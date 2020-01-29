ЛАД написав:Puente написав:........
Ну що ж Ви змішуєте все до купи ... Я Вам кажу окремо про що було і про зараз .
Повторю окремо :
зараз - власна церква конкретної країни - це завжди плюс - з точки зору інтересів країни в світі ; будь-яка - православна , католицька , протестанти і т.д.
середина 19 ст. - і дотепер - УГКЦ стала одним з основних консолідуючих інститутів українців в Галичині
історично з 16 століття - унія служила додатковим джерелом посилення тиску і гноблення українців - проти чого і завдяки чому і почалися численні повстання , війни і перехід під "крило" Московії ...
Простите, но "всё до купи" смешиваете Вы.
Разбирать роль церкви во всемирной истории не собираюсь.
В большинстве сегодняшних развитых стран нет какой-то главной "власноi церкви". И вообще роль церкви в современном мире заметно упала.
Может, не стоит нам возвращаться в средневековье и создавать государственную церковь?
И какую из 4 существующих выбрать? Наверное, ПЦУ? Как будем насаждать? УГКЦ тоже "к ногтю"?
Ха - ну Ви якось дуже вибірково дивитеся ... Що ми до розвинених не маємо відношення - то таке . Але - є католицькі переважно країни , є протестантські ( різні - напевно знаєте ) , є православні ( !!! ) - і це не про екс-СРСР . І скрізь практично є помісні церкви ... Ну а якщо ми переїдемо кудись - де ми близькі по розвитку - в Латинську Америку - то ... Навіть писати нічого не буду . Роль церкви впала , особливо в великому місті . І не сперечаюся . А УГКЦ - українська . Як не дивно - але ж і Свідки Єгови , наприклад , є українські , ЄХБ ... Я ж не про державну церкву кажу - а про українську . Чомусь оце цілий ряд народу не може зрозуміти різниці між державою та країною ... А УПЦ МП - ну аж ніяк не українська ...
Оці розмови про церкву з людьми , які не цікавляться взагалі цим - нагадує древній радянський анекдот - " .. в Бога не вірю , але на всякий випадок деякі кроки зробив ..." Людей , які не вірять ні в що - не буває . Одні вірять в Бога , інші в його відсутність , треті в Природу та її закони , четверті - в неможливість пізнати , ну і так далі ...