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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5378537953805381>
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 00:45

  zРадио написав:Наши 430 - это польские 560 (430 * 3 / 2,3). Хватит уже врать о дешевизне жизни в Украине!
Я написав - 700
Ти вивів цифру - 560
Тепер хоч розумієш , що поки наша зарплата буде рости до 560(по твоєму) або до 700(по моєму) - ми все одно будемо жити так само як і живемо сьогодні.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 00:49

  yanyura написав:
  budivelnik написав:А ви різницю між позицією Константинополя і москви-знаєте?
Константинополь - Если на данной территории будут русскоязычные, грекоязычные, румыноязычные или англоязычные верующие, она должна служить им на этих языках.
москва - а мы всех в пепел,сами в рай - поэтому -только по русски.

Різницю самі знайдете-чи пояснювати?
Ссылку на это можете привести?
На Константинополь я привел.
Ссилку на що?
На те що богослужіння в відділі РПЦ в Україні - ведеться на російській( виключно на російській,без жодних привязок до національного складу населення ,яке проживає на території яку обслуговує церква?)
Знаєш - важко бути капітаном очевидністю і шукати підтвердження на 100% очевидного( не тільки для мене . а й для віруючих які ходять в РПЦ)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 00:52

  zРадио написав:украинский нужно прививать не угрозами и запретами, а качественным контентом - устал уже повторять...
Тобі заборонили спілкуватись російською?
Вибач, я забув, ти ж користуєшся відрижкою монголо-татарського ЯЗЫКА - правильно?
І так сильно ти боїшся цих заборон - що обмочив штанці і використовуєш в спілкуванні в інформаційному просторі України - тільки Українську.
Так?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 00:52

budivelnik
Ссылку на эти ваши слова:
москва - а мы всех в пепел,сами в рай - поэтому -только по русски.

Или сами придумали?

P.S.
Філарет скликає своїх прихильників на акцію протесту
10 листопада, 2019
...
Філарет та його люди відмoвилися визнавати юрисдикцію Православної церкви України (ПЦУ) на чолі з митрополитом Епіфанієм.

Натомість у ПЦУ заявляють, що подібні дії та заяви створюють непотрібну напругу всередині українського православ'я і є такими, що відповідають інтересам Кремля та Московського патріархату.

https://espreso.tv/news/2019/11/10/fila ... u_protestu

Выступая против ПЦУ, Филарет проукраинский священник или пророссийский?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 00:56

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Т.е. Вы продолжаете утверждать, что русскоязычные граждане - враги?
1 Я спеціально вивів за скобки тих , хто замість плакатись що його російську ущемляють - з зброєю в руках воює за загальнодержавну Українську

Т.е. до того, как русскоязычный пошёл на фронт, он враг. Когда вернулся - тоже.
Не враг только пока сидит в окопе?

Но Вы не ответили на вопрос - украиноязычные призывного возраста и не на фронте, а прячутся от военкоматов - патриоты?

2 Особисто я вважаю
або
а - тупими (тих хто не в стані перейти на українську хоча б на той період поки росія окупувала наші території
або
б - проплаченими ворогами
або
в - корисними ідіотами
Вам який з підпунктів пункту2 - підходить?
а

Особисто я вважаю людей, які оголошують ворогами всіх російськомовних громадян України
а) безмежно тупими
або
б) провокаторами.
Зазвичай і те, і інше разом.
Вам який з підпунктів підходить? Чи оба разом?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 00:56

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Русификация началась вроде бы не в СССР, а раньше.
Тобто ти розумієш , що русифікація проводилась довше ніж в України є часу на проведення Українізації
А раз так - то не треба мати навіть зачатки логіки щоб зрозуміти
Якщо подію а(русифікацію) проводили на протязі часу б(300 років) з інтенсивністю в
То щоб якнайшвидше(50 років) врівноважити цей процес - інтенсивність українізації повинна бути в 6 разів вищою...
Але хіба в Харкові інженерів пропорціям вчать?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 01:01

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:2 Особисто я вважаю
або
а - тупими (тих хто не в стані перейти на українську хоча б на той період поки росія окупувала наші території
або
б - проплаченими ворогами
або
в - корисними ідіотами
Вам який з підпунктів пункту2 - підходить?
а
Особисто я вважаю людей, які оголошують ворогами всіх російськомовних громадян України
а) безмежно тупими
або
б) провокаторами.
Зазвичай і те, і інше разом.
Вам який з підпунктів підходить? Чи оба разом?
Особисто я вважаю тупими і проплаченими маніпуляторами тих хто
Прирівнює ВСІХ носіїв російської мовив Україні до тієї мізерної частинки яка плачеться російською мовою в Українському інформаційному просторі - що їх принижують і ущемляють.

Спеціально привів свою цитату..
ПС
В тебе до речі постійні тупі узагальнення
Для тебе
українізація=деіндустріалізації
тупі або проплачені або корисні ідіоти = всі російськомовні в Україні..
Ти не находиш , що твої узагальнення сильно попахують ольгінськими методичками?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 01:03

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Вы не знаете не только историю, но и экономику.
Ви також далекі від економіки
1 Зарплата у валюті у нас буде ще довго рости
Справа в тому , що сьогоднішніх наших 430 = сьогоднішнім польським 700
2 Або труси , або хрестик
Рахуєте або у завонішній валюті для порівняння, або у внутрішній.
Інших варіантів обрахунку в кольорових папірцях - не існує в світі
3 Є особистий варіант
а - перелік особистих витрат на товари/послуги(чітко описаний і чітко зафіксований)
б - час ,який витрачається для заробітку коштів,щоб забезпечити цей особистий перелік товарів/послуг в різні періоди по рокам....

Считать можно как и в чём угодно, но рост реальной зарплаты - чётко определённое экономическое понятие и не определяется только цифрой зарплаты в любых "кольорових папірцях", но и зависит от роста цен.
Не поверю, что Вы этого не знаете. Или важно выступить против меня независимо от того, прав я или нет? :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 01:05

  yanyura написав:budivelnik
Ссылку на эти ваши слова:
москва - а мы всех в пепел,сами в рай - поэтому -только по русски.
Или сами придумали?
P.S.
Філарет скликає своїх прихильників на акцію протесту
10 листопада, 2019...
Філарет та його люди відмoвилися визнавати юрисдикцію Православної церкви України (ПЦУ) на чолі з митрополитом Епіфанієм
Натомість у ПЦУ заявляють, що подібні дії та заяви створюють непотрібну напругу всередині українського православ'я і є такими, що відповідають інтересам Кремля та Московського патріархату.
https://espreso.tv/news/2019/11/10/filaret_sklykaye_svoyikh_prykhylnykiv_na_akciyu_protestu
Выступая против ПЦУ, Филарет проукраинский священник или пророссийский?
Філарет хотів бути Першою Особою в ПЦУ - не став, тепер висловлює своє невдоволення...
А який звязок між розбіжностями Філарета і ПЦУ

До мови богослужіння?
Я якось логічного звязку не відслідковую.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 01:08

budivelnik
Тыкать будешь своей жене чем уж там можешь.
Окончательно пошёл ... в церковь. Какую хочешь.
Могу только вспомнить слова Лаврова.
Ваши "узагальнення" просто воняют.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 30 січ, 2020 01:12, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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