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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 53775378537953805381>
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 00:01

  budivelnik написав:Ще трошки про мову
1 Якою мовою повинні віддаватись команди в армії?
Якщо російською вперемішку з українською - то москалики спокійно будуть і далі заявляти про громадянську війну.
А якщо у нас українською - а зі сторони ордло російською?
2 Якою мовою повинні проводити богослужіння?
Ополяченню суспільство противилось , бо богослужіння йшло латиною... мовою яку прості селяни не розуміли
а от та сама гілка католицької - УГКЦ -суспільство не противилось . бо служіння йшло українською
3 Якою мовою повинні викладати у ВУЗах?
Якщо російською - то звідки візьметься українська еліта? Яка повинна писати Закони (Статути для армії) мовою зрозумілою для громадян

Армия - это держустанова.
Язык уже давно принят украинский. И команды, и уставы и пр.

Церковь отделена от государства.

Честно говоря, совсем не понял связи команд в вперемешку с основанием для определения гражданской войны.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 00:23

  ЛАД написав:Вы не знаете не только историю, но и экономику.
Ви також далекі від економіки
1 Зарплата у валюті у нас буде ще довго рости
Справа в тому , що сьогоднішніх наших 430 = сьогоднішнім польським 700
2 Або труси , або хрестик
Рахуєте або у завонішній валюті для порівняння, або у внутрішній.
Інших варіантів обрахунку в кольорових папірцях - не існує в світі
3 Є особистий варіант
а - перелік особистих витрат на товари/послуги(чітко описаний і чітко зафіксований)
б - час ,який витрачається для заробітку коштів,щоб забезпечити цей особистий перелік товарів/послуг в різні періоди по рокам....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 00:24

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:2 Якою мовою повинні проводити богослужіння?
Ополяченню суспільство противилось , бо богослужіння йшло латиною... мовою яку прості селяни не розуміли
а от та сама гілка католицької - УГКЦ -суспільство не противилось . бо служіння йшло українською

Так вы оказывается против Вселенского патриархата (Константинополя)!
...
Би-би-си: В этой новой церкви богослужения будут проводиться не только по-украински?

А.И.: Каждая церковь на данной территории должна служить потребностям верующих. Если на данной территории будут русскоязычные, грекоязычные, румыноязычные или англоязычные верующие, она должна служить им на этих языках.

К примеру, в Афинах есть храм, где служат на церковнославянском языке для духовных потребностей славян, живущих в Афинах, и этот храм не пребывает в составе Православной церкви России, а является храмом Элладской церкви. Так же в Украине в объединенной Православной церкви в Украине, могут быть храмы, в которых служат на разных языках, потому что есть разное населения, есть разные потребности.
...

https://www.bbc.com/russian/features-46067230

*А.И. - архиепископ Телмисский Иов (Геча)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 00:29

  yanyura написав:Так вы оказывается против Вселенского патриархата (Константинополя)!
А ви різницю між позицією Константинополя і москви-знаєте?
Константинополь - Если на данной территории будут русскоязычные, грекоязычные, румыноязычные или англоязычные верующие, она должна служить им на этих языках.
москва - а мы всех в пепел,сами в рай - поэтому -только по русски.

Різницю самі знайдете-чи пояснювати?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 00:34

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:москва - а мы всех в пепел,сами в рай - поэтому -только по русски.

Ссылку на это можете привести?
На Константинополь я привел.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 00:34

  budivelnik написав:Справа в тому , що сьогоднішніх наших 430 = сьогоднішнім польським 700


Снова цифры с потолка. Коэффициент ППС у нас 3 (ВВП 2018 = 130 млрд долларов, ВВП по ППС 2018 = 390). У Польши - 2,3 (ВВП 2018 = 527, ВВП по ППС 1215). Наши 430 - это польские 560 (430 * 3 / 2,3). Хватит уже врать о дешевизне жизни в Украине!

Сама же логика о том, что мы подтягиваемся, а не отдаляемся от Польши - из разряда "дурень думкою багатіє".

Вот, наслаждайся (ВВП по ППС на душу, доллары США):
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 00:36

Re: Політичні дискусії

В СССР были различные юные друзья:

- пограничника
Зображення

- автодора
Зображення

- пожарника
Зображення

- освода
Зображення

- милиции
Зображення

Но, оказывается, были и юные друзья КГБистов, хоть у них и не было значков:
  Кто-то написав:Никогда Контора Глубокого Бурения так не представлялась. У них были иные методы. Сам знаю. Пионерское и комсомольское прошлое.

Політичні дискусії
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 00:38

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Кстати, русификация проходила достаточно успешно, потому что, как здесь неоднократно обсуждалось, проходила в основном ненасильственно.
1 Русифікація проходила довго-бо спішити срср було нікуди і ні Україна . ні Польща - срср не загрожували

Русификация началась вроде бы не в СССР, а раньше.
Польша СССР не угрожала(до 1939)?
До 1917 не было Австро-Венгрии и других?


б - на використання російської як пропоганди - збільшує використання української - як противагу,створюючи стійкий стереотип(якщо ти не на фронті і користуєшся російською - значить ти ватник або совкофіл,або тупий який за 20-50 років проживання не захотів вивчити українську)

Т.е. Вы продолжаете утверждать, что русскоязычные граждане - враги?
И те русскоязычные, кот. на фронте, тоже?
А украиноязычные призывного возраста и не на фронте, а прячутся от военкоматов - патриоты?

Ополяченню суспільство противилось , бо богослужіння йшло латиною... мовою яку прості селяни не розуміли
а от та сама гілка католицької - УГКЦ -суспільство не противилось . бо служіння йшло українською

Ополячення - это только религия?
УГКЦ получила большое распространение в Украине? И греко-католичество принималось с охотой?

Остальное не хочу и комментировать - надоело одно и то же.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 30 січ, 2020 00:45, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 00:43

  ЛАД написав:Т.е. Вы продолжаете утверждать, что русскоязычные граждане - враги?
1 Я спеціально вивів за скобки тих , хто замість плакатись що його російську ущемляють - з зброєю в руках воює за загальнодержавну Українську
2 Особисто я вважаю
або
а - тупими (тих хто не в стані перейти на українську хоча б на той період поки росія окупувала наші території
або
б - проплаченими ворогами
або
в - корисними ідіотами
Вам який з підпунктів пункту2 - підходить?
а
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http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 00:43

  budivelnik написав:Ще трошки про мову
1 Якою мовою повинні віддаватись команди в армії?
Якщо російською вперемішку з українською - то москалики спокійно будуть і далі заявляти про громадянську війну.
А якщо у нас українською - а зі сторони ордло російською?


Вот дураки были Вашингтон и Монтгомери - не догадались перейти с английского на индейский, воюя за независимость США и с британцами, и с их американскими лоялистами :mrgreen:

Это ж как мешало отдавать правильные приказы - наверно, поэтому целых 8 лет воевали. Ахахах, жги еще :D

PS: украинский нужно прививать не угрозами и запретами, а качественным контентом - устал уже повторять...
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 30 січ, 2020 00:45, всього редагувалось 1 раз.
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