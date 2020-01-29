Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав: Ну ми ж політику обговорюємо . І будь-які питання , які впливають на великі маси людей - дуже суттєві ... Тому будеш ти атеїстом чи мусульманином - несуттєво - важливо як ти оцінюєш вплив та взагалі наявність своєї церкви ( будь-якої ) . В свій час українська греко-католицька виступила надзвичайно сильною об"єднуючою силою в Галичині . На Волині - де її практично не було - зовсім інші настрої і зараз ...
Т.е. даже атеист или мусульманин должны поддерживать и агитировать за ПЦУ? Интересно девки пляшут. "В свій час" не было атеистов вообще. Насчёт мусульман не уверен, но сомневаюсь, что кто-нибудь требовал от них поддержки православной церкви. И православная церковь не поддерживала, а боролась с УГКЦ. А как надо сегодня, не подскажете?
Ну що ж Ви змішуєте все до купи ... Я Вам кажу окремо про що було і про зараз . Повторю окремо : зараз - власна церква конкретної країни - це завжди плюс - з точки зору інтересів країни в світі ; будь-яка - православна , католицька , протестанти і т.д. середина 19 ст. - і дотепер - УГКЦ стала одним з основних консолідуючих інститутів українців в Галичині історично з 16 століття - унія служила додатковим джерелом посилення тиску і гноблення українців - проти чого і завдяки чому і почалися численні повстання , війни і перехід під "крило" Московії ...
Faceless написав:...... Церковнословянский - искусственный, на нем, кроме богослужений, никто никогда не говорил. Полнейшая чушь, что на нем что на нем именно должны проводиться служения, да и вообще вряд ли он имеет вообще хоть какую-то ценность
1. Все древнее когда то было новым по отношению к чему-то более древнему. Так и славянская письменность в середине IX века воспринималась как «новизна» по отношению к греческой и латинской патристике. Данный тезис пропагандирует стагнацию. Если довести до логического итога этот тезис, то следует полностью вернуться в каменный век и молиться исключительно на древнееврейском языке. Но более широкая точка зрения, обозначенная этим тезисом, рассуждает о пригодности современных языков для богословия и молитвы (не только современного русского или украинского, но и современных армянского, грузинского, новогреческого). Ни один христианский народ не в состоянии сегодня вернуть исконное значение своему древнему национальному языку (греческому, латыни, славянскому, грузинскому, армянскому), как это сделали современные евреи, старательно возвращающие язык Библии в свою живую культуру, превратив его в язык общения и письменности. Поэтому для нас нет другого пути, кроме перевода. Вроде бы это даже «не совсем перевод», т.к. переводим со «своего» же «древнего» на свой же «новый» язык. Но все же это именно перевод, т.к. наши языки настолько изменились, что ни говорить ни воспринимать на слух, ни мыслить на этом языке мы сегодня реально не в состоянии.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Faceless написав:Кстати, Зе таки заслужил небольшой респект за свою речь о том, что СССР сыграл равную роль с Германией в развязывании Второй Мировой. Естесственно, у кацапов сразу истерика, забомбило и пригорело.
Вы сильно переоцениваете исторические познания Зе ))) Зе тут ни с какого боку, единственная связь Зе с его речью, это то, что он ее произнес. Писали спичрайтеры из ОП. Насколько я читал препирательства в ТГ, контролируемых разными группами влияния ОП, непосредственные писатели уже отстранены, а вчерашнюю речь Зе по Крутам писали уже совсем другие новые люди.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.