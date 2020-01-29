Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:.... так і своєї на 16 років молодшої дружини ....
Интересно. Вам 54. Следовательно жене 38. Дети - четверо - уже закончили институт (не знаю все ли, но старшие точно). Вторая жена или было совращение малолетних? В обоих случаях моральный облик подмочен.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.