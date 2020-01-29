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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5379538053815382
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 02:16

Утро придет - модератор потрет! (современная народная поговорка)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 02:20

yanyura
На том сайте, на кот.я уже ссылался, есть ещё интересная статья https://www.religion.in.ua/main/analitica/10364-yazyk-bogosluzheniya-v-biblii-i-u-svyatyx-otcov.html от 10.06.2011. там говорится о том, что нет признанного перевода Библии и на русский язык.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 02:20

  ЛАД написав:Оказывается, ещё один признак "истинного Украинца" это поддерживать церковь, т.е. атеист по определению не "истинный украинец". :lol:


Ну что вы, что вы - у нас уже даже атеисты бывают Московского и Киевского патриархатов :mrgreen: Какие правильные, а какие нет, догадаться несложно :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 02:22

  yanyura написав:Утро придет - модератор потрет! (современная народная поговорка)

Всенепременно! :)
Просто интересно, что конкретно или все подряд.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 02:28

  budivelnik написав:.... так і своєї на 16 років молодшої дружини
....

Интересно.
Вам 54. Следовательно жене 38. Дети - четверо - уже закончили институт (не знаю все ли, но старшие точно).
Вторая жена или было совращение малолетних? :)
В обоих случаях моральный облик подмочен.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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  #<1 ... 5379538053815382
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