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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5378537953805381 Додано: Чет 30 січ, 2020 01:08 ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав: Вы не знаете не только историю, но и экономику. Вы не знаете не только историю, но и экономику. Ви також далекі від економіки

1 Зарплата у валюті у нас буде ще довго рости

Справа в тому , що сьогоднішніх наших 430 = сьогоднішнім польським 700

2 Або труси , або хрестик

Рахуєте або у завонішній валюті для порівняння, або у внутрішній.

Інших варіантів обрахунку в кольорових папірцях - не існує в світі

3 Є особистий варіант

а - перелік особистих витрат на товари/послуги(чітко описаний і чітко зафіксований)

б - час ,який витрачається для заробітку коштів,щоб забезпечити цей особистий перелік товарів/послуг в різні періоди по рокам.... Ви також далекі від економіки1 Зарплата у валюті у нас буде ще довго ростиСправа в тому , що сьогоднішніх наших 430 = сьогоднішнім польським 7002 Або труси , або хрестикРахуєте або у завонішній валюті для порівняння, або у внутрішній.Інших варіантів обрахунку в кольорових папірцях - не існує в світі3 Є особистий варіанта - перелік особистих витрат на товари/послуги(чітко описаний і чітко зафіксований)б - час ,який витрачається для заробітку коштів,щоб забезпечити цей особистий перелік товарів/послуг в різні періоди по рокам.... Считать можно как и в чём угодно, но рост реальной зарплаты - чётко определённое экономическое понятие и не определяется только цифрой зарплаты в любых "кольорових папірцях", но и зависит от роста цен.

Не поверю, что Вы этого не знаете. Или важно выступить против меня независимо от того, прав я или нет? Считать можно как и в чём угодно, но рост реальной зарплаты - чётко определённое экономическое понятие и не определяетсяцифрой зарплаты в любых "кольорових папірцях", но и зависит от роста цен.Не поверю, что Вы этого не знаете. Или важно выступить против меня независимо от того, прав я или нет? Для того щоб покращилось життя в середньому для усіх - треба щоб в середньому усі стали більше виготовляти товарів/послуг

При цьому, скільки в кольорових папірцях будуть коштувати товари/послуги - на якість життя впливу мати не буде.

Тому

Українських 430 = Польських (нехай по Вашому)560 = США (нехай) 1100

Тобто якщо у нас ціни стануть як в США - то ми матимемо середню зарплату 1100 і при цьому працювати будемо так само як і працювали вчора. Для того щоб покращилось життя в середньому для усіх - треба щоб в середньому усі стали більше виготовляти товарів/послугПри цьому, скільки в кольорових папірцях будуть коштувати товари/послуги - на якість життя впливу мати не буде.ТомуУкраїнських 430 = Польських (нехай по Вашому)560 = США (нехай) 1100Тобто якщо у нас ціни стануть як в США - то ми матимемо середню зарплату 1100 і при цьому працювати будемо так само як і працювали вчора. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21955 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2247 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 01:14 Оказалось, что такое "рост реальной зарплаты" Вы таки не понимаете.

Грустно. Ну хоть пропорции знаете. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15274 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4012 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 01:15 ЛАД написав: budivelnik

Тыкать будешь своей жене чем уж там можешь. Тыкать будешь своей жене чем уж там можешь. Дякую

Обовязково скористаюсь твоєю пропозицією, хоча і без неї - користуюсь регулярно і в задоволення...як своє , так і своєї на 16 років молодшої дружини

ЛАД написав: Окончательно пошёл ... в церковь. Какую хочешь. Окончательно пошёл ... в церковь. Какую хочешь. Церква-це не моє

Я її поважаю ,але зайвий раз не хожу...хоча й допомагаю .як істиний Українець ... то майданчип плиткою замощу... то ще чимось ЛАД написав: Могу только вспомнить слова Лаврова. Могу только вспомнить слова Лаврова. Мені шкода, що тобі тільки того й залишилось що згадувати коня і цілюючого в пупіки папіка...

ЛАД написав: Ваши "узагальнення" просто воняют. Ваши "узагальнення" просто воняют. Зверни увагу-не я узагальнюю - це твої думки , я їх просто творчо обробив ДякуюОбовязково скористаюсь твоєю пропозицією, хоча і без неї - користуюсь регулярно і в задоволення...як своє , так і своєї на 16 років молодшої дружиниЦерква-це не моєЯ її поважаю ,але зайвий раз не хожу...хоча й допомагаю .як істиний Українець ... то майданчип плиткою замощу... то ще чимосьМені шкода, що тобі тільки того й залишилось що згадувати коня і цілюючого в пупіки папіка...Зверни увагу-не я узагальнюю - це твої думки , я їх просто творчо обробив в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21955 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2247 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 01:18 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: Ссилку на що?

На те що богослужіння в відділі РПЦ в Україні - ведеться на російській( виключно на російській,без жодних привязок до національного складу населення ,яке проживає на території яку обслуговує церква?)

Знаєш - важко бути капітаном очевидністю і шукати підтвердження на 100% очевидного( не тільки для мене . а й для віруючих які ходять в РПЦ) Ссилку на що?На те що богослужіння в відділі РПЦ в Україні - ведеться на російській( виключно на російській,без жодних привязок до національного складу населення ,яке проживає на території яку обслуговує церква?)Знаєш - важко бути капітаном очевидністю і шукати підтвердження на 100% очевидного( не тільки для мене . а й для віруючих які ходять в РПЦ)

В РПЦ, вероятно, действительно все службы на русском, спорить не буду, вам лучше знать. Ведь РПЦ только в РФ, а я там не бываю, в отличие от вас, ведь вы точно знаете, на каком языке там службы.



А вот в Украине УПЦ ведет службы на украинском, вне зависимости, как между собой общаются прихожане.

Пример - Никополь, Днепропетровская обл., русскоязычный в массе город. Что в центральном храме УПЦ , что в остальных 2-х, где я бывал, службы идут только на украинском языке, хотя между собой и прихожане, и священники общаются на русском.



Oффсайт

Українська Православна Церква

Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ

https://news.church.ua/category/novini/



На каком языке новости?



Я так понимаю, что привести ссылку, где вы взяли

москва - а мы всех в пепел,сами в рай - поэтому -только по русски.

вы не можете?



Тогда поздравляю вас - вы можете заслуженно претендовать на премию имени известного французского писателя - фантаста. Его имя здесь - https://petition.president.gov.ua/petition/83182 В РПЦ, вероятно, действительно все службы на русском, спорить не буду, вам лучше знать. Ведь РПЦ только в РФ, а я там не бываю, в отличие от вас, ведь вы точно знаете, на каком языке там службы.А вот в Украине УПЦ ведет службы на украинском, вне зависимости, как между собой общаются прихожане.Пример - Никополь, Днепропетровская обл., русскоязычный в массе город. Что в центральном храме УПЦ , что в остальных 2-х, где я бывал, службы идут только на украинском языке, хотя между собой и прихожане, и священники общаются на русском.OффсайтНа каком языке новости?Я так понимаю, что привести ссылку, где вы взяливы не можете?Тогда поздравляю вас - вы можете заслуженно претендовать на премию имени известного французского писателя - фантаста. Его имя здесь - yanyura Повідомлень: 5263 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1226 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 01:24 budivelnik написав: zРадио написав: украинский нужно прививать не угрозами и запретами, а качественным контентом - устал уже повторять... украинский нужно прививать не угрозами и запретами, а качественным контентом - устал уже повторять... Тобі заборонили спілкуватись російською?

Вибач, я забув, ти ж користуєшся відрижкою монголо-татарського ЯЗЫКА - правильно?

І так сильно ти боїшся цих заборон - що обмочив штанці і використовуєш в спілкуванні в інформаційному просторі України - тільки Українську.

Так? Тобі заборонили спілкуватись російською?Вибач, я забув, ти ж користуєшся відрижкою монголо-татарського ЯЗЫКА - правильно?І так сильно ти боїшся цих заборон - що обмочив штанці і використовуєш в спілкуванні в інформаційному просторі України - тільки Українську.Так?



Вообще говоря об угрозах и запретах, я имел в виду украинский, а не русский. Это следует из твоих слов об угрозах, якобы возникающих при неиспользовании украинского в армии.



Да, и что такого монголо-татарского есть в русском, чего нет в украинском? Ты же обгадишься, но не сможешь сказать! Тогда вообще один язык еще был, а территория современной Украины оставалась захваченной игом дольше, чем европейские территории современной РФ Вообще говоря об угрозах и запретах, я имел в виду украинский, а не русский. Это следует из твоих слов об угрозах, якобы возникающих при неиспользовании украинского в армии.Да, и что такого монголо-татарского есть в русском, чего нет в украинском? Ты же обгадишься, но не сможешь сказать! Тогда вообще один язык еще был, а территория современной Украины оставалась захваченной игом дольше, чем европейские территории современной РФ zРадио

Повідомлень: 4786 З нами з: 02.05.18 Подякував: 893 раз. Подякували: 2040 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 01:24 Re: Політичні дискусії yanyura написав: В РПЦ, вероятно, действительно все службы на русском, спорить не буду, вам лучше знать. Ведь РПЦ только в РФ В РПЦ, вероятно, действительно все службы на русском, спорить не буду, вам лучше знать. Ведь РПЦ только в РФ Ні , рішенням Константинополя - УПЦ МП -не існує , існує тільки відділ РПЦ в Україні



А тепер про богослужіння українською мовою

6 червня (24 травня старого стиля) 1921 року Синод єпископів України дозволив звершувати богослужіння українською мовою в тих парафіях, де цього бажають парафіяни більшістю у дві третини голосів. Законність цього рішення визнав і Святіший Патріарх Московський Тихон. Ця норма і сьогодні залишається в силі. В нас є парафії, які звершують богослужіння українською мовою. Так щоб Ви зрозуміли

а - основне російською (базове)

б - дозволяється українською тільки у випадках коли 2/3 - виявлять таке бажання....

Питання

2/3 це 66 зі 100

А якщо 65 зі 100 захочуть українською... то служити будуть все одно базовою(російською)

Чи не виглядає це дивним?

Чи не повинна церква в Україні мати за базову-українську... а коли 2/3 забажають якусь іншу(румунську,російську,грузинську) - то тоді буде зміна мови богослужіння. Ні , рішенням Константинополя - УПЦ МП -не існує , існує тільки відділ РПЦ в УкраїніА тепер про богослужіння українською мовоюТак щоб Ви зрозумілиа - основне російською (базове)б - дозволяється українською тільки у випадках коли 2/3 - виявлять таке бажання....Питання2/3 це 66 зі 100А якщо 65 зі 100 захочуть українською... то служити будуть все одно базовою(російською)Чи не виглядає це дивним?Чи не повинна церква в Україні мати за базову-українську... а коли 2/3 забажають якусь іншу(румунську,російську,грузинську) - то тоді буде зміна мови богослужіння. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21955 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2247 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 01:38 budivelnik написав: yanyura написав: В РПЦ, вероятно, действительно все службы на русском, спорить не буду, вам лучше знать. Ведь РПЦ только в РФ В РПЦ, вероятно, действительно все службы на русском, спорить не буду, вам лучше знать. Ведь РПЦ только в РФ Ні , рішенням Константинополя - УПЦ МП -не існує , існує тільки відділ РПЦ в Україні Ні , рішенням Константинополя - УПЦ МП -не існує , існує тільки відділ РПЦ в Україні



Это примерно так же, как решением британской Королевы отстранить от должности индийского Премьер-Министра - на бумаге может быть, а по факту не сработает.



Константинополь - это ставка свадебного генерала. Города такого давно нет, не говоря о какой-либо власти его кукульного патриарха.



Не с той стороны был заход на РПЦ - я уже говорил. Нужно было вытаскивать людей из религиозности в современный светский мир, а не одной болячкой пытаться лечить другую Это примерно так же, как решением британской Королевы отстранить от должности индийского Премьер-Министра - на бумаге может быть, а по факту не сработает.Константинополь - это ставка свадебного генерала. Города такого давно нет, не говоря о какой-либо власти его кукульного патриарха.Не с той стороны был заход на РПЦ - я уже говорил. Нужно было вытаскивать людей из религиозности в современный светский мир, а не одной болячкой пытаться лечить другую zРадио

Повідомлень: 4786 З нами з: 02.05.18 Подякував: 893 раз. Подякували: 2040 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 02:02

После оглашения своего доклада митрополит Онуфрий отвечал на вопросы присутствующих. В одной из записок, поступивших из зала, был задан вопрос о том, какие шаги собирается делать руководство УПЦ для "украинизации" богослужения. Планируется ли готовить новые переводы богослужебных текстов на украинский язык, и будут ли издаваться богослужебные Евангелие и Апостол на украинском языке?



Отвечая на вопрос, митрополит Онуфрий заявил, что «не нужно путать Божий дар с яичницей». По его мнению, церковнославянский язык – это «наш родной язык», такой же, как и современные языки. По мнению митрополита, в храме допустимо лишь произнесение проповеди на украинском языке, что же касается богослужения, то оно должно совершаться на церковнославянском языке.



Далее митрополит Онуфрий заявил, что на «старых языках» служат «везде». По его сведению, и греки, и грузины, и румыны, и англичане совершают богослужение не на современных, а на старых языках. Вывод митрополита Онуфрия был категоричен: «Богослужебный язык Украинской Православной Церкви – это язык церковнославянский. Мы ничего не будем менять». Тем, кто хочет «заработать» спасение, он посоветовал изучать церковнославянский язык.

.....



В феврале 2012 года управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в одном из интервью подчеркивал, что «если 2/3 прихожан хотят службу на украинском или другом языке – никаких вопросов не возникнет… На территории Украины, есть приходы, где службы ведутся на венгерском, румынском, церковнославянском и украинском языках. Вопрос выбора языка богослужения - не проблемный для церковного сознания».



Известно, что в УПЦ есть десятки и сотни общин (в основном, на западе Украины), где богослужение совершается на украинском языке. В Киеве украинский язык используют при богослужении в Спасо-Преображенском соборе, настоятелем которого является митрополит Александр (Драбинко).

[url]

https://www.religion.in.ua/news/ukraini ... henii.html [/url] (Кстати, оказался довольно интересный сайт.)

Но даже церковнославянский это далеко не русский.





И ещё одна цитата:

В настоящее время в УПЦ Московского патриархата допускаются богослужения на украинском языке, а также на языках национальных меньшинств; вопрос проповеди на украинском языке в УПЦ МП "полностью решен".ⁿ



Об этом "Обозревателю" рассказал митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ МП Александр Драбинко.



В контексте языкового скандала, имевшего место в Запорожской епархии, митрополит сообщил о том, что право совершать богослужения на украинском языке или на языке нацменьшинств УПЦ МП получила "еще на Соборе Украинской православной церкви в 1991 году, затем это право было подтверждено в 1995 году при митрополите Владимире".



Таким образом, если большая половина прихожан желает, чтобы богослужения проводились на украинском языке, их желание удовлетворяется. В противном случае службы проходят на церковнославянском языке, но при этом проповедь звучит на понятном языке, - подчеркнул Александр Драбинко.





Facebook Олександр Драбинко

"Вопрос с проповедью по-украински полностью решен. Кстати, на последнем епархиальном собрании митрополит Онуфрий сказал, что проповедь можно читать по-украински, если паства этого желает. Главное, чтобы язык проповеди был понятен большинству прихожан", - пояснил он.

https://www-obozrevatel-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.obozrevatel.com/society/ukrainskij-yazyik-v-upts-mp-mitropolit-zaveril-chto-eto-vopros-reshennyij/amp.htm?amp_js_v=a2&_gsa=1&usqp=mq331AQCKAE%3D#aoh=15803408145793&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=%D0%A1%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fsociety%2Fukrainskij-yazyik-v-upts-mp-mitropolit-zaveril-chto-eto-vopros-reshennyij.htm К вопросу о языке богослужения:[url][/url] (Кстати, оказался довольно интересный сайт.)Но даже церковнославянский это далеко не русский.И ещё одна цитата: Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15274 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4012 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 02:04



1

москва - а мы всех в пепел,сами в рай - поэтому -только по русски.

2

рішенням Константинополя - УПЦ МП -не існує , існує тільки відділ РПЦ в Україні



А вот подтвержденная цитата:



(До 20-ї річниці Харківського Собору Єпископів Української Православної Церкви)

...

Вже в 1990 році почався процес відродження традиції автономного буття Православної Церкви в Україні. 27 жовтня 1990 року Архієрейський Собор Руської Православної Церкви прийняв Визначення про Українську Православну Церкву. Того ж дня Святіший Патріарх Алексій ІІ підписав Грамоту, якою благословив «бути віднині Православній Українській Церкві незалежною та самостійною в своєму управлінні». Згідно з цією Грамотою (яку сьогодні також звуть Томосом) Українська Православна Церква отримала право самостійно відкривати єпархії в межах України, обирати та поставляти правлячих та вікарних архієреїв, канонізувати святих. З того часу наша Церква могла також скликати Собори для вирішення важливих справ свого внутрішнього життя. Предстоятелі Української Православної Церкви обиралися Собором її Єпископів та мали лише затверджуватися Московським Патріархом[2].

...

Сьогодні певна перекладацька робота здійснюється Видавничим відділом Української Православної Церкви. Зокрема, 2011 року з друку вийшов Новий Заповіт та богослужбове Євангеліє українською мовою. Але нам слід приділити перекладацькій діяльності значно більше уваги. Ми маємо надати нашим парафіянам, а також тим, хто цікавиться історією, вченням та традицією Східної Церкви, змогу читати церковну літературу рідною мовою.

http://orthodox.org.ua/article/ukra%D1% ... ta-vikliki Не подтвержденные цитатами утверждения претендента на премию имени французского писателя-фантаста:А вот подтвержденная цитата: yanyura Повідомлень: 5263 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1226 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 5378537953805381 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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