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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 30 січ, 2020 02:20
yanyura
На том сайте, на кот.я уже ссылался, есть ещё интересная статья
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 30 січ, 2020 02:20
Додано: Чет 30 січ, 2020 02:22
Всенепременно!
Просто интересно, что конкретно или все подряд.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 30 січ, 2020 02:28
Интересно.
Вам 54. Следовательно жене 38. Дети - четверо - уже закончили институт (не знаю все ли, но старшие точно).
Вторая жена или было совращение малолетних?
В обоих случаях моральный облик подмочен.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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