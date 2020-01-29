Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав: Ну ми ж політику обговорюємо . І будь-які питання , які впливають на великі маси людей - дуже суттєві ... Тому будеш ти атеїстом чи мусульманином - несуттєво - важливо як ти оцінюєш вплив та взагалі наявність своєї церкви ( будь-якої ) . В свій час українська греко-католицька виступила надзвичайно сильною об"єднуючою силою в Галичині . На Волині - де її практично не було - зовсім інші настрої і зараз ...
Т.е. даже атеист или мусульманин должны поддерживать и агитировать за ПЦУ? Интересно девки пляшут. "В свій час" не было атеистов вообще. Насчёт мусульман не уверен, но сомневаюсь, что кто-нибудь требовал от них поддержки православной церкви. И православная церковь не поддерживала, а боролась с УГКЦ. А как надо сегодня, не подскажете?
Ну що ж Ви змішуєте все до купи ... Я Вам кажу окремо про що було і про зараз . Повторю окремо : зараз - власна церква конкретної країни - це завжди плюс - з точки зору інтересів країни в світі ; будь-яка - православна , католицька , протестанти і т.д. середина 19 ст. - і дотепер - УГКЦ стала одним з основних консолідуючих інститутів українців в Галичині історично з 16 століття - унія служила додатковим джерелом посилення тиску і гноблення українців - проти чого і завдяки чому і почалися численні повстання , війни і перехід під "крило" Московії ...
Faceless написав:...... Церковнословянский - искусственный, на нем, кроме богослужений, никто никогда не говорил. Полнейшая чушь, что на нем что на нем именно должны проводиться служения, да и вообще вряд ли он имеет вообще хоть какую-то ценность
1. Все древнее когда то было новым по отношению к чему-то более древнему. Так и славянская письменность в середине IX века воспринималась как «новизна» по отношению к греческой и латинской патристике. Данный тезис пропагандирует стагнацию. Если довести до логического итога этот тезис, то следует полностью вернуться в каменный век и молиться исключительно на древнееврейском языке. Но более широкая точка зрения, обозначенная этим тезисом, рассуждает о пригодности современных языков для богословия и молитвы (не только современного русского или украинского, но и современных армянского, грузинского, новогреческого). Ни один христианский народ не в состоянии сегодня вернуть исконное значение своему древнему национальному языку (греческому, латыни, славянскому, грузинскому, армянскому), как это сделали современные евреи, старательно возвращающие язык Библии в свою живую культуру, превратив его в язык общения и письменности. Поэтому для нас нет другого пути, кроме перевода. Вроде бы это даже «не совсем перевод», т.к. переводим со «своего» же «древнего» на свой же «новый» язык. Но все же это именно перевод, т.к. наши языки настолько изменились, что ни говорить ни воспринимать на слух, ни мыслить на этом языке мы сегодня реально не в состоянии.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Faceless написав:Кстати, Зе таки заслужил небольшой респект за свою речь о том, что СССР сыграл равную роль с Германией в развязывании Второй Мировой. Естесственно, у кацапов сразу истерика, забомбило и пригорело.
Вы сильно переоцениваете исторические познания Зе ))) Зе тут ни с какого боку, единственная связь Зе с его речью, это то, что он ее произнес. Писали спичрайтеры из ОП. Насколько я читал препирательства в ТГ, контролируемых разными группами влияния ОП, непосредственные писатели уже отстранены, а вчерашнюю речь Зе по Крутам писали уже совсем другие новые люди.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Faceless написав:Кстати, Зе таки заслужил небольшой респект за свою речь о том, что СССР сыграл равную роль с Германией в развязывании Второй Мировой. Естесственно, у кацапов сразу истерика, забомбило и пригорело.
Ну да. А Польша с разделом Чехословакии ангелочки, безвинно пострадавшие. Не помните, как это происходило? На месте поляков стоило бы молчать в тряпочку. Гитлер с поводом для войны повторил их опыт с Чехословакией один к одному. А Англия с Францией вообще белые и пушистые после Мюнхена. Я как-то задавал Вам вопрос о возрасте. Просто интересно, с какого года начали так учить историю.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Puente написав:........ Ну що ж Ви змішуєте все до купи ... Я Вам кажу окремо про що було і про зараз . Повторю окремо : зараз - власна церква конкретної країни - це завжди плюс - з точки зору інтересів країни в світі ; будь-яка - православна , католицька , протестанти і т.д. середина 19 ст. - і дотепер - УГКЦ стала одним з основних консолідуючих інститутів українців в Галичині історично з 16 століття - унія служила додатковим джерелом посилення тиску і гноблення українців - проти чого і завдяки чому і почалися численні повстання , війни і перехід під "крило" Московії ...
Простите, но "всё до купи" смешиваете Вы. Разбирать роль церкви во всемирной истории не собираюсь. В большинстве сегодняшних развитых стран нет какой-то главной "власноi церкви". И вообще роль церкви в современном мире заметно упала. Может, не стоит нам возвращаться в средневековье и создавать государственную церковь? И какую из 4 существующих выбрать? Наверное, ПЦУ? Как будем насаждать? УГКЦ тоже "к ногтю"?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 30 січ, 2020 11:59, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав:Да, и что такого монголо-татарского есть в русском, чего нет в украинском? Ты же обгадишься, но не сможешь сказать! Тогда вообще один язык еще был, а территория современной Украины оставалась захваченной игом дольше, чем европейские территории современной РФ
Не бреши. Куликовська битва була пізніше, ніж битва при Синіх водах, а Московія платила данину Кримському Ханству до 18-го сторіччя.
Если вспомнить историю, то с 1480-го (стояние на реке Угре) ВКМ перестало платить дань Золотой Орде. А вот почти вся территория Причерноморья (в российской традиции - Новороссия)были землями Крымского ханства до 1783-го года, не считая Южной Бессарабии (нынешней Одесской области) - эта территория входила в состав Молдовы, т.е. княжества, которое официально входило в состав Османской империи до 1878-го года. Именно по этой причине (постоянной угрозе набегов)по широте от Днепра до Днестра южнее современного Днепроперовска ВООБЩЕ НЕ БЫЛО НАСЕЛЕНИЯ, кроме Сечи.
Faceless написав:Кстати, Зе таки заслужил небольшой респект за свою речь о том, что СССР сыграл равную роль с Германией в развязывании Второй Мировой. Естесственно, у кацапов сразу истерика, забомбило и пригорело.
Причем не столько молотовым-риббентропом, сколько всей своей "межвоенной" политикой: - мировая революция ("даешь Варшаву, даешь Берлин") - постоянное стремление сблизиться с Германией под флагом борьбы с версальской системой - Коминтерн - война с Финляндией - аннексия Прибалтики - ультиматумы перед Румынией Кстати, многое очень похоже на нынешнюю политику РФ.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
мелкий собственник, мелкий хозяйчик (социальный тип, во многих европейских странах имеющий очень широкое, массовое представительство), испытывая при капитализме постоянно угнетение и очень часто невероятно резкое и быстрое ухудшение жизни и разорение, легко переходит к крайней революционности, но не способен проявить выдержки, организованности, дисциплины, стойкости. «Взбесившийся» от ужасов капитализма мелкий буржуа, это -- социальное явление, свойственное, как и анархизм, всем капиталистическим странам. Неустойчивость такой революционности, бесплодность ее, свойство быстро превращаться в покорность, апатию, фантастику, даже в «бешеное» увлечение тем или иным буржуазным «модным» течением, -- все это общеизвестно".
Взбесившийся мелкий лавочник послужил опорой Гитлеру. Когда ему удается более-менее успешно развиваться или хотя бы поддерживать своё существование становится крайне самоуверенным, начинает считать себя "солью земли", выше окружающей "серой массы", позволять себе безапелляционные суждения по вопросам, в которых ни бельмеса не разбирается. А если к этому добавляется ещё и неизжитый комплекс неполноценности ... Адская смесь.