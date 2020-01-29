Я написав - 700
Ти вивів цифру - 560
Тепер хоч розумієш , що поки наша зарплата буде рости до 560(по твоєму) або до 700(по моєму) - ми все одно будемо жити так само як і живемо сьогодні.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 30 січ, 2020 00:45
Я написав - 700
Ти вивів цифру - 560
Тепер хоч розумієш , що поки наша зарплата буде рости до 560(по твоєму) або до 700(по моєму) - ми все одно будемо жити так само як і живемо сьогодні.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 30 січ, 2020 00:49
Ссилку на що?
На те що богослужіння в відділі РПЦ в Україні - ведеться на російській( виключно на російській,без жодних привязок до національного складу населення ,яке проживає на території яку обслуговує церква?)
Знаєш - важко бути капітаном очевидністю і шукати підтвердження на 100% очевидного( не тільки для мене . а й для віруючих які ходять в РПЦ)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 30 січ, 2020 00:52
Тобі заборонили спілкуватись російською?
Вибач, я забув, ти ж користуєшся відрижкою монголо-татарського ЯЗЫКА - правильно?
І так сильно ти боїшся цих заборон - що обмочив штанці і використовуєш в спілкуванні в інформаційному просторі України - тільки Українську.
Так?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 30 січ, 2020 00:52
budivelnik
Ссылку на эти ваши слова:
Или сами придумали?
P.S.
Выступая против ПЦУ, Филарет проукраинский священник или пророссийский?
Додано: Чет 30 січ, 2020 00:56
Т.е. до того, как русскоязычный пошёл на фронт, он враг. Когда вернулся - тоже.
Не враг только пока сидит в окопе?
Но Вы не ответили на вопрос - украиноязычные призывного возраста и не на фронте, а прячутся от военкоматов - патриоты?
Особисто я вважаю людей, які оголошують ворогами всіх російськомовних громадян України
а) безмежно тупими
або
б) провокаторами.
Зазвичай і те, і інше разом.
Вам який з підпунктів підходить? Чи оба разом?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 30 січ, 2020 00:56
Re: Політичні дискусії
Тобто ти розумієш , що русифікація проводилась довше ніж в України є часу на проведення Українізації
А раз так - то не треба мати навіть зачатки логіки щоб зрозуміти
Якщо подію а(русифікацію) проводили на протязі часу б(300 років) з інтенсивністю в
То щоб якнайшвидше(50 років) врівноважити цей процес - інтенсивність українізації повинна бути в 6 разів вищою...
Але хіба в Харкові інженерів пропорціям вчать?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 30 січ, 2020 01:01
Особисто я вважаю тупими і проплаченими маніпуляторами тих хто
Прирівнює ВСІХ носіїв російської мовив Україні до тієї мізерної частинки яка плачеться російською мовою в Українському інформаційному просторі - що їх принижують і ущемляють.
Спеціально привів свою цитату..
ПС
В тебе до речі постійні тупі узагальнення
Для тебе
українізація=деіндустріалізації
тупі або проплачені або корисні ідіоти = всі російськомовні в Україні..
Ти не находиш , що твої узагальнення сильно попахують ольгінськими методичками?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 30 січ, 2020 01:03
Считать можно как и в чём угодно, но рост реальной зарплаты - чётко определённое экономическое понятие и не определяется только цифрой зарплаты в любых "кольорових папірцях", но и зависит от роста цен.
Не поверю, что Вы этого не знаете. Или важно выступить против меня независимо от того, прав я или нет?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 30 січ, 2020 01:05
Філарет хотів бути Першою Особою в ПЦУ - не став, тепер висловлює своє невдоволення...
А який звязок між розбіжностями Філарета і ПЦУ
До мови богослужіння?
Я якось логічного звязку не відслідковую.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 30 січ, 2020 01:08
budivelnik
Тыкать будешь своей жене чем уж там можешь.
Окончательно пошёл ... в церковь. Какую хочешь.
Могу только вспомнить слова Лаврова.
Ваши "узагальнення" просто воняют.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 30 січ, 2020 01:12, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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