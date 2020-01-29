Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Ще трошки про мову 1 Якою мовою повинні віддаватись команди в армії? Якщо російською вперемішку з українською - то москалики спокійно будуть і далі заявляти про громадянську війну. А якщо у нас українською - а зі сторони ордло російською? 2 Якою мовою повинні проводити богослужіння? Ополяченню суспільство противилось , бо богослужіння йшло латиною... мовою яку прості селяни не розуміли а от та сама гілка католицької - УГКЦ -суспільство не противилось . бо служіння йшло українською 3 Якою мовою повинні викладати у ВУЗах? Якщо російською - то звідки візьметься українська еліта? Яка повинна писати Закони (Статути для армії) мовою зрозумілою для громадян
Армия - это держустанова. Язык уже давно принят украинский. И команды, и уставы и пр.
Церковь отделена от государства.
Честно говоря, совсем не понял связи команд в вперемешку с основанием для определения гражданской войны.
ЛАД написав:Вы не знаете не только историю, но и экономику.
Ви також далекі від економіки 1 Зарплата у валюті у нас буде ще довго рости Справа в тому , що сьогоднішніх наших 430 = сьогоднішнім польським 700 2 Або труси , або хрестик Рахуєте або у завонішній валюті для порівняння, або у внутрішній. Інших варіантів обрахунку в кольорових папірцях - не існує в світі 3 Є особистий варіант а - перелік особистих витрат на товари/послуги(чітко описаний і чітко зафіксований) б - час ,який витрачається для заробітку коштів,щоб забезпечити цей особистий перелік товарів/послуг в різні періоди по рокам....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:2 Якою мовою повинні проводити богослужіння? Ополяченню суспільство противилось , бо богослужіння йшло латиною... мовою яку прості селяни не розуміли а от та сама гілка католицької - УГКЦ -суспільство не противилось . бо служіння йшло українською
Так вы оказывается против Вселенского патриархата (Константинополя)!
... Би-би-си: В этой новой церкви богослужения будут проводиться не только по-украински?
А.И.: Каждая церковь на данной территории должна служить потребностям верующих. Если на данной территории будут русскоязычные, грекоязычные, румыноязычные или англоязычные верующие, она должна служить им на этих языках.
К примеру, в Афинах есть храм, где служат на церковнославянском языке для духовных потребностей славян, живущих в Афинах, и этот храм не пребывает в составе Православной церкви России, а является храмом Элладской церкви. Так же в Украине в объединенной Православной церкви в Украине, могут быть храмы, в которых служат на разных языках, потому что есть разное населения, есть разные потребности. ...
yanyura написав:Так вы оказывается против Вселенского патриархата (Константинополя)!
А ви різницю між позицією Константинополя і москви-знаєте? Константинополь - Если на данной территории будут русскоязычные, грекоязычные, румыноязычные или англоязычные верующие, она должна служить им на этих языках. москва - а мы всех в пепел,сами в рай - поэтому -только по русски.
Різницю самі знайдете-чи пояснювати?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Справа в тому , що сьогоднішніх наших 430 = сьогоднішнім польським 700
Снова цифры с потолка. Коэффициент ППС у нас 3 (ВВП 2018 = 130 млрд долларов, ВВП по ППС 2018 = 390). У Польши - 2,3 (ВВП 2018 = 527, ВВП по ППС 1215). Наши 430 - это польские 560 (430 * 3 / 2,3). Хватит уже врать о дешевизне жизни в Украине!
Сама же логика о том, что мы подтягиваемся, а не отдаляемся от Польши - из разряда "дурень думкою багатіє".
Вот, наслаждайся (ВВП по ППС на душу, доллары США):
ЛАД написав:Кстати, русификация проходила достаточно успешно, потому что, как здесь неоднократно обсуждалось, проходила в основном ненасильственно.
1 Русифікація проходила довго-бо спішити срср було нікуди і ні Україна . ні Польща - срср не загрожували
Русификация началась вроде бы не в СССР, а раньше. Польша СССР не угрожала(до 1939)? До 1917 не было Австро-Венгрии и других?
б - на використання російської як пропоганди - збільшує використання української - як противагу,створюючи стійкий стереотип(якщо ти не на фронті і користуєшся російською - значить ти ватник або совкофіл,або тупий який за 20-50 років проживання не захотів вивчити українську)
Т.е. Вы продолжаете утверждать, что русскоязычные граждане - враги? И те русскоязычные, кот. на фронте, тоже? А украиноязычные призывного возраста и не на фронте, а прячутся от военкоматов - патриоты?
Ополяченню суспільство противилось , бо богослужіння йшло латиною... мовою яку прості селяни не розуміли а от та сама гілка католицької - УГКЦ -суспільство не противилось . бо служіння йшло українською
Ополячення - это только религия? УГКЦ получила большое распространение в Украине? И греко-католичество принималось с охотой?
Остальное не хочу и комментировать - надоело одно и то же.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 30 січ, 2020 00:45, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Т.е. Вы продолжаете утверждать, что русскоязычные граждане - враги?
1 Я спеціально вивів за скобки тих , хто замість плакатись що його російську ущемляють - з зброєю в руках воює за загальнодержавну Українську 2 Особисто я вважаю або а - тупими (тих хто не в стані перейти на українську хоча б на той період поки росія окупувала наші території або б - проплаченими ворогами або в - корисними ідіотами Вам який з підпунктів пункту2 - підходить? а
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Ще трошки про мову 1 Якою мовою повинні віддаватись команди в армії? Якщо російською вперемішку з українською - то москалики спокійно будуть і далі заявляти про громадянську війну. А якщо у нас українською - а зі сторони ордло російською?
Вот дураки были Вашингтон и Монтгомери - не догадались перейти с английского на индейский, воюя за независимость США и с британцами, и с их американскими лоялистами
Это ж как мешало отдавать правильные приказы - наверно, поэтому целых 8 лет воевали. Ахахах, жги еще
PS: украинский нужно прививать не угрозами и запретами, а качественным контентом - устал уже повторять...
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 30 січ, 2020 00:45, всього редагувалось 1 раз.