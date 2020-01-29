Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5380538153825383 Додано: Чет 30 січ, 2020 10:33 ЛАД написав: Puente написав:

Ну ми ж політику обговорюємо . І будь-які питання , які впливають на великі маси людей - дуже суттєві ... Тому будеш ти атеїстом чи мусульманином - несуттєво - важливо як ти оцінюєш вплив та взагалі наявність своєї церкви ( будь-якої ) . В свій час українська греко-католицька виступила надзвичайно сильною об"єднуючою силою в Галичині . На Волині - де її практично не було - зовсім інші настрої і зараз ... Ну ми ж політику обговорюємо . І будь-які питання , які впливають на великі маси людей - дуже суттєві ... Тому будеш ти атеїстом чи мусульманином - несуттєво - важливо як ти оцінюєш вплив та взагалі наявність своєї церкви ( будь-якої ) . В свій час українська греко-католицька виступила надзвичайно сильною об"єднуючою силою в Галичині . На Волині - де її практично не було - зовсім інші настрої і зараз ...

Т.е. даже атеист или мусульманин должны поддерживать и агитировать за ПЦУ?

Интересно девки пляшут.

"В свій час" не было атеистов вообще. Насчёт мусульман не уверен, но сомневаюсь, что кто-нибудь требовал от них поддержки православной церкви.

И православная церковь не поддерживала, а боролась с УГКЦ. А как надо сегодня, не подскажете? Т.е. даже атеист или мусульманин должны поддерживать и агитировать за ПЦУ?Интересно девки пляшут."В свій час" не было атеистов вообще. Насчёт мусульман не уверен, но сомневаюсь, что кто-нибудь требовал от них поддержки православной церкви.И православная церковь не поддерживала, а боролась с УГКЦ. А как надо сегодня, не подскажете?



Ну що ж Ви змішуєте все до купи ... Я Вам кажу окремо про що було і про зараз .

Повторю окремо :

зараз - власна церква конкретної країни - це завжди плюс - з точки зору інтересів країни в світі ; будь-яка - православна , католицька , протестанти і т.д.

середина 19 ст. - і дотепер - УГКЦ стала одним з основних консолідуючих інститутів українців в Галичині

історично з 16 століття - унія служила додатковим джерелом посилення тиску і гноблення українців - проти чого і завдяки чому і почалися численні повстання , війни і перехід під "крило" Московії ... Ну що ж Ви змішуєте все до купи ... Я Вам кажу окремо про що було і про зараз .Повторю окремо :зараз - власна церква конкретної країни - це завжди плюс - з точки зору інтересів країни в світі ; будь-яка - православна , католицька , протестанти і т.д.середина 19 ст. - і дотепер - УГКЦ стала одним з основних консолідуючих інститутів українців в Галичиніісторично з 16 століття - унія служила додатковим джерелом посилення тиску і гноблення українців - проти чого і завдяки чому і почалися численні повстання , війни і перехід під "крило" Московії ... Puente Повідомлень: 2450 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 308 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 10:39 Faceless написав: ......

Церковнословянский - искусственный, на нем, кроме богослужений, никто никогда не говорил. Полнейшая чушь, что на нем что на нем именно должны проводиться служения, да и вообще вряд ли он имеет вообще хоть какую-то ценность ......Церковнословянский - искусственный, на нем, кроме богослужений, никто никогда не говорил. Полнейшая чушь, что на нем что на нем именно должны проводиться служения, да и вообще вряд ли он имеет вообще хоть какую-то ценность

Чушь или не чушь, но уже сколько веков после Кирилла и Мефодия ведётся.

Ценность обсуждать не буду. Для меня лично нулевая, а вообще судить не берусь.

Почитайте, если интересно, другую ссылку, которую я давал - https://www.religion.in.ua/main/analitica/10364-yazyk-bogosluzheniya-v-biblii-i-u-svyatyx-otcov.html . Там статья именно о языке богослужения. Статья, правда, довольно большая.

Цитата оттуда:

1. Все древнее когда то было новым по отношению к чему-то более древнему. Так и славянская письменность в середине IX века воспринималась как «новизна» по отношению к греческой и латинской патристике. Данный тезис пропагандирует стагнацию. Если довести до логического итога этот тезис, то следует полностью вернуться в каменный век и молиться исключительно на древнееврейском языке. Но более широкая точка зрения, обозначенная этим тезисом, рассуждает о пригодности современных языков для богословия и молитвы (не только современного русского или украинского, но и современных армянского, грузинского, новогреческого). Ни один христианский народ не в состоянии сегодня вернуть исконное значение своему древнему национальному языку (греческому, латыни, славянскому, грузинскому, армянскому), как это сделали современные евреи, старательно возвращающие язык Библии в свою живую культуру, превратив его в язык общения и письменности. Поэтому для нас нет другого пути, кроме перевода. Вроде бы это даже «не совсем перевод», т.к. переводим со «своего» же «древнего» на свой же «новый» язык. Но все же это именно перевод, т.к. наши языки настолько изменились, что ни говорить ни воспринимать на слух, ни мыслить на этом языке мы сегодня реально не в состоянии. Чушь или не чушь, но уже сколько веков после Кирилла и Мефодия ведётся.Ценность обсуждать не буду. Для меня лично нулевая, а вообще судить не берусь.Почитайте, если интересно, другую ссылку, которую я давал -. Там статья именно о языке богослужения. Статья, правда, довольно большая.Цитата оттуда: Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15279 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4012 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 10:43 Re: Політичні дискусії Faceless написав: Кстати, Зе таки заслужил небольшой респект за свою речь о том, что СССР сыграл равную роль с Германией в развязывании Второй Мировой. Естесственно, у кацапов сразу истерика, забомбило и пригорело.



Вы сильно переоцениваете исторические познания Зе )))

Зе тут ни с какого боку, единственная связь Зе с его речью, это то, что он ее произнес.

Писали спичрайтеры из ОП. Насколько я читал препирательства в ТГ, контролируемых разными группами влияния ОП, непосредственные писатели уже отстранены, а вчерашнюю речь Зе по Крутам писали уже совсем другие новые люди. Вы сильно переоцениваете исторические познания Зе )))Зе тут ни с какого боку, единственная связь Зе с его речью, это то, что он ее произнес.Писали спичрайтеры из ОП. Насколько я читал препирательства в ТГ, контролируемых разными группами влияния ОП, непосредственные писатели уже отстранены, а вчерашнюю речь Зе по Крутам писали уже совсем другие новые люди. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15017 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3918 раз. Подякували: 5938 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5380538153825383 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм