
И те русскоязычные, кот. на фронте тоже?
А украиноязычные призывного возраста и не на фронте, а прячутся от военкоматов - патриоты?

Ополяченню суспільство противилось , бо богослужіння йшло латиною... мовою яку прості селяни не розуміли
а от та сама гілка католицької - УГКЦ -суспільство не противилось . бо служіння йшло українською

Ополячення - это только религия?
УГКЦ получила большое распространение в Украине? И греко-католичество принималось с охотой?

Остальное не хочу и комментировать - надоело одно и то же.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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