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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 30 січ, 2020 02:20
yanyura
На том сайте, на кот.я уже ссылался, есть ещё интересная статья
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 30 січ, 2020 02:20
Додано: Чет 30 січ, 2020 02:22
Всенепременно!
Просто интересно, что конкретно или все подряд.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 30 січ, 2020 02:28
Интересно.
Вам 54. Следовательно жене 38. Дети - четверо - уже закончили институт (не знаю все ли, но старшие точно).
Вторая жена или было совращение малолетних?
В обоих случаях моральный облик подмочен.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 30 січ, 2020 08:50
Re: Політичні дискусії
Не бреши. Куликовська битва була пізніше, ніж битва при Синіх водах, а Московія платила данину Кримському Ханству до 18-го сторіччя.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 30 січ, 2020 09:10
Re: Політичні дискусії
Наверное, что то напутали, в 18 веке Московия сделала из Крымского ханства Таврическую область. Может раньше что то было.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 30 січ, 2020 09:25
Додано: Чет 30 січ, 2020 09:45
Ну ми ж політику обговорюємо . І будь-які питання , які впливають на великі маси людей - дуже суттєві ... Тому будеш ти атеїстом чи мусульманином - несуттєво - важливо як ти оцінюєш вплив та взагалі наявність своєї церкви ( будь-якої ) . В свій час українська греко-католицька виступила надзвичайно сильною об"єднуючою силою в Галичині . На Волині - де її практично не було - зовсім інші настрої і зараз ...
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