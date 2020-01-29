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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5381538253835384
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:48

  ЛАД написав:
  Puente написав:........
Ну що ж Ви змішуєте все до купи ... Я Вам кажу окремо про що було і про зараз .
Повторю окремо :
зараз - власна церква конкретної країни - це завжди плюс - з точки зору інтересів країни в світі ; будь-яка - православна , католицька , протестанти і т.д.
середина 19 ст. - і дотепер - УГКЦ стала одним з основних консолідуючих інститутів українців в Галичині
історично з 16 століття - унія служила додатковим джерелом посилення тиску і гноблення українців - проти чого і завдяки чому і почалися численні повстання , війни і перехід під "крило" Московії ...

Простите, но "всё до купи" смешиваете Вы.
Разбирать роль церкви во всемирной истории не собираюсь.
В большинстве сегодняшних развитых стран нет какой-то главной "власноi церкви". И вообще роль церкви в современном мире заметно упала.
Может, не стоит нам возвращаться в средневековье и создавать государственную церковь?
И какую из 4 существующих выбрать? Наверное, ПЦУ? Как будем насаждать? УГКЦ тоже "к ногтю"?


Ха - ну Ви якось дуже вибірково дивитеся ... Що ми до розвинених не маємо відношення - то таке . Але - є католицькі переважно країни , є протестантські ( різні - напевно знаєте ) , є православні ( !!! ) - і це не про екс-СРСР . І скрізь практично є помісні церкви ... Ну а якщо ми переїдемо кудись - де ми близькі по розвитку - в Латинську Америку - то ... Навіть писати нічого не буду . Роль церкви впала , особливо в великому місті . І не сперечаюся . А УГКЦ - українська . Як не дивно - але ж і Свідки Єгови , наприклад , є українські , ЄХБ ... Я ж не про державну церкву кажу - а про українську . Чомусь оце цілий ряд народу не може зрозуміти різниці між державою та країною ... А УПЦ МП - ну аж ніяк не українська ...
Оці розмови про церкву з людьми , які не цікавляться взагалі цим - нагадує древній радянський анекдот - " .. в Бога не вірю , але на всякий випадок деякі кроки зробив ..." Людей , які не вірять ні в що - не буває . Одні вірять в Бога , інші в його відсутність , треті в Природу та її закони , четверті - в неможливість пізнати , ну і так далі ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:59

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:Хоч я сильно сумніваюсь, що якомусь російськомовному, в кафе, не дали горнятко кави.


От здесь я тоже сомневаюсь.
Каву дадут даже если помычишь чтото под нос и ткнешь пальцем в меню. Хоть на наглийском хоть на русскам с мааасковским акцентам - "дааайте коффе пажалста" - все равно дадут, этож кафе им нужно деньги зарабатывать. Только оговорка -если кафе нормальное а не какая-нить забегаловка в селе "для своих" (я встречал такие где продавец игнорируя мою очередь кричал куме в конце очереди "Галя тебе чего") - ну так туда и заходить нечего, пусть сами себе продают
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
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Шокин написал в ДБР заявление на Байдена, теперь ДБР обязано открыть дело, допросить свидетелей и тд.
Хороший подарок Помпео к его визиту, плюс сделал приятное Трампу.
Украина продолжает быть в центре событий США )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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